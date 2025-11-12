Stasera in tv (12 novembre), La notte nel cuore sostituisce a sorpresa lo show di D'Alessio e Incontrada. Perché Cosa vedere stasera, mercoledì 12 novembre 2025, in TV? Canale 5 si fa spaventare da Sinner e sposta il suo grande show. Cazzullo, Amadeus e Sciarelli vanno allo scontro

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 12 novembre 2025: una prima serata ricchissima tra grande tennis, cinema, inchieste e show che promettono emozioni e colpi di scena per ogni gusto.

Priyanka Chopra e l’amore che ricomincia, l’ATP Finals scalda Torino, Sciarelli chiama alle segnalazioni

Rai 1 — 21:30 — Love again. Film sentimentale (2023, 102’) diretto da Jim Strouse: Mira, ancora segnata dalla perdita del fidanzato, invia messaggi al suo vecchio numero senza sapere che è stato riassegnato; dall’altra parte nasce un legame inatteso che riaccende la speranza. Nel cast Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan, Russell Tovey, Lydia West e Celia Imrie.

Rai 2 — 20:35 — Tennis, ATP Finals Torino 2025 – 4a giornata. La quarta giornata del Masters di fine stagione porta in prima serata il grande tennis dal Pala Alpitour: sessione serale in diretta per vivere il meglio del Round Robin con la corsa alle semifinali. Protagonista Jannik Sinner, che sfida il tedesco Zverev.

Rai 3 — 21:20 — Chi l’ha visto? Dal 1989 il programma di Federica Sciarelli unisce appelli, ricostruzioni giornalistiche e testimonianze per aiutare a ritrovare persone scomparse e illuminare casi irrisolti. In passato ha conquistato Telegatti e Premi Regia Televisiva, diventando un riferimento del servizio pubblico tra segnalazioni in diretta e approfondimenti di cronaca.

Labate guida l’attualità, D’Alessio‑Incontrada slittano, Tom Cruise in loop anti‑alieno

Rete 4 — 21:33 — Realpolitik. Tommaso Labate orchestra un approfondimento sull’attualità tra sondaggi, retroscena e analisi live: un racconto a caldo di politica, società e cronaca con ospiti e collegamenti.

Canale 5 — 21:20 — La Notte del Cuore. Sconvolgimento nel palinsesto dell’ammiraglia Mediaset: il previsto show con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, ideato per celebrare amicizie e musica con una grande orchestra e molti ospiti, è stato rinviato per non andare in concorrenza con il match di Sinner. Al posto di Gigi e Vanessa Insieme, va in onda una puntata inedita della popolare soap turca.

Italia 1 — 21:24 — Edge of Tomorrow – Senza domani. Fantascienza (2014, 113’) di Doug Liman: in un futuro invaso dai Mimic, il soldato Cage rivive lo stesso giorno di battaglia, affinando ogni volta strategia e coraggio al fianco della guerriera Rita. Con Tom Cruise ed Emily Blunt, Bill Paxton e Lara Pulver.

Cazzullo nel "giorno che cambiò la Storia", Amadeus rimette in scena La Corrida, casi estremi sui piedi

La7 — 21:15 — Una giornata particolare. Aldo Cazzullo accompagna in un viaggio narrativo dentro le 24 ore che segnano la biografia di un personaggio e, con essa, la Storia: luoghi, testimonianze e divulgazione per capire come nasce una svolta.

Nove — 21:30 — La Corrida. Amadeus riporta in auge lo storico varietà dei "dilettanti allo sbaraglio": orchestra diretta dal Maestro Leonardo De Amicis, pubblico giudice in studio e una celebrità ospite; tra gaffe, numero comici e piccole meraviglie, il divertimento è assicurato.

Real Time — 21:30 — Piedi al limite. Docu‑reality medico: i podologi Brad Schaeffer ed Ebonie Vincent affrontano casi ai limiti (e oltre) tra deformità, dolori cronici e interventi risolutivi che cambiano la vita dei pazienti.

Accorsi padre ferito, il caso GameStop scuote Wall Street, X Factor scalda i Live

Sky Cinema 1 — 21:15 — Una figlia. Dramma (2025, 103’) di Ivano De Matteo: Pietro, vedovo, cresce l’adolescente Sofia; l’arrivo di Chiara rompe gli equilibri fino alla tragedia, tra sensi di colpa e carcere minorile. Con Stefano Accorsi, Ginevra Francesconi, Michela Cescon e Thony.

Sky Cinema 2 — 21:15 — Dumb Money. Biografico (2023, 104’) di Craig Gillespie: uno youtuber finanzario scommette su GameStop e mobilita i piccoli investitori, ribaltando (per una stagione) i poteri di Wall Street. Con Nick Offerman, Clancy Brown, Seth Rogen, Shailene Woodley e Vincent D’Onofrio.

Sky Uno — 21:15 — X Factor Italia. Il talent entra nella fase calda: squadre, assegnazioni e performance puntano all’identità artistica e al salto di qualità sul palco. Tra storie, coach e band dal vivo, la gara accende una nuova serata live.

TV8 — 21:30 — Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area si sfidano su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special". I voti incrociati e il giudizio finale di Borghese (che può ribaltare la classifica) assegnano 5.000 euro per migliorare il locale.

Cielo — 21:20 — The icebreaker – Terrore tra i ghiacci. Azione (2016, 124’) di Nikolay Khomeriki: una rompighiaccio resta intrappolata in Antartide dopo aver evitato un iceberg; equipaggio al limite tra gelo, silenzio e la ricerca di una via di salvezza. Con Pyotr Fyodorov e Sergey Puskepalis.

Eurolega in campo e la notte‑omaggio di Fognini, doppio appuntamento Lamborghini

Sky Sport 1 — 20:30 — Basket, Eurolega. La massima competizione europea per club maschili: atmosfera continentale, palla a due e grandi firme della palla a spicchi in diretta.

Sky Sport 1 — 23:30 — Game, Set, Fabio. L’ultimo Wimbledon. Speciale dedicato alle giornate londinesi di Fabio Fognini e all’annuncio del suo ritiro dopo la sfida con Alcaraz ai Championships 2025: immagini, emozioni e una carriera raccontata dall’erba più celebre del mondo.

Sky Sport Max — 21:00 — Automobilismo, Lamborghini Super Trofeo Europa. Monomarca ad altissima competitività sui grandi circuiti europei (da Monza a Spa) con gentleman e professionisti a confronto.

Sky Sport Max — 22:00 — Automobilismo, Lamborghini Super Trofeo Europa. Secondo appuntamento di serata con il Trofeo: sorpassi, setup estremi e bagarre per la gloria della categoria.

