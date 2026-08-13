Stasera in tv (13 agosto), Doc di Luca Argentero sfida la commedia di Vincenzo Salemme Cosa vedere stasera in tv? Atletica Europea su Rai 2 contro la comicità romantica 50 volte il primo bacio su La7 e il reality Quattro matrimoni su TV8.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di 13 agosto 2026: una selezione ricchissima tra fiction cult, cinema d’autore, talk di cronaca e grande sport europeo

Fanti riapre la corsia, medaglie in pista e il mondo raccontato dal divano

Rai 1 • 21:30 • DOC – Nelle tue mani. La fiction medical si ispira alla storia del medico Pierdante Piccioni: Andrea Fanti lotta ogni giorno tra memoria spezzata e responsabilità in corsia, provando a ricucire relazioni e reparti. Nel cast, volti amatissimi come Luca Argentero, Pierpaolo Spollon, Sara Lazzaro, Simona Tabasco, Giovanni Scifoni ed Elisa Di Eusanio. La serie, esportata in molti Paesi, alterna scelte etiche, casi clinici e vite che si intrecciano.

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Rai 2 • 21:00 • Atletica leggera, Europei Birmingham 2026. Dall’Alexander Stadium, le gare della XXVII edizione: serata tra corsie e pedane con qualificazioni e finali che possono pesare sul medagliere azzurro. Programma in diretta dalla rassegna continentale (10–16 agosto 2026).

Rai 3 • 21:15 • Kilimangiaro Estate. Camila Raznovich guida un itinerario fatto di documentari originali, storie e curiosità dai cinque continenti, con i film‑maker della trasmissione a costruire un atlante emotivo tra luoghi, persone, ambiente e cultura.

Brindisi sul caso Garlasco, nonni all’attacco e corsie ad alta tensione a Chicago

Rete 4 • 21:33 • Zona bianca. Il talk di approfondimento ideato e condotto da Giuseppe Brindisi ripercorre attualità, politica e cronaca con interviste, servizi e un contraddittorio serrato. Nella lunga maratona in studio spazio anche agli sviluppi sul delitto di Garlasco, tra consulenze e analisi forensi, per un confronto acceso e documentato.

Canale 5 • 21:20 • La guerra dei nonni. Nella commedia di Gianluca Ansanelli, Gerri vede stravolto il suo equilibrio familiare dall’arrivo di Tom, l’altro nonno: ne nasce una gara di scherzi e colpi di scena per conquistare l’affetto dei nipoti. Nel cast Vincenzo Salemme, Max Tortora, Luca Angeletti, Ana Caterina Morariu e Bianca Guaccero.

Italia 1 • 21:24 • Chicago Med. Nuovo episodio della serie ambientata al Chicago Medical Center: tra urgenze complesse ed etica professionale, la squadra si divide tra pronto soccorso e vita privata. Stagione 11, episodio 11, con S. Epatha Merkerson, Oliver Platt, Marlyne Barrett, Steven Weber, Luke Mitchell, Jessy Schram, Sarah Ramos e Darren Barnet

Memoria corta, platea sovrana e lotta per rinascere

La7 • 21:15 • 50 volte il primo bacio. Una love story alle Hawaii: lui, veterinario impenitente; lei, colpita da perdita della memoria a breve termine. Ogni giorno è una nuova conquista, tra romanticismo e leggerezza. Con Adam Sandler e Drew Barrymore.

Nove • 21:30 • La corrida. Amadeus riaccende lo storico varietà: concorrenti allo sbaraglio portano in scena "talenti" e gaffe, con il giudizio affidato al pubblico in studio e a una celebrità ospite. Edizione rinnovata che punta su ironia ed emozioni dal vivo.

Real Time • 21:40 • Pericolosamente obesi. Il dottor Charles Procter accompagna pazienti con obesità severa in un percorso radicale: nutrizione, chirurgia bariatrica e nuove abitudini per recuperare salute e dignità, tra ricadute emotive e rinascite possibili.

Il ruggito di Ferrari, storie di X Factor e la sfida delle spose

Sky Cinema 1 • 21:15 • Ferrari. Michael Mann racconta l’uomo dietro il mito: un biopic che mette in primo piano il lato privato di Enzo Ferrari, i dolori e l’ambizione che plasmano l’icona dell’automobilismo. Con Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley, Patrick Dempsey e Sarah Gadon.

Sky Uno • 21:15 • X Factor Stories. Vigilia di nuova edizione: un viaggio nei momenti più iconici del talent targato Sky, tra grandi esibizioni, emozioni e ricordi che hanno definito il format e i suoi protagonisti.

TV8 • 21:40 • Quattro matrimoni. Quattro spose si giudicano a vicenda su abito, cerimonia e ricevimento per conquistare il premio finale: strategia, ospitalità ed effetto wow decidono la gara.

Cielo • 21:20 • Arctic. Un uomo intrappolato tra ghiacci e tempeste artiche deve scegliere: restare nel campo "sicuro" o rischiare il viaggio della salvezza. Sopravvivenza estrema e silenzi che pesano più delle parole. Con Mads Mikkelsen e Maria Thelma Smáradóttir.

Pedane infuocate e vasche d’Europa: notte di azzurri

Sky Sport 1 • 20:20 • Atletica leggera, Europei Birmingham 2026. Dall’Alexander Stadium (10–16 agosto), diretta delle gare continentali tra sprint, salti e lanci: sessione serale che può cambiare il volto del medagliere.

Sky Sport Max • 20:50 • Filo d’acqua: La leggenda della Pro Recco. Speciale dedicato al mito della pallanuoto italiana: storia, campioni e vittorie che hanno reso la Pro Recco un’icona assoluta dello sport d’acqua.

Sky Sport Max • 21:50 • Nuoto, Europei Parigi 2026. Dalla capitale francese (10–16 agosto), batterie e finali in prima serata: cronometro, tattica e nervi saldi per una corsa ai metalli pesanti in vasca.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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