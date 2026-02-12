Raoul Bova contro lo short track olimpico: cosa succede stasera Stasera, giovedì 12 febbraio 2026, Don Matteo deve affrontare la concorrenza delle Olimpiadi (con speranza di medaglie) e Striscia La Notizia di sera

Scoprite il meglio disponibile nella sera di giovedì 12 febbraio 2026: una serata ricchissima di proposte, tra fiction di culto, Olimpiadi, talk d’attualità, grande cinema e sport live.

Bova torna in parrocchia, la fiamma olimpica illumina Rai 2, Geppi tra cultura e ironia

Rai 1 • 21:30 • Don Matteo — La serie nata nel 2000 (ispirata al Padre Brown di Chesterton) prosegue il nuovo corso con Don Massimo (Raoul Bova) dopo lo storico passaggio di testimone da Terence Hill. Un racconto popolare che, da Gubbio a Spoleto, intreccia gialli, sentimenti e umanità, con un coro di volti amatissimi come Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guetta e Nino Frassica. Una lunga storia televisiva che continua a rinnovarsi tra casi investigativi e legami familiari.

Rai 2 • 21:00 • Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 — Dirette, collegamenti e finestre dalle sedi di gara per la XXV edizione dei Giochi: un palinsesto "totalmente olimpico", tra competizioni su neve e ghiaccio, approfondimenti e il racconto corale dell’evento di casa.

Rai 3 • 21:20 • Splendida Cornice — Il people show culturale e comico di Geppi Cucciari torna a mescolare libri, cinema, arte e tv con leggerezza e intelligenza. In studio performance, ospiti e volti fissi come il divulgatore Roberto Mercadini e l’insegnante Andrea Maggi; il pubblico "per categorie" (120 persone) vota e fotografa il Paese, in una produzione Rai Cultura con Itv Movie che dal 2023 ha costruito una community affezionata.

Del Debbio al contrattacco, Greggio & Iacchetti in prime time, poi l’adrenalina di Tom Cruise

Rete 4 • 21:33 • Dritto e rovescio — Il rotocalco politico di Paolo Del Debbio (Videonews), in onda dal 2019, scava nell’attualità con interviste, inchieste e piazze in diretta. Un linguaggio riconoscibile, ospiti ricorrenti e puntate ad alta tensione che mettono a fuoco i temi caldi del dibattito pubblico.

Canale 5 • 21:20 • Striscia la notizia – La voce della presenza — Il tg satirico di Antonio Ricci sbarca in prima serata con gli storici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti al bancone, la band diretta da Demo Morselli e le Veline: una puntata‑evento tra denunce, servizi "lampo", ospiti e gag in pieno stile Striscia.

Italia 1 • 21:26 • Mission: Impossible – Protocollo Fantasma — Azione (2011) di Brad Bird: l’IMF viene disconosciuta dopo un attentato al Cremlino e Ethan Hunt deve agire senza rete per fermare un terrorista che ha rubato i codici di lancio nucleari. Nel cast Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Paula Patton e Léa Seydoux, per un capitolo spettacolare tra gadget, vertigini e corse contro il tempo.

Formigli infiamma il dibattito, Belén riaccende la risata, case dei sogni su Real Time

La7 • 21:15 • PiazzaPulita — Corrado Formigli guida il talk di approfondimento (in onda dal 2011) alternando interviste one‑to‑one, reportage e dibattiti di politica e attualità. Tra le firme, rubriche come "Piazzaselvaggia" di Selvaggia Lucarelli e i racconti di Stefano Massini; regia narrativa e inchieste sul campo per leggere il presente.

Nove • 21:30 • Only fun – Comico show — Dal Teatro Galleria di Legnano, Belén Rodriguez con i PanPers (Andrea Pisani e Luca Peracino) conduce una serata "all‑smile" tra monologhi e ospiti di punta: uno show veloce e pop che mette al centro tempi comici e varietà di stili.

Real Time • 21:40 • Casa a prima vista — Il docu‑reality immobiliare (dal 2023) mette in sfida tre agenti per trovare la "casa dei desideri" tra Roma e Milano: in gara, tra gli altri, Blasco Pulieri, Nadia Mayer e Corrado Sassu nella Capitale; a Milano Mariana D’Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre. Voce narrante di Andrea Pellizzari; vince il colpo di fulmine del cliente.

Ethan Hunt corre contro l’IA, ai fornelli scatta la pressione, su TV8 Cruise & Diaz in fuga: la notte pop di Sky

Sky Cinema 1 • 21:15 • Mission: Impossible – The Final Reckoning — Thriller (2025) di Christopher McQuarrie: Ethan Hunt (Tom Cruise) affronta "Entità", un sistema di Intelligenza Artificiale capace di minacciare il pianeta. In missione con Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Ving Rhames e Simon Pegg, tra identità segrete, alleanze fragili e set mozzafiato.

Sky Uno • 21:15 • MasterChef Italia (St. 15, Ep. 19) — Barbieri, Locatelli e Cannavacciuolo alzano l’asticella tra Mystery, Invention e Pressure Test, con attenzione crescente alla sostenibilità: tecnica, creatività e storytelling personale nel talent culinario più amato.

TV8 • 21:30 • Innocenti bugie — Azione (2010) di James Mangold: una ragazza del Midwest finisce suo malgrado in un complotto internazionale accanto a una superspia in missione, per proteggere un’invenzione energetica rivoluzionaria. Coppia ad alto voltaggio con Tom Cruise e Cameron Diaz.

Cielo • 21:20 • Born to Raise Hell — Action (2010) di Lauro Chartrand: Steven Seagal guida una task force sulle tracce di un giro criminale spietato nei Balcani, tra sparatorie e resa dei conti. Cast con Steven Seagal, Darren Shahlavi e un ensemble internazionale per un "direct to video" ad altissima dose di adrenalina.

Premier e highlights a tutta velocità, poi Eurolega: la notte dei campioni su Sky Sport

Sky Sport 1 • 20:45 • Highlights Calcio — Il meglio del panorama internazionale: gol, parate e giocate d’autore in una sintesi ad alto ritmo che riavvolge la giornata tra principali campionati e top player.

Sky Sport 1 • 21:00 • Calcio, Premier League — Finestra sulla massima serie inglese con cronache, aggiornamenti e focus tattici: intensità, qualità e fascino globale in un campionato che non smette di sorprendere.

Sky Sport Max • 20:15 • Basket, Eurolega — La massima competizione europea per club maschili: finestre live, cronache e highlights in sequenza per vivere una notte continentale di pallacanestro d’élite.

