Stasera in tv (12 agosto), Alberto Angela illumina Rai 1 mentre De Sica porta risate su Canale 5
Cosa vedere stasera in tv? Il ballo di Richard Gere e Jennifer Lopez su Rete 4 sfida l’azione di Chicago P.D. su Italia 1, mentre Saviano riapre i dossier con La giusta distanza.
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di 12 agosto 2026: proposte ricche tra divulgazione, sport europeo e grandi film per accontentare ogni gusto.
Angela accende la curiosità, medaglie in pista e il caso Ponti: la Rai tra meraviglia e cronaca
Rai 1 — 21:30 — Noos – L’avventura della conoscenza. La proposta culturale che raccoglie l’eredità di Superquark: servizi su medicina, genetica, neuroscienze e biologia, senza dimenticare archeologia, paleontologia e le innovazioni tecnologiche, energetiche e ambientali. Un viaggio divulgativo che unisce metodo scientifico e attualità.
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Rai 2 — 21:00 — Atletica leggera, Europei Birmingham 2026. Dall’Alexander Stadium di Birmingham (10–16 agosto 2026) le gare dei XXVII campionati europei: serata di corsie e pedane con qualificazioni e finali che possono pesare sul medagliere azzurro.
Rai 3 — 21:15 — Un giorno in Pretura – Il vizio del lupo. Il documentario ricostruisce la scomparsa di Speranza Ponti (dicembre 2019, Alghero) e il processo a Massimiliano Farci, compagno della donna ed ex detenuto per un precedente omicidio. Lui si dichiara innocente e sostiene l’ipotesi del suicidio, dicendo di aver solo occultato il corpo. Un’inchiesta che ripercorre fatti, udienze e interrogativi ancora aperti.
Tra passi di danza, eredità da difendere e poliziotti in trincea: la notte Mediaset alza il volume
Rete 4 — 21:30 — Shall We Dance?. Un avvocato appagato nella vita familiare segue in segreto lezioni di ballo per dare una scossa alla routine, finendo in un universo di passione e musica. Nel cast Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon e Stanley Tucci. Commedia sentimentale del 2004 diretta da Peter Chelsom. Durata 106 minuti.
Canale 5 — 21:20 — Ricchi a tutti i costi. La famiglia Delle Fave vola a Minorca per impedire il matrimonio della nonna con il viscido Nunzio, sospettato di puntare all’eredità. Tra equivoci, travestimenti e imprevisti, un piano "improbabile" mette alla prova i legami familiari ricordando il valore di restare uniti. Con Christian De Sica, Darko Peric, Antonino Bruschetta, Angela Finocchiaro, Fernando Albizu. Regia di Giovanni Bognetti (2024). Durata 90 minuti.
Italia 1 — 21:27 — Chicago P.D.. Le vicende della polizia di Chicago tra unità di pattuglia e intelligence, impegnate a contrastare il crimine nelle strade della metropoli. Nel cast Jason Beghe, LaRoyce Hawkins, Patrick John Flueger, Marina Squerciati, Amy Morton, Benjamin Levy Aguilar, Toya Turner. Serie del 2025. Durata 40 minuti.
Saviano riapre i dossier, kung-fu d’azione e sogni di casa: La7 e Discovery sorprendono
La7 — 21:15 — La giusta distanza. Un format che intreccia documentario e racconto umano per ripercorrere crimini e misteri iconici italiani. Roberto Saviano mostra come destini apparentemente lontani si sfiorino tra legalità, potere, memoria, ribellione e verità, trasformando la cronaca in narrazione intensa.
Nove — 21:30 — Il monaco. Action del 2002 diretto da Paul Hunter: un antico monaco guerriero affronta nemici implacabili per proteggere un potente segreto. Con Chow Yun‑fat, Jaime King, Karel Roden, Seann William Scott, Victoria Smurfit. Durata 104 minuti.
Real Time — 21:40 — Case a 1 euro… o poco più! Sicilia. A Sambuca di Sicilia, acquirenti da tutto il mondo ristrutturano immobili per ritrovare le radici o inseguire il "sogno italiano". Il docureality racconta l’iniziativa contro lo spopolamento dei borghi e il recupero del patrimonio edilizio locale.
Tra Julia Roberts, cucina stellata e squali all’attacco: Intrattenimento Sky a tutto ritmo
Sky Cinema 1 — 21:15 — Il matrimonio del mio migliore amico. La commedia romantica di P.J. Hogan (1997): quando l’amico annuncia le nozze, Julianne realizza di amarlo e orchestra un piano per riconquistarlo, tra gaffe e colpi di scena. Con Julia Roberts, Dermot Mulroney, Rupert Everett e Cameron Diaz. Durata 105 minuti.
Sky Uno — 21:15 — Alessandro Borghese – Celebrity Chef. Due celebrities si sfidano ai fornelli preparando un menù degustazione in tre portate. Padrone di casa Alessandro Borghese nel suo ristorante "Il Lusso della Semplicità", con brigata dedicata tra cucina e sala: creatività, tecnica e tensione da servizio vero.
TV8 — 21:40 — R.I.P.: Roast in peace. Un finto funerale, cinque comici e una regola sola: non risparmiare nessuno. Una celebrità viene "celebrata" con un roast al vetriolo, prima della replica conclusiva del protagonista. Ironia dissacrante e battute taglienti.
Cielo — 21:20 — Blind waters – Terrore dagli abissi. Un feroce squalo trasforma la vacanza da sogno di una coppia in un incubo: bloccati in mare, i due lottano per la sopravvivenza tra paura, resistenza e istinto. Thriller del 2023 diretto da Anthony C. Ferrante, con Meghan Carrasquillo, Noam Sigler, Francisco Angelini. Durata 100 minuti.
Notte d’Europa: Supercoppa in palio e storie di sport con Buffa
Sky Sport 1 — 20:55 — Calcio, Highlights UEFA Champions League. Tutti i gol e i momenti più significativi dell’ultima giornata di Champions: emozioni e analisi per rivivere il meglio del torneo.
Sky Sport 1 — 21:00 — Calcio, UEFA Supercoppa Europea. La sfida tra le vincenti di Champions League ed Europa League apre la stagione continentale: trofeo in gara unica in campo neutro, con sede itinerante dal 2013. Storia e prestigio per il primo titolo europeo dell’anno.
Sky Sport Max — 20:55 — Federico Buffa Talks. Federico Buffa dialoga con il direttore di Sky Sport Federico Ferri: un viaggio nelle storie che hanno fatto grande lo sport, tra campioni, epoche e snodi memorabili.
Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
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