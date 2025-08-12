Stasera in tv (12 agosto), Alessandro Siani più Enrico Brignano, la Rai prepara una serata col botto. Perché I programmi da vedere stasera in tv, martedì 12 agosto 2025. Da Diamoci del Tour al film Tramite amicizia, fino al concerto Yoga Radio Estate su Italia 1.

Che fanno di bello stasera in TV? Tutto il meglio della prima serata di oggi in chiaro. Tra film di vario tipo, talk e molto altro. Trova nella lista il programma giusto per te in onda martedì 12 agoto 2025 in una prima serata. Vediamo quindi i programmi migliori di stasera, e i più grandi successi in vista.

Stasera in tv (12 agosto), cosa vedere: Enrico Brignano contro Alessandro Siani

Martedì 12 agosto 2025 il prime time propone un menù piuttosto vario. Vale la pena partire dal confronto che sembra destinato a polarizzare i telespettatori della serata, quello tra i film Tramite Amicizia (Rai 1) e Belle & Sebastien – L’avventura continua (Canale 5). La prima è una commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani, affiancato da Matilde Gioli e Max Tortora, che gioca sul tema delle relazioni umane, con un’agenzia che "affitta" amici. Il film dell’ammiraglia Mediaset, invece, è il secondo capitolo della trilogia cinematografica tratta dai romanzi di Cécile Aubry, incentrata sul rapporto d’amicizia tra un bambino e un cane sullo sfondo degli eventi della seconda guerra mondiale.

Rai 2 torna a proporre Ma… Diamoci del tour!, un viaggio nel mondo stand up di Enrico Brignano, un viaggio nella sua mente e nella sua visione irriverente delle cose più pratiche della vita. Nove, invece, dopo l’immancabile appuntamento con il game show The Cage di Amadeus e Giulia Salemi, trasmetterà il film Ghostbusters – Acchiappafantasmi, una delle pellicole più iconiche degli anni ’80. Su Rai 3 spazio ancora alla grande musica con La Grande Opera dall’Arena di Verona, un appuntamento che porta in TV il fascino de Il barbiere di Siviglia, mentre su Rete 4 atmosfere completamente diverse con Delitti ai Caraibi, serie dagli scenari esotici, con un’anima da poliziesco. Da segnalare anche il debutto su Italia 1 di Yoga Radio Estate, il format musicale live che raccoglierà il testimone ‘ideale’ di Battiti Live. Alla conduzione, Rebecca Staffelli e Stefano Corti, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari.

E per chi preferisce il cinema, tanti altri titoli: su 20 va in onda In trappola – Don’t get out, su TwentySeven c’è The Boss e su La 5 arriva La Dea Fortuna. Insomma, che si scelga di affidarsi alla sorpresa, alla risata, alla musica o alla tensione, il martedì di metà agosto offre opzioni per tutti.

