Stasera in tv (12 ottobre), Veronica Pivetti sfida i turchi e Fabio Fazio prepara un nuovo botto Programmi tv stasera, cosa vedere oggi: Inside Man su Sky Cinema 1 si confronta con La maschera di ferro su La7 e il doppio NCIS su Rai 2.

RaiPlay

CONDIVIDI

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 12 ottobre 2025: una selezione ricchissima che spazia da fiction, dizi e talk d’inchiesta fino a cinema, reality e grande sport.

Pivetti e Signoris guidano la notte Rai: gialli, cronaca e DS a tutto ritmo

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Balene – Amiche per sempre. La fiction (2025) vede due amiche, Evelina e Milla, ritrovarsi e affrontare segreti e ferite dopo la scomparsa di Adriana, in un percorso di verità e rinascita. Nel cast spiccano Veronica Pivetti, Carla Signoris e Giorgio Tirabassi, per una storia liberamente ispirata a un romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 alle 21:00 arriva NCIS – Unità anticrimine. La squadra con Gary Cole, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law e Rocky Carroll indaga sui crimini più delicati legati alla Marina USA e ai Marines: omicidi, minacce terroristiche, rapimenti e casi al confine con i poteri federali, con il quartier generale al Washington Navy Yard.

Su Rai 2 alle 21:50 prosegue la serata con NCIS Origins, prequel incentrato sui primi anni di Leroy Jethro Gibbs all’NIS. Austin Stowell, Mariel Molino e Kyle Schmid raccontano il trauma degli omicidi di moglie e figlia e la nascita dell’istinto investigativo che lo renderà leggendario.

Su Rai 2 alle 22:45 tocca a La nuova DS, la Domenica Sportiva che ripercorre risultati, statistiche, interviste e analisi della giornata calcistica e degli altri sport: immagini, numeri e storie con atleti in studio a condividere traguardi e retroscena.

Su Rai 3 alle 20:30 appuntamento con Presa diretta. Il programma di Riccardo Iacona, premiato nel 2013 con il Vincenzo Padula, propone inchieste che attraversano politica, società, giustizia, ambiente, sanità e conti pubblici, offrendo un racconto plurale, soluzioni possibili e servizio al cittadino attraverso reportage e testimonianze in prima persona.

Giordano all’attacco, la dizi di Ece Uslu infiamma, Gentili rilancia le inchieste: la notte Mediaset

Su Rete 4 alle 21:33 torna Fuori dal coro. Mario Giordano guida il talk d’approfondimento nato nel 2018: in studio ospiti, inchieste, ricostruzioni e la celebre scenografia "pop" con sagome e oggetti per spiegare i temi caldi. Ritmo alto, toni senza sconti e la rubrica "Il punto" hanno reso il format un long-seller della rete.

Su Canale 5 alle 21:25 c’è La notte nel cuore. La dizi turca (Soap) segue Sumru, che da giovane abbandonò i gemelli Nuh e Melek; i due, cresciuti tra difficoltà e risentimento, raggiungono la madre in Cappadocia per reclamare verità e riscatto. Nel cast Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan e la presenza di Esra Dermancioglu, per un racconto familiare a colpi di rivelazioni e sentimenti.

Su Italia 1 alle 21:13 va in onda Le Iene. Il cult di infotainment ideato da Davide Parenti (in tv dal 1997) mescola reportage, scherzi e interviste graffianti. Conducono Veronica Gentili e Max Angioni: in scaletta inchieste su cronaca, storie e diritti – dal trapianto d’utero da donatrice deceduta alle indagini trasporti – con inviati storici e nuovi approfondimenti d’impatto.

DiCaprio con i moschettieri, amori al limite e docu‑reality: La7 & Discovery sorprendono

Su La7 alle 21:15 spazio a La maschera di ferro (1998, 132’). L’avventura diretta da Randall Wallace riporta in scena i moschettieri con Gabriel Byrne, Gérard Depardieu, Jeremy Irons, John Malkovich e Leonardo DiCaprio; un classico moderno che intreccia intrighi di corte, identità segrete e amicizia.

