Stasera in tv (12 dicembre), Antonella Clerici contro Gianluigi Nuzzi: cosa succede oggi
I programmi TV di stasera, venerdì 12 dicembre 2025: The Voice Senior punta sulla leggerezza e Quarto Grado indaga sui casi di cronaca. Cosa scegliere?
Scoprite il meglio disponibile nella sera di 12 dicembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.
- Clerici accende le voci, misteri tra i ghiacci e inchieste di frontiera: la prima serata Rai
- Nuzzi sul caso, la dizi con Demet Özdemir e l’inchiesta de Le Iene: la notte Mediaset
- Zoro in diretta, Crozza affonda i colpi e "Dolci in forno": la serata La7 e Discovery
- Bond corre, Mortensen sfida il deserto e Borghese giudica: cinema e show sull’Intrattenimento Sky
- Eurolega live e notte Champions: lo sprint su Sky Sport
Clerici accende le voci, misteri tra i ghiacci e inchieste di frontiera: la prima serata Rai
Rai 1 — 21:30 — The Voice Senior. Edizione speciale del talent dedicata agli over 60: sul palco storie, emozioni e grandi canzoni, con la guida di Antonella Clerici e una giuria di volti amatissimi che mette in gioco esperienza e carisma. La formula celebra le seconde occasioni e la forza delle voci mature, tra scelte strategiche dei coach e colpi di scena musicali.
Rai 2 — 21:20 — Operation Napoleon. Thriller (2023) diretto da Óskar Thór Axelsson: un’avvocatessa, ingiustamente accusata di omicidio, finisce nel cuore di una cospirazione internazionale legata a un aereo militare tedesco della Seconda guerra mondiale riemerso da un ghiacciaio islandese. Nel cast Vivian Olafsdottir, Jack Fox, Iain Glen, Wotan Wilke Möhring e Ólafur Darri Ólafsson: ritmo teso, paesaggi estremi e segreti sepolti dal ghiaccio.
Rai 3 — 21:25 — Farwest. Viaggio nell’Italia delle "terre di confine" dove le regole saltano e a pagare sono i più deboli. In studio e sul campo si alternano collegamenti, reportage e testimonianze live per dare voce a chi subisce soprusi e ingiustizie, con l’obiettivo di illuminare le zone grigie e indicare possibili soluzioni.
Nuzzi sul caso, la dizi con Demet Özdemir e l’inchiesta de Le Iene: la notte Mediaset
Rete 4 — 21:30 — Quarto Grado. Il cult della cronaca nera (prodotto da VideoNews e ideato da Siria Magri) torna a ricostruire gialli irrisolti e inchieste complesse con servizi, documenti, ospiti e dibattiti in studio. Un talk investigativo di lunga serialità, capace nel tempo di creare una community affezionata e spin-off dedicati.
Canale 5 — 21:25 — Io sono Farah. Soap turca con Demet Özdemir ed Engin Akyürek: Farah, medico costretta a emigrare a Istanbul per curare il figlio Kerim, affetto da una rara malattia, accetta un lavoro come domestica per Tahir, uomo legato alla malavita. Una notte assiste a un omicidio e precipita in un intreccio di segreti, minacce e scelte impossibili. Nel cast anche Feyyaz Duman, Fırat Tanış, Senan Kara e Lale Başar.
Italia 1 — 21:11 — Le Iene presentano: La Cura. Speciale che mette a fuoco criticità ed eccellenze del sistema sanitario italiano: tra infrastrutture, ricerca e testimonianze di chi cura e di chi è curato, un’indagine sul campo per capire dove e come migliorare l’assistenza.
Zoro in diretta, Crozza affonda i colpi e "Dolci in forno": la serata La7 e Discovery
La7 — 21:15 — Propaganda Live. Diego Bianchi (Zoro) orchestra tre ore di reportage, satira e rassegne social insieme a Makkox e a una pattuglia di giornalisti fissi. Nato sulla scia del dna di Gazebo, il programma mescola racconti dal campo, interviste e musica live per leggere costume e politica con ironia e ritmo.
Nove — 21:30 — Fratelli di Crozza. Il one-man show di Maurizio Crozza aggiornato con parodie, imitazioni e monologhi che radiografano l’attualità politica e sociale. Un catalogo in continua evoluzione che alterna cavalli di battaglia e nuovi bersagli satirici.
Real Time — 21:35 — Bake Off Italia: Dolci in forno. Il talent della pasticceria guidato da Benedetta Parodi con una giuria d’eccezione (fra gli altri Ernst Knam e Clelia D’Onofrio): prove creative e tecniche, "grembiule blu", eliminazioni e grandi torte scenografiche. Un format che ha generato spin-off, special e una community fedelissima.
Bond corre, Mortensen sfida il deserto e Borghese giudica: cinema e show sull’Intrattenimento Sky
Sky Cinema 1 — 21:15 — Maschi contro femmine. Commedia corale di Fausto Brizzi (2010) che intreccia storie di coppie e amici nella Milano contemporanea, fra tradimenti, crisi e nuovi inizi. Nel cast, tra gli altri, Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Emilio Solfrizzi, Sarah Felberbaum, Chiara Francini, Claudio Bisio. Tra risate e sentimenti, una fotografia divertita delle battaglie dei sessi.
Sky Cinema 2 — 21:15 — La promessa – Il prezzo del potere. Dramma politico (2021) di Thomas Kruithof: una sindaca alla fine del mandato, in una città segnata da disuguaglianze, riceve l’offerta di un incarico da Ministro. Dovrà scegliere tra ambizione personale e impegno verso i cittadini. Protagonista Isabelle Huppert con Reda Kateb e Naidra Ayadi.
Sky Uno — 21:15 — Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Il reality culinario che mette in gara quattro ristoratori della stessa area: location, servizio, menù e prezzo vengono valutati da colleghi e dallo chef, che con il suo voto può ribaltare la classifica. In palio 5.000 euro da investire nel locale e la "categoria special" dedicata all’identità del territorio.
TV8 — 21:30 — Quantum of Solace. Il 22° capitolo di 007 (2008), regia di Marc Forster: James Bond, interpretato da Daniel Craig, affronta un cartello che controlla risorse vitali con trame globali. Con Olga Kurylenko, Mathieu Amalric e Giancarlo Giannini; azione serrata e tono più cupo per l’agente con licenza di uccidere.
Cielo — 21:20 — Oceano di fuoco – Hidalgo. Avventura firmata Joe Johnston (2004): un leggendario cavaliere e il suo mustang affrontano una corsa estenuante nel deserto arabo. Nel cast Viggo Mortensen e Omar Sharif: epopea di resistenza, orgoglio e orizzonti infuocati.
Eurolega live e notte Champions: lo sprint su Sky Sport
Sky Sport 1 — 20:30 — Basket, Eurolega. La massima competizione europea per club: parquet incandescenti, playbook d’élite e grandi sfide tra le potenze continentali in una serata tutta tecnica e fisicità.
Sky Sport Max — 20:30 — Basket, Eurolega. Fari accesi su un secondo appuntamento di serata: roster profondi, ritmo altissimo e tattica spinta per un doppio menu di grande basket dal vivo.
Sky Sport Max — 23:00 — Calcio, UEFA Champions League. La notte europea prosegue con il racconto della competizione regina dei club: aggiornamenti, highlights e il racconto completo del turno di coppa.
