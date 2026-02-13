De Martino romanticone ma c'è ragazzo biondo che lo fa sfigurare: chi è Stasera, venerdì 13 febbraio 2026, il ballerino dedica Affari tuoi a San Valentino. Ma tutti aspettano l'americano Ilia Malinin nella finale del pattinaggio

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di venerdì 13 febbraio 2026: una guida rapida e completa per scegliere la vostra prima serata.

De Martino speciale San Valentino, la fiamma olimpica su Rai 2 e il dramma Past Lives su Rai 3

Rai 1 • 20:35 • Affari tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte — Puntata speciale del game show condotto da Stefano De Martino: il Teatro delle Vittorie si veste a tema San Valentino per una serata di storie, emozioni e gioco. Protagonista una coppia di promessi sposi sostenuta da parenti e amici che aprono i pacchi; in scaletta anche ospiti e coppie del mondo dello spettacolo per una prima serata che promette brividi e sorrisi.

Rai 2 • 21:00 • Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 — La XXV edizione dei Giochi invernali accende la seconda rete con dirette, collegamenti e finestre dalle sedi di gara tra neve e ghiaccio. Un racconto live che accompagna discipline e protagonisti, con approfondimenti e aggiornamenti costanti dal cuore dell’evento ospitato da Milano e Cortina d’Ampezzo. Questa sera protagonista il pattinaggio sul ghiaccio con la finale del singolo maschile, dove brilla la stella del nuovo idolo biondo Ilia Malinin: tutti pazzi per l’atleta statunitense e i suoi salti quadrupli e il backflip.

Rai 3 • 21:25 • Past lives — Film (2023) di Celine Song. Nora e Hae Sung, amici d’infanzia legatissimi, si ritrovano anni dopo quando lei vive a New York: un racconto delicato sul destino e sulle scelte, con un cast guidato da John Magaro, Greta Lee, Isaac Powell, Jojo T. Gibbs e Teo Yoo, per 106 minuti di emozioni sospese tra passato e presente.

Nuzzi riapre i gialli, la love story d’azione Farah–Tahir su Canale 5 e Jack Sparrow all’arrembaggio su Italia 1

Rete 4 • 21:33 • Quarto Grado — Il talk investigativo di VideoNews ideato da Siria Magri torna sui grandi casi di cronaca nera con la conduzione di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. In studio e sul campo criminologi, psichiatri, legali e la polizia scientifica per analisi, servizi e nuove piste. In quindici stagioni e oltre 530 puntate, il programma ha creato una community di fedelissimi, lanciato spin-off e campagne social contro stalking e violenza sulle donne.

Canale 5 • 21:21 • Io sono Farah — Serie TV (Soap). Laureata in Medicina e madre del piccolo Kerim, Farah approda clandestinamente a Istanbul e, per pagare le cure del figlio affetto da una rara malattia, accetta di lavorare per Tahir, piccolo criminale che la trascina in un mondo pericoloso. Tra omicidi, segreti e scelte impossibili, la dizi con Demet Özdemir, Engin Akyürek, Feyyaz Duman, Fırat Tanış, Senan Kara e Lale Başar promette colpi di scena e passioni travolgenti.

Italia 1 • 21:26 • Pirati dei Caraibi: oltre i confini del mare — Avventura (2011) di Rob Marshall. Il carismatico Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp, incrocia la temibile Angélica di Penélope Cruz nella caccia alla Fonte della Giovinezza. Al fianco del capitano, un cast di stelle (Geoffrey Rush, Ian McShane e cameo illustri) per un capitolo spettacolare tra insidie, sirene e tradimenti in mare aperto.

Zoro accende il racconto, Crozza colpisce ancora e Fulvio Marino mette i forni alla prova

La7 • 21:15 • Propaganda Live — Diego Bianchi "Zoro" orchestra un lungo live tra reportage originali, satira visiva firmata Makkox, rassegna social e interviste. Erede di Gazebo e prodotto da Fandango, il format unisce racconto politico e costume con il contributo di firme fisse e la band in studio, in un’impronta narrativa ormai di culto.

Nove • 21:30 • I migliori Fratelli di Crozza — Il best of dello show di Maurizio Crozza: monologhi, maschere e parodie iconiche in un montaggio che ripercorre i bersagli satirici più amati delle ultime stagioni.

Real Time • 21:40 • Il forno delle meraviglie – Panettieri in gara — Fulvio Marino guida la sfida tra tre forni: quattro prove (salato, dolce, "la meraviglia" e valutazione complessiva) per valorizzare grani, lieviti e lavorazioni creative. Tra profumi e tecniche, vince chi trasforma l’arte bianca in esperienza.

Banderas a caccia di verità, Borghese arbitra ai fornelli, Cannavacciuolo rilancia e Mirren guida il thriller

Sky Cinema 1 • 21:15 • Cult killer — Thriller (2024) di Jon Keeyes. Dopo l’omicidio del celebre investigatore Mikeal Tallini, la sua protetta Cassie Holt prende in mano il caso e stringe un’alleanza rischiosa con il presunto killer per scoperchiare i segreti della città. Nel cast Alice Eve, Shelley Hennig, Olwen Fouere, Nick Dunning e Antonio Banderas, tra ambiguità e colpi di scena.

Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti — Il cult del food business: quattro ristoratori della stessa area si giudicano su location, servizio, menù e prezzo (più la "categoria special" legata al territorio). Voti segreti, bonus tematico e verdetto finale di Borghese: in palio 5.000 euro per rilanciare l’attività.

TV8 • 21:30 • Cucine da incubo — Versione italiana del format di Gordon Ramsay con Antonino Cannavacciuolo. Ispezione senza sconti, assaggi, osservazione del servizio, confronto diretto con la brigata e restyling: poi il "primo servizio" per mettere alla prova il nuovo corso del ristorante.

Cielo • 21:20 • Il diritto di uccidere — Thriller (2015) di Gavin Hood. Un’operazione con droni apre un conflitto etico e legale di altissima tensione: al centro del quadro, la colonnella interpretata da Helen Mirren, con un cast che include Alan Rickman, Aaron Paul, Barkhad Abdi e Iain Glen.

Eurolega e "Super Atleti": la notte dei canestri e delle storie azzurre

Sky Sport 1 • 20:30 • Basket, Eurolega — La massima competizione europea per club maschili: finestre live, cronache e highlights per vivere una serata d’élite tra grandi firme del parquet e tattiche al cardiopalma.

Sky Sport 1 • 22:30 • Super Atleti — Serie che ripercorre il lungo e impegnativo cammino dei protagonisti dello sport olimpico italiano: sacrifici, successi e sliding doors che hanno segnato carriere e medaglie.

Sky Sport Max • 20:15 • Basket, Eurolega — Studio, collegamenti e aggiornamenti in sequenza dalla grande vetrina continentale della pallacanestro maschile: una maratona di canestri, analisi e highlights in prima serata.

