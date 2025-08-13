Stasera in tv (13 agosto): incubo Jannik Sinner per Insegno e Scotti, Brindisi verso il record con Garlasco I programmi tv da vedere stasera: mentre Rai 1 e Rai 2 puntano su Il Colibrì e Rocco Schiavone, su Rete 4 continua la messa in onda estiva di Zona Bianca.

Cosa vedere stasera in tv? Ce n’è per tutti i gusti nei palinsesti delle reti televisive in chiaro anche in questo mercoledì 13 agosto 2025, che offrirà proposte interessanti per tutto il pubblico televisivo, dall’intrattenimento, fino all’informazione e il cinema internazionale.

Stasera in tv (13 agosto), cosa vedere: Il Colibrì e Rocco Schiavone contro Zona Bianca

Mercoledì 13 agosto 2025 promette una prima serata tutt’altro che monotona. Su Rai 1 arriva Poly, la storia di una bambina e della sua amicizia speciale con un pony salvato dai maltrattamenti, raccontata con toni delicati e adatti a tutti. Chi invece preferisce il brivido del crime può sintonizzarsi su Rai 2 per rivedere Rocco Schiavone: Marco Giallini torna nei panni del vicequestore più ironico e burbero della TV. Allo stesso tempo, Rai 3 propone Il Colibrì, un dramma profondo e toccante con Pierfrancesco Favino. Una storia che viaggia attraverso decenni e sentimenti. E poi c’è Rete 4 con Zona Bianca, il talk di Giuseppe Brindisi che stasera punterà i riflettori sul delitto di Garlasco. Dopo l’ottimo 6,9% di share strappato la scorsa settimana, stasera la trasmissione potrebbe schizzare ulteriormente verso l’alto grazie all’ondata di polemiche scaturita dopo la nota emessa ieri dalla procura di Pavia, che ha svelato che il dna di "Ignoto 3" trovato nella bocca di Chiara Poggi è stato forse frutto di contaminazione di un’altra autopsia.

Continuando sul fronte Mediaset, Canale 5 inaugura la seconda stagione di Fragili 2 – parte 1, continuando a raccontare legami e fragilità con lo stesso calore della prima stagione. Su Italia 1 invece ci sono due episodi freschi freschi di Chicago Med, tra emergenze mediche e tensioni personali che si intrecciano in corsia.

Per chi vuole uscire dalle solite proposte, spiccano tante altre scelte cinematografiche: su 20 passa Samson – La vera storia di Sansone, su Iris c’è Motherless Brooklyn, mentre su Cine 34 torna l’iconico Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto.

Sinner-Mannarino, l’orario del match a Cincinnati

Oltre alle suddette proposte tv, oggi 13 agosto l’attenzione di tantissimi italiani sarà rivolta a Jannik Sinner, che sfiderà Mannarino nel match valido per gli ottavi di finale del torneo di Cincinnati. Sarà la seconda partita in programma sul campo centrale del torneo americano, con un orario d’inizio che oscillerà tra le ore 18.30 e le 20.30 italiane e diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205). Lo start del match influenzerà indirettamente gli ascolti di due big della tv italiana. Qualora Sinner dovesse scendere in campo intorno alle 18.30, infatti, ne potrebbe ‘rubare’ spettatori a Reazione a Catena di Pino Insegno (che scatta alle 18.45 su Rai1). Nel caso in cui sfida iniziasse a ridosso dell’access prime time, invece, ne risentirebbe Gerry Scotti alla guida del La Ruota della Fortuna.

