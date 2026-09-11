Stasera in tv (11 settembre): Antonella Clerici lancia il jukebox delle hit su Rai 1, Nuzzi accende Quarto Grado Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di venerdì 11 settembre 2026: il giallo e la memoria su La7 con 11 settembre: senza scampo, il duello tra reality e avventura su Real Time e TV8 tra Bake Off Italia e Pechino Express.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di venerdì 11 settembre 2026: una prima serata ricchissima di titoli tra cronaca, musica e grandi storie che può convincere ogni tipo di pubblico.

Rai

Hit e adrenalina: il jukebox di Rai 1 e il ritorno di Coliandro

Rai 1 – 21:30 – Suzuki Jukebox – La notte delle hit. Dal Palaolimpico di Torino, un viaggio attraverso decenni di successi italiani e internazionali: un ensemble di artisti riaccende l’energia dei brani più amati, trasformando ogni performance in una festa collettiva e in un grande karaoke nazionale.

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Rai 2 – 21:20 – L’ispettore Coliandro – Il ritorno. Firmata Manetti Bros, la serie riporta in azione il poliziotto più pasticcione, testardo e incorruttibile della tv. Tra guai cercati e trovati "a sua insaputa", Giampaolo Morelli dà il ritmo a un’indagine che mescola noir, ironia e inseguimenti alla bolognese.

Rai 3 – 21:20 – Guida pratica per insegnanti (2023, regia di Thomas Lilti). Con Vincent Lacoste, François Cluzet, Adèle Exarchopoulos, Louise Bourgoin. Benjamin, dottorando senza borsa, accetta un incarico a tempo in un college: senza vera formazione si scontra con un’istituzione in crisi, scoprendo sulla propria pelle sfide, fragilità e senso del mestiere educativo.

Mediaset

Nuzzi all’attacco, passioni turche e azione: la sfida del venerdì sera

Rete 4 – 21:32 – Quarto grado. Il cult dell’inchiesta (prodotto da VideoNews e ideato da Siria Magri) torna con la coppia di conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. In studio criminologi, legali e inviati per scandagliare i grandi casi di cronaca nera tra servizi, documenti e dibattito: oltre 15 edizioni e 530 puntate hanno reso il format un riferimento del venerdì sera.

Canale 5 – 21:25 – L’erede (Serie TV, Soap). Con Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci, Mazlum Cimen. A Urfa, due dinastie storiche – gli Yelduran e i Kordagli – provano a pacificarsi con un matrimonio combinato tra Serhat e Yildiz. Ma il chirurgo, lontano dalla famiglia e deciso a partire per la Germania, vede stravolgersi il destino quando Melek finisce d’urgenza in ospedale: tra dovere, sentimento e potere, la faida riaffiora.

Italia 1 – 21:28 – CIA (S1 E4, Serie TV). Con Tom Ellis, Nick Gehlfuss, Natalee Linez, Necar Zadegan, Dan Bakkedahl. L’impulsivo agente CIA Colin Glass è costretto a fare squadra con Bill Goodman, inflessibile special agent FBI: metodi opposti, stessa missione, nel tentativo di sventare minacce di terrorismo interno in un buddy-action nervoso e pieno di contrasti.

La7 e Discovery

Memoria e brividi a New York, risate d’osteria e il forno che decide tutto

La7 – 21:15 – 11 settembre: senza scampo (2017, 88’). Regia di Martin Guigui. Con Charlie Sheen, Whoopi Goldberg, Gina Gershon. Cinque persone intrappolate in un ascensore del World Trade Center nel giorno degli attentati: tra disperazione e speranza, un dramma da camera che restituisce l’urgenza di scegliere quando il tempo si ferma.

Nove – 21:30 – Osteria Giacobazzi. Giuseppe Giacobazzi porta sul palco lo spirito delle osterie romagnole: calore, energia e comicità popolare per uno spettacolo inedito che profuma di casa e racconti di provincia.

Real Time – 21:35 – Bake Off Italia: Dolci in forno. Il talent di Magnolia (dal 2013) che ha trasformato aspiranti pasticceri in protagonisti: prove di creatività, tecniche e "sorprese" assegnano ogni volta il grembiule blu. Nel tempo, tra Benedetta Parodi, Ernst Knam, Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara e ospiti speciali, il format ha generato spin-off e una solida "scuola" del gusto in tv.

Intrattenimento Sky

Notte di viaggi, hotel e colpi sotto le luci: cinema d’autore, zaini e carte scoperte

Sky Cinema 1 – 21:15 – L’ultimo turno (2020, 90’, regia di Andrew Cohn). Con Richard Jenkins, Shane Paul McGhie, Ed O’Neill, Allison Tolman, Da’Vine Joy Randolph. In un fast-food, Stanley, vicino alla pensione dopo 38 anni, allena il suo giovane sostituto: una commedia agrodolce sul passaggio di testimone e sulla dignità del lavoro nel turno di notte.

Sky Uno – 21:15 – Bruno Barbieri – 4 hotel. Spin-off di "4 ristoranti": quattro albergatori si ospitano e si giudicano su location, servizi, camere, prezzi (e colazione). Le ispezioni di Barbieri setacciano topper, cuscini, minibar e bagni; voti segreti, classifica e un premio da 5.000 € da reinvestire nell’attività.

TV8 – 21:40 – Pechino Express. Coppie celebri in gara, zaino in spalla, pochi spiccioli e tanta strada: autostop, prove culturali e ospitalità locale in un’avventura dove a contare sono resistenza, strategia e adattamento.

Cielo – 21:20 – Joker – Wild card (2015, Azione, regia di Simon West). Con Jason Statham, Sofia Vergara, Milo Ventimiglia, Stanley Tucci, Anne Heche. Un ex giocatore d’azzardo in riabilitazione sfida un gangster per proteggere un’amica: Las Vegas fa da sfondo a una vendetta secca, tra colpi, tavoli verdi e seconde occasioni.

Sky Sport 1 – 20:30 – Sky Tennis Show. Studio, analisi e storie dai grandi tornei: talent e highlights per entrare nei colpi, nelle tattiche e nella psicologia dei migliori giocatori del mondo.

Sky Sport 1 – 21:00 – Tennis, US Open. Live dal cemento di Flushing Meadows, il quarto Slam dell’anno: notti di scambi vertiginosi, grande servizio e accelerazioni che fanno la storia recente del tennis.

Sky Sport Max – 20:30 – Calcio, Bundesliga. La massima serie tedesca accende la serata: pressing, intensità e giovani talenti in una vetrina che non smette di rinnovarsi.

Sky Sport Max – 22:30 – Calcio, UEFA Champions League Remix. Il meglio dell’ultima giornata europea: gol, giocate e momenti chiave raccontati con il ritmo di un "film" del martedì e del mercoledì notte.

Sky Sport Max – 23:00 – Nascar Euro Series. La serie ufficiale NASCAR in versione europea: stock-car, ovali e circuiti per una notte di motori ad alto tasso di contatto e spettacolo.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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