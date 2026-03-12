Trova nel Magazine
Costantino Della Gherardesca va allo scontro (disperato): cosa succede stasera

Questa sera, giovedì 12 marzo 2026, il primo episodio di Pechino Express sfida il Don Matteo di Raoul Bova, Ore 14 di Milo Infante e un match gratis di Europa League

Costantino Della Gherardesca va allo scontro (disperato): cosa succede stasera

Scoprite il meglio disponibile nella sera di giovedì 12 marzo 2026: una serata fittissima tra fiction, talk d’attualità, reality e grande calcio europeo, con proposte capaci di convincere ogni tipo di pubblico.

Don Massimo, Milo Infante e Geppi Cucciari: la Rai alza il volume tra giallo, inchieste e cultura

Rai 1, 21:30: Don Matteo. La serie cult, nata nel 2000 e ispirata alla figura letteraria di Padre Brown, è ormai approdata a Spoleto e ha visto il passaggio di testimone a Don Massimo (Raoul Bova) dopo l’era di Terence Hill. Regia di Francesco Vicario, cast corale con volti amatissimi come Terence Hill, Nino Frassica, Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico e Francesco Scali. Tra premi e record di fedeltà, la 15ª stagione (10 puntate) accompagna il pubblico verso il gran finale del 19 marzo: stasera si entra nel vivo con nuove indagini e i dilemmi personali del parroco-investigatore, mentre il Maresciallo Cecchini resta il cuore comico-sentimentale della saga.

Rai 2, 21:20: Ore 14. Nato nel 2020 e guidato da Milo Infante, è il format d’attualità che ha costruito una solida community grazie a reportage sul campo, collegamenti live e dibattiti con esperti, magistrati e cronisti. La linea editoriale punta sui grandi casi di cronaca e sull’approfondimento comprensibile ma rigoroso. Dal 2025 il successo ha generato lo spin-off in prime time ("Ore 14 Sera"). Nel daytime, in questi giorni, il talk ha rimodulato l’orario per convivere con la Tirreno–Adriatico e la nuova striscia "Due di Picche" di Tommaso Cerno (slittamenti riportati nei palinsesti settimanali), ma in serata l’approccio resta quello dell’inchiesta puntuale, con ritmi e analisi serrate.

Rai 3, 21:20: Splendida Cornice. Geppi Cucciari orchestra uno show che unisce cultura e leggerezza, tra libri, cinema, arte e televisione. Produzione Rai Cultura con Itv Movie (autori Geppi Cucciari e Luca Bottura), band guidata da Nicola "Ballo" Balestri, rubriche con il divulgatore Roberto Mercadini e l’insegnante Andrea Maggi. Il pubblico in studio – 120 persone divise per categorie – "disegna" i costumi degli italiani attraverso le votazioni. Un varietà d’autore che dal 2023 porta la cultura in prima serata con ironia e ospiti prestigiosi.

Del Debbio all’attacco, melò di Istanbul e la corsa di Ethan Hunt: il prime time Mediaset non rallenta

Rete 4, 21:30: Dritto e rovescio. Il talk di Paolo Del Debbio (Videonews), in onda dal 7 marzo 2019, torna a scavare nelle fratture del Paese fra politica, società e attualità. Interviste, confronti e piazze in diretta compongono una grammatica televisiva riconoscibile, erede di "Quinta Colonna", con ascolti in crescita nella seconda stagione e un impianto scenico via via più tecnologico.

Canale 5, 21:21: Forbidden fruit (Serie TV, Soap, 2018). La saga turca segue Yıldız e Zeynep, sorelle diversissime, travolte da alta società, intrighi e un piano di divorzio architettato da Ender per incastrare il marito Halit. Cast nutrito: Sevval Sam, Eda Ece, Baris Aytac, Vildan Vatansever, Serkan Rutkay Ayikoz, Melisa Dogu, Safak Pekdemir, Talat Bulut, Mehmet Pamukcu. Seduzione, ambizione e colpi di scena nella cornice di Istanbul.

Italia 1, 21:24: Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno (2023, Thriller). Ethan Hunt e la sua squadra fronteggiano una minaccia globale legata a una tecnologia d’arma fuori controllo. Azione al cardiopalma, strategie impossibili e spettacolo extra-large con Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Vanessa Kirby e Pom Klementieff.

Formigli al contraddittorio, risate pop e storie estreme: La7 e Discovery a tutto ritmo

La7, 21:15: PiazzaPulita. Dal 2011 Corrado Formigli guida uno dei talk più identitari della rete: interviste uno-a-uno, reportage originali e confronto tra voci autorevoli. Nel tempo, speciali e rubriche (come "Piazzaselvaggia" di Selvaggia Lucarelli) hanno consolidato un racconto della settimana politica ed economica in chiave civile e militante.

Nove, 21:30: Only fun – Comico show. Palcoscenico aperto a stand-up e monologhisti per una serata all’insegna della comicità pop: ritmo, sketch e stili diversi per un intrattenimento immediato e trasversale.

Real Time, 21:30: Vite al limite – Storie di rinascita. Il docu-reality segue pazienti affetti da grave obesità nel percorso con il dottor Nowzaradan: un viaggio faticoso tra dieta, chirurgia e ricostruzione psicologica, dove ogni progresso diventa un traguardo esistenziale.

Albanese commuove, Costantino riparte e l’Europa League scalda TV8: la corsa dell’Intrattenimento Sky

Sky Cinema 1, 21:15: Grazie ragazzi (2023, Commedia drammatica, regia di Riccardo Milani, 117’). Un attore disoccupato accetta di insegnare teatro in carcere e scopre talenti inaspettati tra i detenuti, fino a portarli sul palcoscenico con una grande commedia. Una storia sul potere trasformativo dell’arte con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara e Fabrizio Bentivoglio.

Sky Uno, 21:15: Pechino Express – L’estremo Oriente (S13, Ep1). Costantino Della Gherardesca, affiancato da Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, guida dieci coppie lungo una rotta spettacolare tra Indonesia, Cina e Giappone: prove, resistenza e imprevisti per il reality on-the-road più adrenalinico della tv.

TV8, 20:30: Europa e Conference League Prepartita. Presentazione live della serata europea con ultime di formazione, collegamenti dagli stadi e analisi dagli studi. A seguire, TV8, 21:00: Calcio, UEFA Europa League – Ottavi di Finale (Andata): Nottingham Forest–Midtjylland. Dal City Ground di Nottingham, l’andata degli ottavi: clima da coppa, dettagli tattici e prime risposte in vista del ritorno.

Cielo, 21:20: Rogue il solitario (2007, Azione, 103’, regia di Philip G. Atwell). Vendetta e resa dei conti tra FBI e mafia giapponese, con tradimenti e colpi di scena in escalation. Cast d’azione con Devon Aoki, Jet Li, Jason Statham, John Lone, Luis Guzmán, Saul Rubinek, Ryo Ishibashi, Sung Kang.

Europa League e Conference live, più l’Eurolega: la maratona di Sky Sport

Sky Sport 1, 20:45: Prepartita UEFA Europa e Conference League. Anticipazioni, collegamenti e lavagne tattiche per entrare nella notte europea.
Sky Sport 1, 21:00: Calcio, UEFA Conference League. Dirette e aggiornamenti dalla terza competizione UEFA, tra sfide a eliminazione e dossier sui protagonisti.
Sky Sport 1, 23:00: Postpartita UEFA Europa e Conference League. Highlights, interviste e analisi a caldo per fissare i temi emersi dai campi.

Sky Sport Max, 19:00: Basket, Eurolega. La massima competizione europea per club maschili: intensità, fisicità e grandi firme del parquet.
Sky Sport Max, 21:00: Calcio, UEFA Europa League. Le partite della seconda coppa continentale: strategia, ritmo e duelli che valgono una stagione.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

