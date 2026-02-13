Trova nel Magazine
De Martino romanticone ma c'è ragazzo biondo che lo fa sfigurare: chi è

Stasera, venerdì 13 febbraio 2026, il ballerino dedica Affari tuoi a San Valentino. Ma tutti aspettano l'americano Ilia Malinin nella finale del pattinaggio

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

De Martino romanticone ma c'è ragazzo biondo che lo fa sfigurare: chi è

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di venerdì 13 febbraio 2026: una guida rapida e completa per scegliere la vostra prima serata.

De Martino speciale San Valentino, la fiamma olimpica su Rai 2 e il dramma Past Lives su Rai 3

Rai 120:35Affari tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte — Puntata speciale del game show condotto da Stefano De Martino: il Teatro delle Vittorie si veste a tema San Valentino per una serata di storie, emozioni e gioco. Protagonista una coppia di promessi sposi sostenuta da parenti e amici che aprono i pacchi; in scaletta anche ospiti e coppie del mondo dello spettacolo per una prima serata che promette brividi e sorrisi.

Rai 221:00Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 — La XXV edizione dei Giochi invernali accende la seconda rete con dirette, collegamenti e finestre dalle sedi di gara tra neve e ghiaccio. Un racconto live che accompagna discipline e protagonisti, con approfondimenti e aggiornamenti costanti dal cuore dell’evento ospitato da Milano e Cortina d’Ampezzo. Questa sera protagonista il pattinaggio sul ghiaccio con la finale del singolo maschile, dove brilla la stella del nuovo idolo biondo Ilia Malinin: tutti pazzi per l’atleta statunitense e i suoi salti quadrupli e il backflip.

Rai 321:25Past lives — Film (2023) di Celine Song. Nora e Hae Sung, amici d’infanzia legatissimi, si ritrovano anni dopo quando lei vive a New York: un racconto delicato sul destino e sulle scelte, con un cast guidato da John Magaro, Greta Lee, Isaac Powell, Jojo T. Gibbs e Teo Yoo, per 106 minuti di emozioni sospese tra passato e presente.

Nuzzi riapre i gialli, la love story d’azione Farah–Tahir su Canale 5 e Jack Sparrow all’arrembaggio su Italia 1

Rete 421:33Quarto Grado — Il talk investigativo di VideoNews ideato da Siria Magri torna sui grandi casi di cronaca nera con la conduzione di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. In studio e sul campo criminologi, psichiatri, legali e la polizia scientifica per analisi, servizi e nuove piste. In quindici stagioni e oltre 530 puntate, il programma ha creato una community di fedelissimi, lanciato spin-off e campagne social contro stalking e violenza sulle donne.

Canale 521:21Io sono Farah — Serie TV (Soap). Laureata in Medicina e madre del piccolo Kerim, Farah approda clandestinamente a Istanbul e, per pagare le cure del figlio affetto da una rara malattia, accetta di lavorare per Tahir, piccolo criminale che la trascina in un mondo pericoloso. Tra omicidi, segreti e scelte impossibili, la dizi con Demet Özdemir, Engin Akyürek, Feyyaz Duman, Fırat Tanış, Senan Kara e Lale Başar promette colpi di scena e passioni travolgenti.

Italia 121:26Pirati dei Caraibi: oltre i confini del mare — Avventura (2011) di Rob Marshall. Il carismatico Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp, incrocia la temibile Angélica di Penélope Cruz nella caccia alla Fonte della Giovinezza. Al fianco del capitano, un cast di stelle (Geoffrey Rush, Ian McShane e cameo illustri) per un capitolo spettacolare tra insidie, sirene e tradimenti in mare aperto.

Zoro accende il racconto, Crozza colpisce ancora e Fulvio Marino mette i forni alla prova

La721:15Propaganda Live — Diego Bianchi "Zoro" orchestra un lungo live tra reportage originali, satira visiva firmata Makkox, rassegna social e interviste. Erede di Gazebo e prodotto da Fandango, il format unisce racconto politico e costume con il contributo di firme fisse e la band in studio, in un’impronta narrativa ormai di culto.

Nove21:30I migliori Fratelli di Crozza — Il best of dello show di Maurizio Crozza: monologhi, maschere e parodie iconiche in un montaggio che ripercorre i bersagli satirici più amati delle ultime stagioni.

Real Time21:40Il forno delle meraviglie – Panettieri in gara — Fulvio Marino guida la sfida tra tre forni: quattro prove (salato, dolce, "la meraviglia" e valutazione complessiva) per valorizzare grani, lieviti e lavorazioni creative. Tra profumi e tecniche, vince chi trasforma l’arte bianca in esperienza.

Banderas a caccia di verità, Borghese arbitra ai fornelli, Cannavacciuolo rilancia e Mirren guida il thriller

Sky Cinema 121:15Cult killer — Thriller (2024) di Jon Keeyes. Dopo l’omicidio del celebre investigatore Mikeal Tallini, la sua protetta Cassie Holt prende in mano il caso e stringe un’alleanza rischiosa con il presunto killer per scoperchiare i segreti della città. Nel cast Alice Eve, Shelley Hennig, Olwen Fouere, Nick Dunning e Antonio Banderas, tra ambiguità e colpi di scena.

Sky Uno21:15Alessandro Borghese – 4 ristoranti — Il cult del food business: quattro ristoratori della stessa area si giudicano su location, servizio, menù e prezzo (più la "categoria special" legata al territorio). Voti segreti, bonus tematico e verdetto finale di Borghese: in palio 5.000 euro per rilanciare l’attività.

TV821:30Cucine da incubo — Versione italiana del format di Gordon Ramsay con Antonino Cannavacciuolo. Ispezione senza sconti, assaggi, osservazione del servizio, confronto diretto con la brigata e restyling: poi il "primo servizio" per mettere alla prova il nuovo corso del ristorante.

Cielo21:20Il diritto di uccidere — Thriller (2015) di Gavin Hood. Un’operazione con droni apre un conflitto etico e legale di altissima tensione: al centro del quadro, la colonnella interpretata da Helen Mirren, con un cast che include Alan Rickman, Aaron Paul, Barkhad Abdi e Iain Glen.

Eurolega e "Super Atleti": la notte dei canestri e delle storie azzurre

Sky Sport 120:30Basket, Eurolega — La massima competizione europea per club maschili: finestre live, cronache e highlights per vivere una serata d’élite tra grandi firme del parquet e tattiche al cardiopalma.

Sky Sport 122:30Super Atleti — Serie che ripercorre il lungo e impegnativo cammino dei protagonisti dello sport olimpico italiano: sacrifici, successi e sliding doors che hanno segnato carriere e medaglie.

Sky Sport Max20:15Basket, Eurolega — Studio, collegamenti e aggiornamenti in sequenza dalla grande vetrina continentale della pallacanestro maschile: una maratona di canestri, analisi e highlights in prima serata.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

La TV si ferma per le Olimpiadi di Milano Cortina (solo Rai 3 non dimentica Giulio Regeni)

De Niro e Sergio Leone, l'epopea che li ha resi immortali

Stasera in tv (30 gennaio), Tali e Quali di Savino chiude i battenti: cosa succede stasera

Stasera in tv (23 gennaio), per Samira Lui solo il meglio: la serata speciale

Stasera in tv (12 dicembre), Antonella Clerici contro Gianluigi Nuzzi: cosa succede oggi

Stasera in tv (16 gennaio), Gerry Scotti all'attacco degli imitatori di Nicola Savino

Stasera in tv (9 gennaio), Alessia Marcuzzi contro Samira Lui: cosa succede

Programmi

