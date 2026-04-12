Sigfrido Ranucci c'è, Fabio Fazio quasi: Report riparte e punta al botto su Rai 3. Perché
Cosa vedere oggi in prima serata: l’inchiesta di Report su Rai 3, il Best Of di Che tempo che fa sul Nove e Joe Bastianich con Foodish su TV8, mentre Sky Sport accende SailGP, The Masters e il calcio europeo.
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio disponibile nella sera di 12 aprile 2026: prime visioni, serie cult, talk d’inchiesta e grande sport per ogni gusto. Questa serà ci sarà anche il gradito di ritorno in TV di Report, che punta al botto su Rai 3 anche grazie alla concomitante assenza di Fazio, che sarà trasmesso sul Nove ‘solo’ in formato Best of.
Rai: la prima di Roberta Valente a Sorrento, il caso NCIS e le inchieste di Report
Rai 1 • 21:30 • Roberta Valente – Notaio in Sorrento. La nuova serie porta in prima serata una protagonista brillante e meticolosa: Roberta, giovane notaio, prova a tenere a bada ansia e passato organizzando tutto alla perfezione. Tornata nella natia Sorrento per sposare Stefano, si ritrova però a fare i conti con Leda e con Vito, pescatore legato alla sua infanzia, e con casi professionali densi di umanità che mettono in crisi il suo bisogno di controllo. Cast: Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini. Curiosità: la title track della colonna sonora è "A due passi dal mare", cantata da Giusy Ferreri, che accompagna il debutto della fiction.
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Rai 2 • 21:00 • NCIS – Unità anticrimine. Dalla sede di Washington Navy Yard la squadra speciale del Naval Criminal Investigative Service indaga su reati gravissimi che coinvolgono Marina e Marines: omicidi eccellenti, minacce terroristiche, rapimenti e dossier sensibili. Nel cast Gary Cole, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law e Rocky Carroll, per un procedurale ad alta tensione che non perde colpi.
Rai 3 • 21:00 • Report. Lo storico programma d’inchiesta (nato nel 1994 con Milena Gabanelli, oggi guidato da Sigfrido Ranucci) torna a scandagliare scandali italiani e internazionali con reportage, documenti e testimonianze che aprono varchi su poteri, sprechi e responsabilità. Un marchio di servizio pubblico che ha fatto della verifica dei fatti il proprio stile. Quella in onda stasera sarà la prima puntata dopo la lunga sosta invenale in cui il programma di Ranucci è stato sostituito da Presa Diretta.
Mediaset: Giordano alza la voce, Mahir in cerca di verità e la fucina comica di Zelig On
Rete 4 • 21:33 • Fuori dal coro. Il talk di Mario Giordano mette al centro politica, cronaca, economia e temi sociali con il suo stile senza filtri: in studio e in collegamento ospiti, servizi e le celebri "sagome" che diventano strumenti di racconto. Tra i volti che hanno animato spesso il programma anche Nicola Porro, Paolo Del Debbio, Iva Zanicchi e Rita Dalla Chiesa: un’arena che punta a dare voce ai "diritti dei cittadini".
Canale 5 • 21:20 • Racconto di una notte. A vent’anni dall’omicidio del padre, l’ispettore Mahir torna a Denizli deciso a ottenere giustizia. L’incontro con la giovane Canfeza, legata ai vecchi nemici, lo trascina in una rete di segreti, rituali antichi e alleanze spezzate: l’indagine diventa un viaggio nel passato fino a una notte capace di cambiare ogni equilibrio. Nel cast Burak Deniz, Su Burcu Coskun, Gurkan Uygun, Ozlem Turkad, Kerem Arslanoglu, Emel Colgecen e altri volti della scena turca.
Italia 1 • 21:30 • Zelig On. Area Zelig si trasforma in laboratorio creativo con la guida energica di Paolo Ruffini e il talento solare di Lodovica Comello, affiancati dall’inconfondibile duo Ale&Franz. Sul palco sfilano giovani comici con sketch inediti, personaggi irresistibili e punti di vista taglienti: tradizione e nuovi linguaggi in un test-show che punta a scoprire le prossime rivelazioni della risata.
