Stasera in tv: oltre a Mondiali e film, c'è l'informazione con 'Quarto Grado' e 'Propaganda Live' Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di venerdì 12 giugno: Il mammone su Sky Cinema 1, I migliori Fratelli di Crozza sul Nove e Quattro matrimoni su Sky Uno tra gare, risate e wedding-reality.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

ANSA

CONDIVIDI

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 12 giugno 2026: una guida compatta e ragionata per scegliere cosa vedere tra Mondiali di calcio, cronaca, satira, cinema cult e reality.

Canada in campo e melodramma d’epoca: la serata Rai corre tra debutto mondiale e classici senza tempo

Rai 1 • 21:00 • Calcio, Mondiali 2026 – 1a giornata (Gruppo B): Canada‑Bosnia. Debutto iridato per una delle nazioni ospitanti: i nordamericani aprono il loro cammino contro la Bosnia, selezione che – ricorda la sinossi – ha avuto un ruolo nell’esclusione dell’Italia dal torneo. Una prima che vale subito gerarchie e fiducia all’interno del girone.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 • 21:20 • Noi. Serie TV (2021) diretta da Luca Ribuoli, con un cast corale che include Aurora Ruffino, Dario Aita, Lino Guanciale, Claudia Marsicano e Livio Kone. Un racconto familiare italiano che intreccia più generazioni tra scelte, incroci del destino e seconde possibilità. In prima serata, un nuovo capitolo dell’epopea domestica che ha riportato in tv il grande melodramma corale.

Rai 3 • 21:15 • La principessa Sissi (1955, sentimentale). Regia di Ernst Marischka. Nel cast Romy Schneider, Karlheinz Böhm, Magda Schneider e Uta Franz. Il mito di Sissi torna in una delle versioni più amate: un classico dell’Europa in Technicolor, tra passioni, protocolli di corte e il fascino senza tempo della giovane imperatrice.

Nuzzi riapre i grandi casi, la dizi L’erede e l’icona Indy: Mediaset spinge su cronaca, soap e avventura

Rete 4 • 21:33 • Quarto Grado. Il talk d’inchiesta di VideoNews ideato da Siria Magri torna con la coppia alla conduzione formata da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Al centro, i grandi gialli della cronaca tra servizi, ricostruzioni, inviati e un parterre di specialisti (criminologi, psichiatri e consulenti della scientifica) per oltre 180 minuti di diretta. In 15 edizioni e più di 530 puntate, il programma ha creato una community fedelissima, i "quartograders", e diversi spin‑off editoriali.

Canale 5 • 21:21 • L’erede. Serie TV (Soap). A Urfa due dinastie storiche, gli Yelduran e i Kordagli, provano a siglare la pace con un matrimonio combinato tra Serhat e Yildiz. Serhat, brillante chirurgo a Istanbul, ha altri piani finché l’incontro con Melek cambia tutto: quando la ragazza finisce d’urgenza in ospedale, l’uomo rinuncia a partire per la Germania e corre in sala operatoria. Un intreccio di dovere, identità e passione proibita con Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci e Mazlum Cimen.

Italia 1 • 21:30 • I predatori dell’arca perduta (1981, avventura). Regia di Steven Spielberg. Il primo, leggendario capitolo della saga di Indiana Jones con Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman e Denholm Elliott: archeologia, nazisti e templi pieni di trappole per l’eroe con frusta e Fedora che ha segnato l’immaginario di generazioni.

Zoro in diretta e il "meglio di" Crozza: attualità, satira e costume scaldano La7–Discovery

La7 • 21:15 • Propaganda Live. Diego Bianchi (Zoro) guida il suo late‑show con reportage d’autore, la satira grafica di Makkox, band live e il commento dei volti fissi (Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata). Nato come erede di "Gazebo", lo show mescola politica, costume e storie dal campo in una lunga diretta dal Teatro 2 degli Studios di via Tiburtina.

Nove • 21:30 • I migliori Fratelli di Crozza. Il "best of" del one‑man show di Maurizio Crozza: maschere, monologhi e caricature dei protagonisti della scena pubblica in un’antologia che raccoglie gag e tormentoni più amati.

Abatantuono e le nozze al microscopio: cinema, reality e gialli scanzonati nell’"Intrattenimento Sky"

Sky Cinema 1 • 21:15 • Il mammone (2022, commedia). Regia di Giovanni Bognetti. A 35 anni Aldo, professore universitario brillante, vive ancora coi genitori: quando mamma e papà provano a "liberarsene", in casa esplode una spassosa guerra fredda. Con Diego Abatantuono, Michela Giraud, Angela Finocchiaro, Andrea Pisani ed Emmanuele Aita.

Sky Uno • 21:15 • Quattro matrimoni. Wedding‑reality cult: quattro spose giudicano a vicenda abito, cerimonia e ricevimento per conquistare l’ambito premio finale. Tra tradizione e trovate spiazzanti, il giorno più bello diventa una sfida a colpi di stile, location e storytelling.

TV8 • 21:40 • I delitti del BarLume – Resort Paradiso (2023, 86’). Regia di Roan Johnson, Michela Cocozza. Un’indagine tra criminali, misteri e personaggi ambigui nel mondo di Pineta. Nel cast Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Marcello Marziali, Atos Davini, Massimo Paganelli, Enrica Guidi, Stefano Fresi, Corrado Guzzanti: ironia toscana e giallo leggero in salsa balneare.

Cielo • 21:20 • Oltre la notte (2017, drammatico). Regia di Fatih Akin. Con Diane Kruger e Ulrich Tukur. Un dramma potente su perdita e vendetta firmato dal regista tedesco di origine turca: ferite private e lacerazioni sociali in un racconto teso e senza sconti.

Futsal tricolore e mare da vivere: la notte Sky Sport corre tra parquet e scafi

Sky Sport 1 • 20:30 • Calcio a 5 Maschile, Serie A Futsal. Il massimo campionato italiano di futsal in primo piano: tecnica, velocità e trame spettacolari per la regular season che decide piazzamenti e ambizioni.

Sky Sport Max • 22:30 • The Boat Show. Il magazine per chi ama la nautica: prove in mare (motoscafi e vela), focus su regate e grandi eventi, storie e personaggi che accendono la passione per barche e cantieri.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche