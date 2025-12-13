Stasera in tv (13 dicembre), Ballando con le stelle e Milly Carlucci hanno un nuovo rivale: il Volo tenta il sorpasso Cosa vedere stasera in tv? Oltre alla sfida Ballando-Il volo, troviamo IF con Ryan Reynolds su Italia 1, Gomorra che torna su Cielo, e la Serie A accende Sky Sport 1.

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 13 dicembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Carlucci accende il prime time Rai: danza d’autore e inchieste scomode

Su Rai 1 alle 21:25 va in onda Ballando con le stelle: personaggi famosi, affiancati dai maestri di ballo, si mettono in gioco tra coreografie, spareggi e ripescaggi per inseguire il titolo. In giuria Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, con il "tesoretto" raccontato in studio da Alberto Matano e Rossella Erra. Un varietà dal vivo che intreccia gara e racconto, guidato da Milly Carlucci, nel rush finale della stagione.

Su Rai 2 alle 21:20 arriva S.W.A.T.: la squadra d’élite di Los Angeles guidata da Shemar Moore torna in azione tra negoziazioni ad alto rischio, tattiche d’assalto e scelte morali difficili. Nel cast Alex Russell, Jay Harrington, David Lim, Lina Esco e Patrick St. Esprit: episodio dal ritmo serrato e tensione costante.

Su Rai 3 alle 21:25 spazio a Indovina chi viene a cena: l’inchiesta che mette sotto la lente ambiente, animali e modelli alimentari sostenibili. Il programma analizza ipocrisie e contraddizioni dello sfruttamento delle risorse, cercando alternative concrete e raccontando la trasformazione del rapporto tra uomo e natura con rigore giornalistico.

Mediaset al gran completo: il thriller di Neeson, Il Volo in concerto e non solo

Su Rete 4 alle 21:36 il film Unknown – Senza identità (2011) di Jaume Collet‑Serra: dopo un incidente a Berlino, il dottor Martin si risveglia e scopre che la moglie non lo riconosce più e un altro uomo ha preso il suo posto. Ignorato dalle autorità e braccato da assassini, dovrà rimettere insieme i pezzi della propria vita in un intrigo di scoperte e colpi di scena. Nel cast Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones e Frank Langella.

Su Canale 5 alle 21:20 l’evento Il volo – Tutti per uno – Viaggio nel tempo: il trio fa rivivere emozioni tra musica e ricordi sul magnifico palcoscenico di Palazzo Te a Mantova. Un live elegante e suggestivo che ripercorre repertorio, omaggi e momenti simbolo della loro storia artistica.

Su Italia 1 alle 21:23 IF – Gli amici immaginari (2024): regia di John Krasinski, con Ryan Reynolds, Emily Blunt, Matt Damon, Awkwafina e Steve Carell. Bea, dodicenne orfana di madre, scopre di vedere gli amici immaginari dimenticati dai loro "bambini" ormai cresciuti: decide così di riunirli ai loro adulti in una commedia family sul potere dell’immaginazione e dei legami che restano.

La7 e Discovery: Gramellini rilancia il racconto e super faccia a faccia su Nove

Su La7 alle 21:15 In altre parole di più…: un approfondimento che legge l’attualità attraverso storie e punti di vista non scontati, scegliendo prospettive e parole diverse per interpretare la complessità del presente.

Su Nove alle 21:30 torna Accordi e disaccordi: un tema, due ospiti con opinioni opposte e un’ora di domande serrate per testare coerenza e argomentazioni in un confronto senza sconti.

Su Real Time alle 21:45 Dottor Hekim – Medico geniale (St. 2, Ep. 5): Ates, infettivologo e nefrologo tanto brillante quanto insofferente ai protocolli, guida un team competitivo alle prese con casi clinici complessi. Nel cast Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz e Damla Colbay.

L’intrattenimento Sky tra Bambi a Scorsese, MasterChef e Gomorra

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 il film Bambi (2024) di Michel Fessler: il giovane cerbiatto cresce nel bosco tra amici e scoperte, finché la stagione della caccia lo mette di fronte alla perdita e al coraggio di rinascere, sotto lo sguardo silenzioso del padre, Principe della foresta.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 The Wolf of Wall Street (2013) di Martin Scorsese: l’ascesa e la caduta di un broker divorato da avidità ed eccessi in una spirale di denaro, droga e truffe. Con Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Matthew McConaughey, Jonah Hill e Kyle Chandler.

Su Sky Uno alle 21:15 riparte MasterChef Italia (St. 15, Ep. 1): la gara degli aspiranti chef ricomincia con Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Tra Mystery Box, creative e pressure, l’edizione spinge su tecnica, creatività ed ecosostenibilità.

Su TV8 alle 21:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti: lo chef guida quattro ristoratori della stessa area tra location, servizio, menù e prezzo, con il suo voto finale capace di ribaltare la classifica. Il format, nato nel 2015 (derivazione tedesca "Mein Lokal, Dein Lokal"), ha introdotto negli anni bonus e categoria "special"; in palio 5.000 euro per investire nel locale.

Su Cielo alle 21:20 Gomorra – La serie (2014): il crime che ha riscritto il genere torna con i volti di Fortunato Cerlino, Marco D’Amore e Salvatore Esposito, tra clan, fedeltà e tradimenti. Regia di Claudio Cupellini, Francesca Comencini e Stefano Sollima: una saga potentissima che ha lasciato un segno indelebile nel racconto di potere e criminalità.

Serie A, Europa e parquet: la maratona Sky Sport tra campionato, Ligue 1, Champions Remix ed Eurolega

Su Sky Sport 1 alle 20:45 Calcio, Serie A: la diretta del massimo campionato italiano con intensità, tattica e incroci che pesano sulla classifica del weekend.

Su Sky Sport Max alle 19:00 Calcio, Ligue 1: il campionato francese in vetrina con match e protagonisti della serata transalpina.

Su Sky Sport Max alle 21:00 Calcio, UEFA Champions League Remix: il meglio delle ultime giornate di coppa, tra gol, giocate e highlights raccontati dalle voci dei protagonisti.

Su Sky Sport Max alle 21:30 Basket, Eurolega: la massima competizione europea per club porta in campo roster d’élite, fisicità e tattica per una notte ad alto livello sul parquet.

