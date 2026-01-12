Trova nel Magazine
Stasera in tv (12 gennaio), Luisa Ranieri severissima contro Vanessa Incontrada: che succede

L'attrice napoletana interpreta la preside di una scuola di Caivano: contro di lei la festa per i 30 anni di Zelig condotta da Vanessa con Claudio Bisio

Stasera in tv (12 gennaio), Luisa Ranieri severissima contro Vanessa Incontrada: che succede

Scoprite il meglio disponibile nella sera di lunedì 12 gennaio 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Luisa Ranieri è "La preside": una storia vera che scuote la prima serata Rai

La presideRai 1, 21:30. La nuova miniserie con Luisa Ranieri (regia di Luca Miniero) è liberamente ispirata all’esperienza della dirigente Eugenia Carfora: quattro prime serate per raccontare la missione di una donna che, al suo primo incarico, prende in mano l’Istituto Anna Maria Ortese di Caivano, nel cuore di un territorio segnato da abbandono scolastico e degrado. Un racconto civile che intreccia riscatto, scuola e comunità, con la musica a fare da motore narrativo e un cast giovane in cui spicca anche Ludovica Nasti. Nel backstage d’avvio stagione, Ranieri è stata ospite a "Cinque Minuti" per spiegare come il set sia diventato incontro reale con chi ogni giorno combatte la dispersione.

Boss in incognitoRai 2, 21:20. Il docureality che porta i vertici d’azienda a lavorare sotto copertura tra i dipendenti: telecamere finte "da documentario" per seguire errori, scoperte e umanità; poi il momento della rivelazione e la resa dei conti tra riconoscimenti e decisioni concrete. Un format che continua a raccontare il lavoro dal basso, senza filtri.

Lo stato delle coseRai 3, 21:20. Massimo Giletti torna con un’indagine sull’attualità "vista da vicino", con l’obiettivo di leggere la realtà per ciò che è e non per come appare. In scaletta lo sguardo su cronaca e dossier caldi: dagli snodi giudiziari al profilo genetico dei casi più discussi, fino ai materiali digitali al centro delle inchieste. Un impianto che alterna servizi, testimonianze e confronto in studio per orientarsi nella complessità.

Porro attacca sul caso, Scotti fa girare la Ruota e Bisio celebra Zelig: prime time a tutto ritmo su Mediaset

Quarta RepubblicaRete 4, 21:33. Il talk di Nicola Porro (a cura di Videonews) unisce interviste, reportage e "processi" d’opinione, con ospiti e collegamenti in presa diretta. Dopo anni di speciali e maratone sugli eventi cruciali, il programma torna a stringere il fuoco su politica, economia e cronaca, riaprendo i dossier più caldi con sguardo critico e ritmo da rotocalco serale.

La ruota della fortunaCanale 5, 20:39. Gerry Scotti e Samira Lui guidano l’access più seguito del momento: tabelloni, spicchi "imprevisti" e l’attesa Ruota delle Meraviglie tra siparietti, super-premi e band live (i Fortuna Five). Nelle ultime settimane lo show ha inanellato puntate evento e ribaltoni sul gong, con ascolti in vetta e speciali in prima serata.

Zelig 30Canale 5, 21:55. Il compleanno del cabaret più longevo della tv con la coppia storica Claudio Bisio e Vanessa Incontrada: un’edizione celebrativa che rimette al centro la grande scuola di comicità italiana tra tormentoni, monologhi e nuove leve.

John WickItalia 1, 21:29. Azione ad alta tensione (2014, regia di David Leitch, 101’) con Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Willem Dafoe e Ian McShane: il leggendario sicario torna in pista scatenando una vendetta feroce. Un cult moderno che ha ridefinito il genere con coreografie di combattimento e un immaginario "noir" ipnotico.

