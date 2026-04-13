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Claudio Amendola sfida un uomo molto più giovane (17 anni meno)

Stasera, lunedì 13 aprile 2026, tornano i Cesaroni e il protagonista (63enne) se la deve vedere con Francesco Arca (46 anni) e La buona Stella. La programmazione

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Claudio Amendola sfida un uomo molto più giovane (17 anni meno)

Scoprite il meglio disponibile nella sera del 13 aprile 2026: una prima serata ricchissima di novità, ritorni e grandi storie tra fiction, talk e sport. Ecco la guida completa per scegliere cosa vedere.

Giletti riapre il caso, Perego al game e Dalmazio–Arca nella nuova fiction: la Rai accende storie e sfide

Rai 121:30La buona Stella. Una nuova serie che intreccia noir e famiglia: Simone, uomo disilluso, trova una borsa piena di denaro sporco di sangue e sprofonda in una spirale di pericoli che lo riavvicinerà ai suoi. Sulle sue tracce c’è Stella, poliziotta segnata dal lutto del compagno Paolo e in cerca di riscatto professionale. Nel cast Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca e Laura Cravedi: un crime emotivo che mette in dialogo colpa, verità e seconde possibilità.

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Rai 221:20The Floor – Ne rimarrà solo uno. Il game show torna sull’immenso tabellone a caselle: 100 concorrenti, 100 categorie e soli 45 secondi per sfidarsi a duello e conquistare territori. La meccanica ad alto ritmo promette colpi di scena e ribaltoni fino all’ultimo secondo. In conduzione, il tandem di serata con Paola Perego e Gabriele Vagnato per un racconto che alterna nozioni, strategia e ironia.

Rai 321:20Lo stato delle cose. Massimo Giletti guida un viaggio nell’attualità per leggere i fatti "per ciò che sono": analisi, testimonianze e approfondimenti per cambiare punto di vista sulla realtà. Al centro, il filo rosso delle grandi inchieste (dal caso Garlasco alle fratture sociali più discusse), con ospiti e contributi che alimentano il confronto in studio.

Porro al contraddittorio, il ritorno dei Cesaroni e l’adrenalina action: Mediaset alza i toni

Rete 421:33Quarta Repubblica. Il talk politico firmato Nicola Porro, nato nel 2018, apre con un servizio d’inchiesta e prosegue con dibattiti serrati su politica, economia e società. Non mancano le incursioni satiriche di Gene Gnocchi e, a volte, la rubrica "Il processo di Quarta Repubblica", dove gli ospiti si schierano pro/contro su una tesi calda. Format rodato, regia del contraddittorio e parterre trasversale: l’arena del lunedì Mediaset.

Canale 521:20I Cesaroni – Il ritorno. La Garbatella riapre le porte: dieci anni dopo, la bottiglieria è in crisi e la famiglia si rimette insieme per salvarla. Tornano Giulio Cesaroni (interpretato da Claudio Amendola), Marco (Matteo Branciamore), Rudi (Niccolò Centioni) e Mimmo (Federico Russo), con nuovi ingressi e l’eco delle assenze storiche; anche un omaggio ad Antonello Fassari punteggia la stagione. Tra i volti, Lucia Ocone, Marta Filippi e Ricky Memphis. Nostalgia e temi contemporanei (famiglia, crescita, inclusione) in una serata‑evento che segna il rientro ufficiale della serie.

Italia 121:28The Transporter Legacy. Azione a giri alti nel capitolo 2015 della saga: regia di Camille Delamarre, cast con Ed Skrein, Lenn Kudrjawizki, Loan Chabanol e Tatiana Pajkovic. Inseguimenti, missioni al limite e coreografie di combattimento per un prime time all’insegna dell’adrenalina.

Augias in "album", Panella tra tavole e identità, Melek tra Berlino e radici: La7 e Discovery trovano l’equilibrio

La721:15La torre di Babele Album. Il meglio del programma di Corrado Augias: grandi temi storici, culturali, politici ed economici messi in dialogo con l’attualità. Un salotto di competenze e letture critiche, tra libri, servizi e interviste per coltivare il dubbio e il pensiero.

Nove21:30Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella viaggia nelle città del mondo con grandi comunità italiane e in ogni puntata visita tre locali per eleggere il migliore: ricette, storie e identità in un percorso culinario "di casa".

Real Time21:45Melek – Il coraggio di una madre. Dalla Berlino dove Melek ha costruito una nuova vita al ritorno forzato verso le radici: una notizia drammatica spalanca un bivio che tocca maternità, appartenenza e resilienza. Nel cast Nehir Erdoğan, Kutsi, Şerif Sezer e un ampio ensemble. Soap dal passo empatico che racconta la famiglia tra lontananze e riavvicinamenti.

Jodie Foster nel giallo, la Gialappa’s raddoppia, Brosnan con Alba e Hayek: la notte "Intrattenimento Sky"

Sky Cinema 121:15Vita privata. Giallo psicologico firmato Rebecca Zlotowski: l’analista Lilian Steiner (interpretata da Jodie Foster) attraversa una crisi profonda, tra rottura con il marito Gabriel, un figlio neo‑papà e l’impossibilità di ascoltare i pazienti. La morte di una paziente scatena un sintomo misterioso che la spinge verso l’ipnosi e un’indagine personale: rigore borghese, rimozioni e segreti in una trama di colpa e rivelazioni. Con Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric e Vincent Lacoste.

Sky Uno21:30GialappaShow. La Gialappa’s Band (con Mago Forest) rilegge la tv tra clip, parodie e sketch di un cast comico collaudato: nonsense, satira e tormentoni a ritmo serrato.

TV821:50GialappaShow. La macchina comica "raddoppia" in chiaro: ospiti e best of per una serata all’insegna della leggerezza pop.

Cielo21:15Il fidanzato di mia sorella. Commedia romantica (2014) diretta da Tom Vaughan, con Pierce Brosnan, Jessica Alba, Salma Hayek, Malcolm McDowell e Marlee Matlin. Tra seduzioni, imprevisti e vite che si intrecciano, un gioco sentimentale brillante: con Jessica Alba e Salma Hayek per un prime time soft e spensierato.

Di Canio racconta la Premier, Serie C live e il Magazine Champions: la marcia "Sky Sport"

Sky Sport 120:30Calcio, Serie C. Serata dedicata alla terza serie italiana: live e finestre dal campionato dei territori, tra rivalità accese e storie che profumano di provincia. Un appuntamento che mette in vetrina intensità, tattica e fame di punti.

Sky Sport Max20:30Icarus Ultra. Il magazine sugli sport outdoor "spinto oltre" dopo 15 anni: imprese, sfide e curiosità dal mondo dell’endurance e dell’avventura, alla ricerca del limite.

Sky Sport Max21:00Di Canio Premier Special. Paolo Di Canio guida un racconto "da insider" sulle grandi storie e rivalità del campionato inglese: aneddoti, cultura calcistica britannica e analisi tattiche per capire perché la Premier affascina come nessun’altra.

Sky Sport Max21:30UEFA Champions League Magazine. Highlights, interviste e storytelling della massima competizione europea: i gol, i protagonisti e le storie più belle della Champions raccolti in un appuntamento imperdibile per gli appassionati.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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