Stasera in tv (12 settembre): Antonella Clerici riaccende la Notte delle Hit e sfida i Pooh, intanto Sean Connery torna 007
Cosa vedere oggi in prima serata: Italvolley su Rai 2 (Grecia–Italia) contro la diretta su Sky Sport 1, e il film d’autore Vermiglio su Rai 3.
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio di sabato 12 settembre 2026: tra grandi concerti live, cinema d’autore, talent e sport in diretta, la prima serata promette emozioni per tutti.
Clerici al jukebox e Italvolley in campo: la Rai tra nostalgia, live e cinema civile
Rai 1 — 21:30 — Suzuki Jukebox – La notte delle hit. Dall’Inalpi Arena di Torino, due serate evento riportano in tv lo show musicale che attraversa gli anni ’80, ’90 e 2000 con la conduzione di Antonella Clerici e la partecipazione di Clementino. Una festa di successi italiani e internazionali, pensata come un grande jukebox live: performance, duetti e dj set "Italia vs America" accendono il ritmo e la nostalgia di più generazioni.
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Rai 2 — 21:00 — Pallavolo maschile, Europei 2026 – 2a giornata (Girone A): Grecia-Italia. Secondo impegno continentale per gli Azzurri: intensità punto a punto, rotazioni e tattica al servizio di una serata da dentro o fuori per indirizzare il girone.
Rai 3 — 21:20 — Vermiglio. 1944, un villaggio di montagna isolato: l’arrivo del disertore Pietro nella casa del maestro locale e l’amore per la figlia maggiore scuotono destini e certezze della comunità. Un dramma di Maura Delpero con Tommaso Ragno, Roberta Rovelli, Sara Serraiocco, Giuseppe De Domenico e Carlotta Gamba che interroga passioni, paura e responsabilità in tempo di guerra.
Poesia Pooh e colpi d’avventura: la notte Mediaset tra grande musica, soap e isole misteriose
Rete 4 — 21:33 — La promessa. Spagna, 1913. Nel palazzo dei marchesi di Luján l’eroico salvataggio di Manuel da parte di Jana innesca una saga di segreti e vendette. La giovane entra a servizio non per denaro ma per cercare giustizia sull’omicidio della madre e sul fratello rapito alla nascita. Nella soap, sentimenti imprevisti e lotte di potere accendono una faida pronta a esplodere.
Canale 5 — 21:20 — Pooh 60 – La nostra storia. Dall’Arena di Verona, lo speciale che celebra una delle band più amate d’Italia in un viaggio nei decenni di successi. Un concerto-evento costruito come memoria viva, con i classici che hanno fatto cantare generazioni e momenti di puro coinvolgimento corale.
Italia 1 — 21:16 — Viaggio nell’isola misteriosa. Avventura per famiglie diretta da Brad Peyton con Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Michael Caine e Vanessa Hudgens: un segnale cifrato spinge un ragazzo, il patrigno pilota e una compagna di viaggio verso un’isola piena di creature straordinarie, tesori e vulcani. Tra fughe e colpi di scena, la missione è scappare prima che l’isola scompaia sotto le onde.
Mai dire mai: 007 ritorna, il dibattito s’infiamma e le "Vite" cercano rinascita
La7 — 21:15 — Agente 007 – Mai dire mai. Il ritorno dell’Agente con licenza di uccidere in una missione ad alto rischio: la Spectre ruba due testate nucleari e chiede un riscatto planetario. Nel cast l’intramontabile Sean Connery, Klaus Maria Brandauer, Max von Sydow, Barbara Carrera e Kim Basinger: charme, azione e intrigo in un classico dal sapore vintage.
Nove — 21:30 — Accordi e disaccordi. Un tema, due ospiti con visioni opposte, un’ora di confronto serrato: il talk mette alla prova argomenti e retoriche, tra controprove e incalzanti domande per arrivare al nocciolo delle questioni.
Real Time — 21:10 — Vite al limite. Dal 2012 il docureality segue persone con obesità severa nel percorso di cura verso un possibile bypass gastrico con il dottor Younan Nowzaradan: piani alimentari, rischi operatori, ricadute emotive e ripartenze. Nel tempo il format ha allungato/variato i periodi di osservazione, generando anche spin-off e un dibattito acceso su etica, assistenza e spettacolarizzazione.
Fuga d’amore, nuove voci e gialli a Pineta: la notte dell’Intrattenimento Sky tra cinema, talent e cult
Sky Cinema 1 — 21:15 — The Next Three Days. Dramma teso di Paul Haggis: un marito qualunque pianifica l’impensabile pur di liberare la moglie incarcerata per un omicidio che lui crede non abbia commesso. Con Russell Crowe, Olivia Wilde, Liam Neeson, Elizabeth Banks: una corsa contro il tempo tra fede, rischio e famiglia.
Sky Uno — 21:15 — X Factor Italia (St. 20, Ep. 1). Riparte il talent: prime selezioni, personalità allo scoperto e voci pronte a sorprendere in un viaggio che, tappa dopo tappa, conduce al live.
TV8 — 21:40 — I delitti del Barlume – Un due tre stella!. La stagione balneare a Pineta è sconvolta: il Viviani scompare, un omicidio scuote la comunità e tutto sembra legato a Beppe Battaglia. Tra umorismo e mistero firmati Roan Johnson, guidano il cast Filippo Timi, Stefano Fresi, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli.
Cielo — 21:20 — Mr. Crocodile Dundee II. Paul Hogan e Linda Kozlowski tornano nell’avventura cult che gioca sullo scontro di mondi: dal bush australiano alla "giungla" urbana, ironia e romanticismo tra pericoli e fughe.
Sky Sport 1 — 21:00 — Pallavolo maschile, Europei 2026 – 2a giornata (Girone A): Grecia-Italia. Tutta la tensione della seconda gara del girone con telecronaca e analisi: ritmo alto e rotazioni azzurre per cercare la svolta nel cammino europeo.
Sky Sport Max — 20:30 — Cart, FIA Karting European Championship. Le emozioni dell’Europeo FIA Karting: scatti, sorpassi e strategie in una disciplina che forgia i campioni del motorsport.
Sky Sport Max — 21:00 — Automobilismo, WRC. Il Mondiale Rally tra prove speciali e fondi estremi: assetti, note e coraggio al limite per strappare secondi preziosi.
Sky Sport Max — 22:00 — Automobilismo, WRC. Prosegue la notte del rally con le immagini della competizione iridata: potenza, tecnica di guida e gestione dell’errore in scenari mozzafiato.
Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
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