La7 scava nell’enigma Putin, Conticini accende la sfida, Real Time tra amori e vendette

Putin – Anatomia di uno zarLa7, 21:15. Un’inchiesta che disseziona il potere di Vladimir Putin: ascesa, reti di influenza, dossier chiave. Un racconto documentario che mette in fila biografia, geopolitica e propaganda per capire l’uomo che ha ridefinito gli equilibri del continente.

Cash or Trash – La notte dei tesoriNove, 21:30. Paolo Conticini accoglie chi sogna di scovare un "capolavoro" in soffitta: cinque mercanti si sfidano su stime, rilanci e colpi di scena. Trattative serrate e collezionismo di razza per una serata da veri cercatori d’affari.

Hercai – Amore e vendetta (St. 3, Ep. 37) – Real Time, 21:35. Nella Midyat delle faide, Reyyan – disprezzata dal patriarca Nasuh perché non nipote biologica – incrocia Miran, erede cresciuto nel culto della vendetta: tra segreti, rivelazioni e passioni proibite, il melodramma turco entra nel vivo con un episodio ad alta intensità emotiva.

Due gialli di BarLume accendono Sky Cinema, poi Barbieri giudica gli hotel e Cielo racconta Heydrich

I delitti del BarLume – Il matrimonio di PasqualiSky Cinema 1, 21:15. In Calabria la festa di nozze tra Susanita e Pasquali si interrompe di colpo: la sposa viene trovata senza vita e tutti i sospetti cadono sullo sposo. Tra Pineta e nuove piste, la Fusco indaga mentre Massimo fronteggia uno "scherzo" in stile Amici miei. Cast: Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti, Stefano Fresi, Marina Rocco, Pietro Sermonti.

I delitti del BarLume – Il gioco delle coppieSky Cinema 1, 21:15. Nuovo capitolo della saga: ironia toscana e misteri intrecciati per un giallo brillante firmato Roan Johnson con il gruppo di Pineta e "ospitate" doc (Guzzanti, Timi, Rocco, Fresi). Pineta non dorme mai.

Jovayork: La musica dell’animaSky Uno, 21:15. Documentario musicale che esplora viaggio, identità e suono: la città come palcoscenico e la musica come biografia, tra incontri e contaminazioni.

Bruno Barbieri – 4 HotelTV8, 21:35. Lo spin-off "alberghiero" del celebre format dei ristoranti: Bruno Barbieri guida quattro albergatori in sfida su location, servizi, camere, prezzi (e colazione), con soggiorno, ispezione maniacale (materassi, topper, minibar) e verdetti finali che possono ribaltare la classifica. In palio 5.000 euro da reinvestire nella struttura vincitrice.

L’uomo dal cuore di ferroCielo, 21:20. Biografico (2017, 119’) su Reinhard Heydrich, "architetto" della Soluzione finale: dalla nomina a Protettore di Boemia e Moravia all’Operazione Anthropoid, con due giovani soldati addestrati a Londra incaricati di eliminarlo. Con Jason Clarke e Rosamund Pike: un thriller storico teso e documentato.

Serie A in vetrina e notte di C: su Sky Sport il grande calcio, poi lo Special di Paolo Di Canio

Calcio, Serie ASky Sport 1, 20:45. Studio, telecronaca e analisi per il massimo campionato italiano in prime time: focus tattici, collegamenti e l’atmosfera dei grandi incroci di classifica, con highlights e approfondimenti post-partita.

Calcio, Serie CSky Sport Max, 20:30. Diretta dedicata alla terza serie: campo, risultati, rimonte e un mosaico di match in tempo reale per raccontare uno dei tornei più combattuti del nostro calcio.

Di Canio Premier SpecialSky Sport Max, 22:30. Le grandi storie e rivalità della Premier League narrate da chi l’ha vissuta: Paolo Di Canio rilegge campioni, partite-icona e filosofia del campionato "più bello del mondo", tra aneddoti di campo e lettura tecnica.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Programmi

