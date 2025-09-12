Stasera in tv (12 settembre), Vanessa Incontrada contro Gianluigi Nuzzi. Si intromette anche Zoro: che succede Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di venerdì 12 settembre 2025: la cronaca nera di Quarto Grado su Rete 4, la satira di Propaganda Live su La7 e il viaggio di Pechino Express su TV8.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, 12 settembre 2025. Una serata ricchissima di musica, soap, reality e grandi emozioni per tutti i gusti.

Musica e thriller internazionale: la Rai tra grandi eventi e azione

Rai 1 alle 21:30 propone il TIM Music Awards 2025, la rassegna di fine estate dall’Arena di Verona che celebra i Big della musica italiana. Un appuntamento imperdibile per chi ama la musica dal vivo e vuole scoprire i protagonisti che hanno segnato l’anno appena trascorso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 alle 21:20 trasmette CIA – Un uomo nel mirino, film thriller del 2024 diretto da Roel Reiné. Aaron Eckhart interpreta Evan Shaw, sicario della CIA la cui routine viene sconvolta dalla figlia Kacey, analista dell’MI6, che gli rivela una verità sconvolgente: il suo superiore è morto da anni e la divisione per cui ha lavorato non esiste più. Nel cast anche Tim Roth e Abigail Breslin.

Rai 3 alle 21:25 manda in onda Kabul, miniserie ambientata durante la caduta della città nel 2021. La serie racconta il dramma dell’evacuazione dell’ambasciata francese e delle forze occidentali, con un cast corale che include Jonathan Zaccaï, Thibaut Evrard, Olivier Rabourdin, Gianmarco Saurino e Valentina Cervi. Un racconto intenso sulle scelte estreme di chi si trova di fronte al caos della storia.

Quarto Grado e soap: la cronaca nera e i segreti di famiglia su Mediaset

Rete 4 alle 21:33 propone Quarto Grado, il talk show cult di cronaca nera prodotto da VideoNews e ideato da Siria Magri. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero guidano il pubblico tra gialli irrisolti, zone d’ombra e casi che hanno scosso l’Italia, con la partecipazione di esperti come Massimo Picozzi e Carmelo Abbate. Il programma, giunto alla 15ª stagione, è noto anche per le sue iniziative social e per aver generato numerosi spin-off e parodie.

Canale 5 alle 21:21 va in onda Tradimento, la soap turca che racconta la storia di Guzide Yenersoy, stimata giudice e madre di famiglia, alle prese con segreti e menzogne che minano l’apparente perfezione domestica. Nel cast Vahide Percin, Ercan Kesal, Mustafa Ugurlu e altri volti noti delle serie turche.

Italia 1 alle 21:22 trasmette Chicago Fire, episodio 20 della tredicesima stagione. La serie segue le vicende dei pompieri e paramedici del Chicago Fire Department, tra tensioni interne e missioni ad alto rischio. Protagonisti Jesse Spencer, Taylor Kinney, Eamonn Walker e Kara Killmer.

Satira, dolci e show: la serata di La7 e Discovery tra Propaganda Live e Bake Off

La 7 alle 21:15 offre Propaganda Live, il talk satirico di Diego Bianchi (Zoro) che alterna reportage sulle novità politiche e sociali, sketch di Makkox e Zerocalcare, e la presenza fissa di Marco Damilano, Francesca Schianchi e Paolo Celata. In studio anche la band live e ospiti dal mondo del giornalismo e della musica.

Nove alle 21:30 propone Teresa Mannino – Il giaguaro mi guarda storto, lo spettacolo in cui la comica siciliana torna sul palco dopo la pandemia, raccontando desideri, storie e domande sulla vita e sul desiderio di rinascita.

Real Time alle 21:30 trasmette Bake Off Italia: Dolci in forno, il talent show di cucina condotto da Benedetta Parodi con la giuria composta da Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Aspiranti pasticceri si sfidano in prove di creatività e tecnica, con la possibilità di vincere premi e pubblicare il proprio libro di ricette. Il format, nato in Inghilterra, è diventato uno dei programmi più amati del gruppo Discovery, con numerosi spin-off e ascolti record.

Johnny Depp e drammi d’autore: Intrattenimento Sky tra cinema, viaggi e reality

Sky Cinema 1 alle 21:15 manda in onda Mountainhead, film drammatico con Steve Carell, Jason Schwartzman e Ramy Youssef. Quattro amici si ritrovano per un ritiro mentre il mondo è travolto dal caos e dalla disinformazione diffusa dall’intelligenza artificiale.

Sky Cinema 2 alle 21:15 propone L’ombra del giorno, pellicola di Giuseppe Piccioni con Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli, Gianmarco Saurino e Valentina Cervi. Una storia d’amore negli anni Trenta, tra le leggi razziali e l’inizio della guerra mondiale.

Sky Uno alle 21:15 presenta Bruno Barbieri – 4 hotel, il reality in cui quattro albergatori si sfidano ospitando Bruno Barbieri e gli altri concorrenti nelle proprie strutture. Dopo il soggiorno, i partecipanti valutano location, servizi, camere, prezzi e colazione, con il vincitore che ottiene 5.000 euro da investire nella propria attività.

TV8 alle 21:30 trasmette Pechino Express, la dodicesima stagione del reality condotto da Costantino Della Gherardesca e Fru dei The Jackal. Otto coppie in gara si sfidano lungo una rotta tra Filippine, Thailandia e Nepal, tra prove estreme e paesaggi mozzafiato.

Cielo alle 21:20 propone Jeanne du Barry – La favorita del re, film drammatico con Johnny Depp nei panni di Luigi XV e Maïwenn in quelli di Jeanne Bécu, la donna che da umili origini conquista la corte di Francia.

Sport e motori: la notte delle sfide su Sky Sport

Sky Sport 1 alle 20:00 trasmette Basket maschile, FIBA EuroBasket 2025, la competizione continentale che vede le migliori nazionali europee sfidarsi per il titolo.

Sky Sport Max offre una serata di sport a tutto campo: alle 20:00 Premier Padel Tour, il nuovo tour mondiale della Federazione Internazionale Padel; alle 22:30 The Boat Show, programma dedicato agli amanti della nautica, e alle 23:00 The WRC Magazine, con tutte le novità dal mondo del World Rally Championship.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche