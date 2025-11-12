Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Stasera in tv (12 novembre), La notte nel cuore sostituisce a sorpresa lo show di D'Alessio e Incontrada. Perché

Cosa vedere stasera, mercoledì 12 novembre 2025, in TV? Canale 5 si fa spaventare da Sinner e sposta il suo grande show. Cazzullo, Amadeus e Sciarelli vanno allo scontro

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Stasera in tv (12 novembre), La notte nel cuore sostituisce a sorpresa lo show di D'Alessio e Incontrada. Perché

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 12 novembre 2025: una prima serata ricchissima tra grande tennis, cinema, inchieste e show che promettono emozioni e colpi di scena per ogni gusto.

Priyanka Chopra e l’amore che ricomincia, l’ATP Finals scalda Torino, Sciarelli chiama alle segnalazioni

Rai 121:30Love again. Film sentimentale (2023, 102’) diretto da Jim Strouse: Mira, ancora segnata dalla perdita del fidanzato, invia messaggi al suo vecchio numero senza sapere che è stato riassegnato; dall’altra parte nasce un legame inatteso che riaccende la speranza. Nel cast Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan, Russell Tovey, Lydia West e Celia Imrie.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Rai 220:35Tennis, ATP Finals Torino 2025 – 4a giornata. La quarta giornata del Masters di fine stagione porta in prima serata il grande tennis dal Pala Alpitour: sessione serale in diretta per vivere il meglio del Round Robin con la corsa alle semifinali. Protagonista Jannik Sinner, che sfida il tedesco Zverev.

Rai 321:20Chi l’ha visto? Dal 1989 il programma di Federica Sciarelli unisce appelli, ricostruzioni giornalistiche e testimonianze per aiutare a ritrovare persone scomparse e illuminare casi irrisolti. In passato ha conquistato Telegatti e Premi Regia Televisiva, diventando un riferimento del servizio pubblico tra segnalazioni in diretta e approfondimenti di cronaca.

Labate guida l’attualità, D’Alessio‑Incontrada slittano, Tom Cruise in loop anti‑alieno

Rete 421:33Realpolitik. Tommaso Labate orchestra un approfondimento sull’attualità tra sondaggi, retroscena e analisi live: un racconto a caldo di politica, società e cronaca con ospiti e collegamenti.

Canale 521:20La Notte del Cuore. Sconvolgimento nel palinsesto dell’ammiraglia Mediaset: il previsto show con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, ideato per celebrare amicizie e musica con una grande orchestra e molti ospiti, è stato rinviato per non andare in concorrenza con il match di Sinner. Al posto di Gigi e Vanessa Insieme, va in onda una puntata inedita della popolare soap turca.

Italia 121:24Edge of Tomorrow – Senza domani. Fantascienza (2014, 113’) di Doug Liman: in un futuro invaso dai Mimic, il soldato Cage rivive lo stesso giorno di battaglia, affinando ogni volta strategia e coraggio al fianco della guerriera Rita. Con Tom Cruise ed Emily Blunt, Bill Paxton e Lara Pulver.

Cazzullo nel "giorno che cambiò la Storia", Amadeus rimette in scena La Corrida, casi estremi sui piedi

La721:15Una giornata particolare. Aldo Cazzullo accompagna in un viaggio narrativo dentro le 24 ore che segnano la biografia di un personaggio e, con essa, la Storia: luoghi, testimonianze e divulgazione per capire come nasce una svolta.

Nove21:30La Corrida. Amadeus riporta in auge lo storico varietà dei "dilettanti allo sbaraglio": orchestra diretta dal Maestro Leonardo De Amicis, pubblico giudice in studio e una celebrità ospite; tra gaffe, numero comici e piccole meraviglie, il divertimento è assicurato.

Real Time21:30Piedi al limite. Docu‑reality medico: i podologi Brad Schaeffer ed Ebonie Vincent affrontano casi ai limiti (e oltre) tra deformità, dolori cronici e interventi risolutivi che cambiano la vita dei pazienti.

Accorsi padre ferito, il caso GameStop scuote Wall Street, X Factor scalda i Live

Sky Cinema 121:15Una figlia. Dramma (2025, 103’) di Ivano De Matteo: Pietro, vedovo, cresce l’adolescente Sofia; l’arrivo di Chiara rompe gli equilibri fino alla tragedia, tra sensi di colpa e carcere minorile. Con Stefano Accorsi, Ginevra Francesconi, Michela Cescon e Thony.

Sky Cinema 221:15Dumb Money. Biografico (2023, 104’) di Craig Gillespie: uno youtuber finanzario scommette su GameStop e mobilita i piccoli investitori, ribaltando (per una stagione) i poteri di Wall Street. Con Nick Offerman, Clancy Brown, Seth Rogen, Shailene Woodley e Vincent D’Onofrio.

Sky Uno21:15X Factor Italia. Il talent entra nella fase calda: squadre, assegnazioni e performance puntano all’identità artistica e al salto di qualità sul palco. Tra storie, coach e band dal vivo, la gara accende una nuova serata live.

TV821:30Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area si sfidano su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special". I voti incrociati e il giudizio finale di Borghese (che può ribaltare la classifica) assegnano 5.000 euro per migliorare il locale.

Cielo21:20The icebreaker – Terrore tra i ghiacci. Azione (2016, 124’) di Nikolay Khomeriki: una rompighiaccio resta intrappolata in Antartide dopo aver evitato un iceberg; equipaggio al limite tra gelo, silenzio e la ricerca di una via di salvezza. Con Pyotr Fyodorov e Sergey Puskepalis.

Eurolega in campo e la notte‑omaggio di Fognini, doppio appuntamento Lamborghini

Sky Sport 120:30Basket, Eurolega. La massima competizione europea per club maschili: atmosfera continentale, palla a due e grandi firme della palla a spicchi in diretta.

Sky Sport 123:30Game, Set, Fabio. L’ultimo Wimbledon. Speciale dedicato alle giornate londinesi di Fabio Fognini e all’annuncio del suo ritiro dopo la sfida con Alcaraz ai Championships 2025: immagini, emozioni e una carriera raccontata dall’erba più celebre del mondo.

Sky Sport Max21:00Automobilismo, Lamborghini Super Trofeo Europa. Monomarca ad altissima competitività sui grandi circuiti europei (da Monza a Spa) con gentleman e professionisti a confronto.

Sky Sport Max22:00Automobilismo, Lamborghini Super Trofeo Europa. Secondo appuntamento di serata con il Trofeo: sorpassi, setup estremi e bagarre per la gloria della categoria.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Stasera in tv (5 novembre), Laura Pausini più forte delle polemiche: cosa fa oggi

Stasera in tv (5 novembre), Laura Pausini più forte delle polemiche: cosa fa oggi

Cosa vedere in TV stasera, mercoledì 5 novembre 2025: la cantante rende omaggio a Lu...
I film in onda in TV stasera, mercoledì 12 novembre 2025: il dramma familiare di Stefano Accorsi (e di Priyanka Chopra)

I film in onda in TV stasera, mercoledì 12 novembre 2025: il dramma familiare di Stefano Accorsi (e di Priyanka Chopra)

Le migliori pellicole della serata di mercoledì 12 novembre 2025: l'attore, vedovo, ...
Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada Insieme: salta la puntata del 12 novembre

"Gigi e Vanessa insieme", sospeso: perché salta la puntata di stasera 12 novembre

Lo show di Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada non va in onda stasera. Slitta la pri...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 12 novembre 2025: tocca di nuovo a Sinner, dove vederlo stasera

Lo sport in TV oggi, mercoledì 12 novembre 2025: tocca di nuovo a Sinner, dove vederlo stasera

I migliori eventi sportivi di mercoledì 12 novembre 2025: Jannik alle ATP Finals con...
Stasera in tv (22 ottobre), Luca Zingaretti contro Silvia Toffanin: cosa succede stasera

Stasera in tv (22 ottobre), Luca Zingaretti contro Silvia Toffanin: cosa succede stasera

Cosa vedere stasera in TV? Montalbano (sempre in replica) cerca di affondare anche T...
Stasera in tv (29 ottobre), Gerry Scotti e la promozione sul campo: Canale 5 gli fa un grande regalo

Stasera in tv (29 ottobre), Gerry Scotti e la promozione sul campo: Canale 5 gli fa un grande regalo

I programmi della serata di mercoledì 29 ottobre 2025: da This is me arriva il re de...
Màkari

Stasera in tv (9 novembre), Claudio Gioè chiude Makari 4 e rischia grosso: cosa succede

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di domenica 9 novembre: Mari...
Stasera in tv (10 novembre), Simona Ventura destinata al fallimento: contro di lei si schierano in tre

Stasera in tv (10 novembre), Simona Ventura destinata al fallimento: contro di lei si schierano in tre

Cosa vedere oggi, lunedì 10 novembre 2025, in prima serata? Il Grande Fratello non h...
Lo sport in TV oggi, martedì 11 novembre 2025: Musetti sfida De Minaur (ma c'è anche Alcaraz)

Lo sport in TV oggi, martedì 11 novembre 2025: Musetti sfida De Minaur (ma c'è anche Alcaraz)

Gli eventi sportivi in onda oggi, martedì 11 novembre 2025: grandi appuntamenti a To...

ENEL

Cliente Enel?

Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026

LEGGI

Personaggi

Paolo Bertolucci

Paolo Bertolucci
Laila Hasanovic

Laila Hasanovic
Gianluca Gazzoli

Gianluca Gazzoli
Andrea Sannino

Andrea Sannino

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963