Su Real Time alle 21:30 arriva 90 giorni per innamorarsi, il docureality in cui coppie con visto provvisorio per fidanzati devono sposarsi entro 90 giorni o separarsi. Tra barriere linguistiche, shock culturali e scetticismo di amici e familiari, il conto alla rovescia mette alla prova sentimenti e scelte di vita.

Washington & Foster in un colpo da maestro, Barbieri ispeziona, BarLume colpisce ancora: la notte "Intrattenimento Sky"

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 c’è Inside man (2005, 129’) di Spike Lee: thriller di rapina con Clive Owen e Denzel Washington, e con la partecipazione di Denzel Washington e Jodie Foster. Una partita a scacchi tra detective e mente criminale, tra ostaggi, piani multipli e twist.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 debutta L’amore che non muore (2024, 180’). Negli anni ’80 Clotaire e Jackie vivono un amore travolgente; lui finisce sulla cattiva strada, 12 anni in prigione e poi il ritorno con un obiettivo: riconquistarla e riscrivere il destino. Con Adèle Exarchopoulos, François Civil, Alain Chabat, Vincent Lacoste, Elodie Bouchez.

Su Sky Uno alle 21:15 torna Bruno Barbieri – 4 hotel. Lo spin‑off di "4 ristoranti" mette in gara quattro albergatori: check‑in, notte in camera, ispezioni maniacali di Bruno Barbieri (dai topper ai minibar), voti su location, servizi, camere, prezzi e – dalle ultime edizioni – colazione. In palio 5.000 euro da reinvestire nella struttura vincente.

Su TV8 alle 21:30 va in onda I delitti del BarLume – Sasso carta forbici (2024, 100’). La commedia gialla dall’universo di Pineta schiera un ensemble irresistibile: Alessandro Benvenuti, Enrica Guidi, Lucia Mascino, Massimo Paganelli, Michele Di Mauro, Stefano Fresi e il duo di stelle Corrado Guzzanti, Filippo Timi e Stefano Fresi, con la regia di Marco Teti, Michela Cocozza e Roan Johnson.

Su Cielo alle 20:45 appuntamento con Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026 – 4a giornata (Gruppo C): Danimarca‑Grecia. Girone a 4 squadre: ogni punto pesa per la corsa al primo posto che vale il pass iridato. A seguire, alle 22:45, Calcio, Studio UEFA European Qualifiers, il magazine con analisi tattiche, interviste e immagini per leggere uomini e storie del cammino verso il Mondiale.

Mondiali 2026 in primo piano e motori ruggenti: la notte Sky Sport corre forte

Su Sky Sport 1 alle 20:45 spazio a Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026. Serata internazionale con finestre dedicate alle nazionali verso Canada‑Messico‑USA 2026: riflettori su partite e Diretta Gol per non perdere i momenti chiave del turno.

Su Sky Sport Max alle 20:30 va in scena Calcio, Serie C, con la terza serie italiana al centro della programmazione, tra piazze storiche, rivalità e giovani in rampa di lancio.

Su Sky Sport Max alle 22:30 chiude la serata Automobilismo, Lamborghini Super Trofeo Europa. Uno dei monomarca più competitivi del mondo: gentleman driver e piloti GT si sfidano su tracciati iconici come Monza, Silverstone, Paul Ricard e Spa‑Francorchamps, spesso in concomitanza con il GT World Challenge Europe.

Note e approfondimenti

Su Rai 2 la serata crime si completa con la lente sportiva de La nuova DS, mentre su Italia 1 Le Iene alterna inchieste d’attualità a momenti più leggeri, forte di una storia iniziata nel 1997. Cinema di peso su La7 con La maschera di ferro e su Sky Cinema con Inside man e il francesismo romantico di L’amore che non muore. In chiaro, TV8 risponde con il giallo pop di BarLume, mentre Cielo offre il racconto tecnico delle qualificazioni UEFA tra campo e studio.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche