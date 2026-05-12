Stasera in tv: parte l'Eurovision con Sal Da Vinci, Ilary Blasi rilancia il GF Vip
Cosa vedere oggi in prima serata: il giallo di Camilleri su Rai 1 sfida il reality di Canale 5, mentre su Sky Cinema arriva Primavera di Damiano Michieletto e su Sky Sport il doppio tennis dagli Internazionali di Roma.
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di martedì 12 maggio 2026: una guida compatta e aggiornata per scegliere cosa vedere, tra il grande show europeo, reality, inchieste e cinema d’autore.
- Eurovision e il ritorno di Montalbano: la notte Rai tra show europeo e giallo di Vigàta
- Ilary Blasi riaccende il GF Vip, Le Iene scavano, Berlinguer alza il tono: prime time ad alta tensione su Mediaset
- Floris incalza la politica, il caso Michael Jackson scuote il Nove, storie estreme su Real Time
- Vivaldi in Primavera, Cannavacciuolo salva le cucine, talent e survival in chiaro: la serata Intrattenimento Sky
- Roma chiama: doppio tennis al Foro e Diamond League in pista su Sky Sport
Eurovision e il ritorno di Montalbano: la notte Rai tra show europeo e giallo di Vigàta
Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte: capitolo della saga firmata da Alberto Sironi (2006, 120’), tratto dall’universo di Andrea Camilleri, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Angelo Russo e Peppino Mazzotta: atmosfera siciliana, umanità e colpi di genio in un’indagine che è già un classico della fiction italiana.
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Su Rai 2 alle 21:00 arriva Eurovision Song Contest 2026: la 70ª edizione dallo spettacolare palco della Wiener Stadthalle a Vienna (12–16 maggio). La serata è la prima semifinale: in conduzione da Vienna Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, mentre in Italia i commenti sono affidati a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Tra i momenti clou, l’esibizione fuori gara di Sal Da Vinci con "Per sempre sì", in attesa della finalissima (Austria paese ospitante; Italia, Francia, Germania e Regno Unito già finalisti). Semifinali in diretta su Rai 2 e RaiPlay; grande attenzione all’accessibilità con sottotitoli e audiodescrizioni previste dalla Rai.
Su Rai 3 alle 21:15 c’è Indovina chi viene a cena, l’inchiesta che esplora ambiente, animali e modelli alimentari sostenibili: tra ipocrisie del sistema di sfruttamento delle risorse e progetti alternativi, un viaggio nella radicale evoluzione del rapporto tra esseri umani e animali, in bilico tra etica, bisogno e passione.
Ilary Blasi riaccende il GF Vip, Le Iene scavano, Berlinguer alza il tono: prime time ad alta tensione su Mediaset
Su Rete 4 alle 21:33 torna È sempre CartaBianca: Bianca Berlinguer guida il talk d’approfondimento con servizi mirati e confronti serrati, per leggere fatti e conseguenze dell’attualità politica e sociale.
Su Canale 5 alle 21:20 c’è Grande Fratello Vip: Ilary Blasi conduce una puntata cruciale tra televoti e strategie verso il traguardo. In studio, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli animano l’analisi delle dinamiche; spazio alle nomination, alle alleanze dell’ultima ora e ai verdetti che possono cambiare la corsa alla finale. Diretta in prime time e finestre 24h su Mediaset Extra e Infinity.
Su Italia 1 alle 21:14 appuntamento con Le Iene presentano: Inside: speciali che ripercorrono e approfondiscono inchieste storiche del programma ideato da Davide Parenti, con dettagli inediti, testimonianze e ricostruzioni per illuminare i lati meno esplorati dei casi di cronaca.
Floris incalza la politica, il caso Michael Jackson scuote il Nove, storie estreme su Real Time
Su La7 alle 21:15 arriva Di martedì, l’appuntamento con Giovanni Floris: interviste, sondaggi e confronto serrato sui temi caldi della settimana, con il consueto "punto di vista dei bambini" a chiusura.
Su Nove alle 21:30 va in onda Michael Jackson: anatomia di una caduta, documentario d’inchiesta che ripercorre il celebre procedimento giudiziario sulla popstar: atti, testimonianze e ricostruzioni per leggere con sguardo analitico i nodi del caso che ha segnato la storia della cultura pop mondiale.
Su Real Time alle 21:35 c’è Il re del bisturi post bariatrico: sei storie di donne che hanno affrontato interventi di chirurgia bariatrica, tra sfide mediche, cambiamenti fisici e nuovi equilibri personali.
Vivaldi in Primavera, Cannavacciuolo salva le cucine, talent e survival in chiaro: la serata Intrattenimento Sky
Su Sky Cinema 1 alle 21:15 debutta Primavera (2026, 111’, regia Damiano Michieletto): Venezia, inizio Settecento. All’Ospedale della Pietà, la violinista Cecilia incontra il nuovo maestro Antonio Vivaldi e la sua vita cambia per sempre. Nel cast Tecla Insolia, Michele Riondino, Stefano Accorsi, Andrea Pennacchi, Fabrizia Sacchi e Valentina Bellè: musica, identità e destino in un racconto biografico dal respiro cinematografico.
Su Sky Uno alle 21:15 torna Cucine da incubo: Antonino Cannavacciuolo ispeziona locali in crisi, smonta errori di cucina e di servizio, motiva le squadre e imposta restyling e nuovo menù prima del "battesimo" del primo servizio. La versione italiana del cult britannico è un classico del factual di ristorazione.
Su TV8 alle 21:40 arriva Italia’s Got Talent (stagione 14): 100 secondi per stupire tra canto, ballo, magia, ventriloquio e comicità; buzzer rossi (eliminazione) e golden buzzer per l’accesso diretto alla finale. Nelle edizioni Sky hanno brillato giudici come Frank Matano, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Joe Bastianich, con Lodovica Comello alla conduzione.
Su Cielo alle 21:20 tocca a Infinite Storm (2022, 100’): durante un’improvvisa tempesta di neve sul Monte Washington, un’arrampicatrice (Naomi Watts) e un uomo incontrato in quota lottano per rientrare prima della notte. Nel cast Billy Howle, Denis O’Hare, Eliot Sumner e Parker Sawyers: survival drama ad alta quota.
Roma chiama: doppio tennis al Foro e Diamond League in pista su Sky Sport
Su Sky Sport 1 alle 19:00 spazio a Tennis, WTA 1000 Roma: le partite degli Internazionali d’Italia femminili dal Foro Italico. A seguire, alle 21:00 Tennis, ATP 1000 Roma con il tabellone maschile della giornata; chiude lo studio Sky Tennis Show alle 22:30, tra analisi, servizi e racconti di giornata.
Su Sky Sport Max alle 20:30 l’appuntamento con Icarus Ultra, il magazine dedicato a imprese, avventure e curiosità degli sport outdoor. Alle 21:00 scatta Atletica Leggera, Diamond League, la serie mondiale dei meeting internazionali (ex Golden League) che porta in pista le stelle della disciplina tra Europa, USA, Qatar e Cina.
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