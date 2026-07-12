Stasera in tv (12 luglio), Alberto Angelo contro Max Angioni e Tv8 prepara una giornata da record con Sinner Cosa vedere stasera in tv? Giallo tropicale su Rete 4 con Delitti ai Tropici, melò turco su Canale 5 con Racconto di una notte e reality nuziale su Sky Uno con Quattro matrimoni.

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Raiplay, Mediaset Infinity

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di domenica 12 luglio 2026: una guida compatta che vi accompagna tra cinema, serie, attualità e sport live.

Rai, tra conoscenza, legal drama e viaggio nel Paese reale

Su Rai 1 alle 21:30 c’è Noos – L’avventura della conoscenza: la proposta culturale che raccoglie l’eredità storica dello spazio di Superquark. Al centro, le più recenti scoperte di medicina, genetica, neuroscienze e biologia, senza dimenticare archeologia, paleontologia e grandi innovazioni tecnologiche ed energetiche. Un viaggio a misura di curiosi per leggere il mondo con il rigore del metodo scientifico.

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Su Rai 2 alle 21:00 arriva Elsbeth (2025), legal‑procedurale con Carrie Preston, Wendell Pierce e Carra Patterson: l’astuta e non convenzionale avvocatessa Elsbeth Tascioni usa una prospettiva unica per cogliere dettagli che diventano prove decisive, collaborando con la polizia di New York in indagini piene di piccoli indizi e grandi rivelazioni.

Su Rai 3 alle 21:20 Che ci faccio qui: Domenico Iannacone torna a farsi la domanda che dà il titolo al programma per attraversare storie di vita, riscatto e resistenza. Uno sguardo civile che entra nei margini e nei centri del Paese, dando voce a testimoni comuni e volti simbolo in racconti intimi e necessari.

Mediaset, tra indagini ai Caraibi, melò turco e stand‑up sul palco

Su Rete 4 alle 21:33 Delitti ai Tropici (St. 4, Ep. 7, 2023): in Martinica, il comandante Mélissa Sainte‑Rose e il capitano Gaëlle Crivelli – caratteri opposti, senso della legge incrollabile – affrontano casi complessi in un paradiso che nasconde gli stessi mali del resto del mondo. Nel cast: Sonia Rolland, Béatrice de La Boulaye, Julien Béramis, Stéphan Wojtowicz e altri.

Su Canale 5 alle 21:21 Racconto di una notte (2024): a vent’anni dall’omicidio del padre, l’ispettore Mahir torna a Denizli per cercare giustizia. Avvicinandosi a Canfeza, legata ai vecchi nemici, svela una rete di segreti, rituali antichi e alleanze infrante che deflagra in una notte capace di cambiare ogni equilibrio. Nel cast: Burak Deniz, Su Burcu Coskun, Gurkan Uygun, Ozlem Turkad, Kerem Arslanoglu, Emel Colgecen, Deniz Gurkan, Tutku Karadayi, Pinar Hamzaoglu.

Su Italia 1 alle 21:30 Anche meno: lo spettacolo di stand‑up di Max Angioni – registrato al TAM, Teatro Arcimboldi di Milano – arriva in tv con ritmo serrato, autoironia e interazione col pubblico. Osservazioni sulla quotidianità e riflessioni personali compongono un racconto comico diretto e contemporaneo, fedele alla cifra dell’artista.

La7 e Discovery, memoria civile, risate cult e borghi che rinascono

Su La7 alle 21:15 Diaz (2012, regia di Daniele Vicari): il dramma degli scontri al G8 di Genova e dell’irruzione nella scuola Diaz, tra pestaggi e abusi, rivive sullo schermo con un cast potente che include Elio Germano e Claudio Santamaria. Un film che accende ancora il dibattito pubblico su verità, responsabilità e diritti.

Sul Nove alle 21:30 Aldo Giovanni e Giacomo – I corti: lo spettacolo teatrale cult del trio – con Marina Massironi – tra gag senza tempo e tormentoni entrati nell’immaginario collettivo. Un evergreen che unisce generazioni nel segno della comicità intelligente e popolare.

Su Real Time alle 20:15 Case a 1 euro… o poco più! Sicilia: a Sambuca di Sicilia acquirenti da tutto il mondo ristrutturano immobili per ritrovare radici e realizzare il "sogno italiano". La serie racconta l’iniziativa nata contro lo spopolamento e per il recupero del patrimonio edilizio locale: burocrazia, progetti e rinascita dei borghi.

Sky (Intrattenimento), Zalone guida la riscossa, nozze in sfida e motori in prima serata

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 Quo Vado? (2016, 86’, regia di Gennaro Nunziante): la satira di Checco Zalone sul "posto fisso" tra gag e ribaltamenti. Nel cast anche Lino Banfi, Maurizio Micheli, Ninni Bruschetta e Sonia Bergamasco: una commedia‑fenomeno che ha segnato gli incassi italiani.

Su Sky Uno alle 21:15 Quattro matrimoni: quattro promesse spose aprono il "giorno più bello" alle rivali e si giudicano su abito, cerimonia e ricevimento. Storytelling, ospitalità e colpi di scena decidono la gara verso l’ambito premio finale.

Su TV8 alle 20:30 Sky Tennis Show: magazine che porta in tv analisi tecniche, highlights e focus sui protagonisti dei grandi tornei. Nel pomeriggio, alle ore 17, c’è la diretta tv in chiaro della finalissima di Wimbledon tra il nostro Jannik Sinner e il tedesco Zverev che certamente catalizzerà l’attenzione dei telespettatori portando Tv8 verso vette di share mai viste prima.

A seguire, alle 21:00 Motociclismo, GP Gran Bretagna: WorldSBK Superpole Race e alle 21:25 Motociclismo, GP Gran Bretagna: WorldSBK Race 2: adrenalina e strategia del Mondiale Superbike in notturna.

Su Cielo alle 21:15 Passione senza regole (2015, 91’): un diciottenne intreccia una relazione con la giovane moglie di un banchiere al lago; la morte "accidentale" del marito e una polizza milionaria fanno emergere sospetti in un thriller a orologeria con Isabel Lucas, Dermot Mulroney e Nick Jonas.

Sky Sport, tra racchette, MotoGP e Diamond League

Su Sky Sport 1 alle 20:30 Sky Tennis Show: studio, tattiche e storie dai tornei con i migliori giocatori del mondo. Alle 21:30 Motociclismo, MotoGP: appuntamento con gli eventi della massima categoria del Motomondiale. A seguire, alle 22:30 Race Anatomy MotoGP, l’approfondimento del post‑GP con analisi, temi caldi e testimonianze degli esperti.

Su Sky Sport Max alle 20:30 Atletica Leggera, Diamond League: la serie di meeting internazionali della World Athletics che ha esteso il raggio oltre l’Europa (Qatar, Cina, USA) raccogliendo l’eredità della Golden League. Alle 22:30 Icarus Ultra: storie, imprese e curiosità dagli sport outdoor; dopo 15 anni alla ricerca del limite, il racconto si spinge "oltre".

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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