La7 e Discovery: il dibattito post-Tg, Fazio in Best Of e cuori al lume di candela
La7 • 20:35 • In onda. Appuntamento dopo il Tg La7 con l’approfondimento giornalistico sui temi più caldi dell’attualità politica: dibattito serrato, collegamenti e analisi per leggere il presente con sguardo critico.
Nove • 21:30 • Che tempo che fa – Best of. Selezione dei momenti più significativi della stagione del talk di Fabio Fazio: conversazioni "one to one", grandi ospiti, il commento graffiante di Luciana Littizzetto e l’eleganza di Filippa Lagerbäck. Un’antologia che accompagna la pausa pasquale prima del ritorno inedito del programma.
Real Time • 20:30 • Primo appuntamento. Il dating show (format First Dates) mette per la prima volta a tavola due single al "Ristorante Geco" all’Eur di Roma: accoglienza del maître, cocktail del barman, servizio del cameriere, poi confessionali e decisione finale (rivedersi o dirsi addio). Dopo le prime edizioni con Valerio Capriotti e Gabriele Corsi, la guida è passata a Flavio Montrucchio; il programma ha generato anche lo spin-off in crociera su MSC Grandiosa.
Intrattenimento Sky: condominio ad alta tensione, Borghese in cucina, Bastianich in caccia e il proibizionismo di Lawless
Sky Cinema 1 • 21:15 • La riunione di condominio (2025, 88’). Regia di Santiago Requejo. Cast: Clara Lago, Pepe Carrasco, Raul Fernandez De Pablo. L’annuncio dell’arrivo di un inquilino con fragilità psichiche fa esplodere un’assemblea condominiale a Madrid: un ordinario incontro degenera in uno scontro aperto tra vicini, fino a un compromesso fuori dall’ordinario che mette alla prova la convivenza.
Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – Celebrity Chef. Due volti noti si calano nel ruolo di chef e si sfidano a colpi di menù degustazione (tre portate) nel ristorante milanese "Il Lusso della Semplicità". Con la brigata dedicata tra sala e cucina, Alessandro Borghese orchestra tempi, creatività e giudizio finale.
TV8 • 21:40 • Foodish. Joe Bastianich va a caccia del "piatto che resta", l’unico in grado di imprimersi nella memoria del giudice e dell’ospite di puntata: identità, racconto e gusto guidano il verdetto della serata.
Cielo • 21:20 • Lawless (2012, 115’). Regia di John Hillcoat. Con Tom Hardy, Jessica Chastain, Gary Oldman, Shia LaBeouf, Mia Wasikowska, Guy Pearce. Virginia, 1929: in pieno Proibizionismo i fratelli Bondurant diventano famosi per il contrabbando di alcolici nella contea di Franklin. Forrest guida gli affari con ferocia, Howard lotta con i demoni della guerra, Jack sogna l’indipendenza; l’arrivo dell’agente speciale Charlie Rakes scatena una guerra senza esclusione di colpi tra violenza e sopravvivenza.
Sky Sport: foil a tutta velocità, l’Augusta National in notturna e calcio tra Serie C ed Europa
Sky Sport 1 • 20:00 • Vela, SailGP. La competizione internazionale dedicata ai catamarani F50 con foil: velocità spettacolari, tattica estrema e team professionistici impegnati in regate adrenaliniche.
Sky Sport 1 • 21:30 • Golf, The Masters. Uno dei quattro major del golf maschile: si gioca ogni anno all’Augusta National Golf Club (Georgia), unico major disputato sempre sullo stesso campo. Classe, tradizione e la corsa alla celebre Green Jacket.
Sky Sport Max • 20:30 • Calcio, Serie C. Live dal campionato della terza serie italiana: incroci ad alta intensità e un calcio dei territori che regala storie e rivalità accese.
Sky Sport Max • 22:30 • Calcio, UEFA Europa League. La seconda competizione europea per club illumina la notte: finestre live e partite in palinsesto per seguire i quarti di finale e i verdetti che contano.
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16 Aprile 2026
Ore 14Rai 2
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