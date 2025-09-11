Stasera in tv (11 settembre), X Factor lancia la sfida alla cronaca di Milo Infante, Paolo Del Debbio e Corrado Formigli Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di giovedì 11 settembre 2025: su Rai 1 la commedia di Leonardo Pieraccioni, mentre su Sky Sport la finale degli US Open con Sinner e Alcaraz. Su Canale 5 la musica di Elisa e su Rete 4 il talk di Paolo Del Debbio.

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, 11 settembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Leonardo Pieraccioni e la commedia familiare: emozioni e risate sulla Rai

Rai 1 alle 21:30 propone Pare parecchio Parigi, l’ultima commedia diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni, con Chiara Francini, Nino Frassica e Giulia Bevilacqua. Tre fratelli, separati da anni, si ritrovano per esaudire l’ultimo desiderio del padre malato: visitare Parigi. Un viaggio che diventa occasione di riconciliazione e crescita, tra gag e momenti toccanti.

Rai 2 alle 21:20 manda in onda Ore 14 Sera, la versione serale del talk di attualità con Milo Infante che analizza i fatti del giorno con focus su notizie, politica e i principali eventi della giornata. Il programma, reduce da buoni ascolti nelle precedenti edizioni, si concentra su casi di cronaca che hanno scosso l’Italia, con particolare attenzione alle storie di Pierina Paganelli e Liliana Resinovich, e alle polemiche social che spesso accompagnano il dibattito in studio.

Rai 3 alle 21:20 trasmette La nostra magnifica ossessione. Bernardo Bertolucci e la sua generazione, documentario che ripercorre la carriera di Bertolucci e il suo impatto sul cinema internazionale, intrecciando testimonianze di grandi artisti e materiali d’archivio inediti. Un viaggio nella storia del Novecento attraverso la lente di uno dei registi più influenti.

Del Debbio all’attacco e la musica di Elisa: tra politica e grandi eventi su Mediaset

Rete 4 alle 21:33 propone Dritto e rovescio, il talk show politico condotto da Paolo Del Debbio. Il programma, nato per sostituire "W l’Italia – Oggi e domani", si è affermato come uno dei punti di riferimento per l’approfondimento su temi di politica, società e attualità, con ospiti ricorrenti e inviati nelle piazze italiane. La trasmissione si distingue per il suo stile diretto e per la presenza di opinionisti e politici di primo piano.

Canale 5 alle 21:20 regala al pubblico Elisa – San Siro, il concerto-evento che vede protagonista la voce unica di Elisa nello stadio di Milano. Un appuntamento che celebra la sua carriera, tra ricerca musicale e impegno per la sostenibilità, in una serata di grande musica e spettacolo.

Italia 1 alle 21:23 trasmette The plane, thriller ad alta tensione diretto da Jean-François Richet. Gerard Butler interpreta un pilota costretto a un atterraggio d’emergenza su un’isola occupata da militanti armati: passeggeri e equipaggio vengono presi in ostaggio, e il protagonista dovrà allearsi con un galeotto per tentare la fuga. Un film ricco di azione e suspense.

Piazzapulita e Giacobazzi: tra inchieste, satira e docureality su La7 e Discovery

La 7 alle 21:15 offre PiazzaPulita, il talk di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Il programma, in onda dal 2011, si concentra su attualità e politica, con ospiti di rilievo, reportage e inchieste sui principali fatti di cronaca nazionale e internazionale. Rubriche fisse come "Piazzaselvaggia" di Selvaggia Lucarelli e i racconti di Stefano Massini arricchiscono la scaletta.

Nove alle 21:30 propone Giuseppe Giacobazzi – Il pedone, spettacolo teatrale che porta in scena comicità e riflessioni sulla vita quotidiana, con il talento e l’ironia di uno dei comici più amati dal pubblico italiano.

Real Time alle 21:30 trasmette Il re del bisturi, docureality che segue il Prof. Giulio Basoccu tra interventi di chirurgia estetica, dalla prima visita alla sala operatoria, mostrando il dietro le quinte di una professione sempre più richiesta.

Shyamalan e Al Pacino: tra horror, fantascienza e cult su Intrattenimento Sky

Sky Cinema 1 alle 21:15 manda in onda Trap, l’ultimo horror di M. Night Shyamalan con Josh Hartnett e Ariel Donoghue. Un padre e la figlia adolescente si ritrovano coinvolti in un complotto oscuro durante un concerto pop, dove nulla è come sembra.

Sky Cinema 2 alle 21:15 propone Scarface, il capolavoro di Brian De Palma con Al Pacino e Michelle Pfeiffer. La storia di Tony Montana, rifugiato cubano che diventa il re del narcotraffico negli Stati Uniti, tra ascesa criminale e dramma personale.

Sky Uno alle 21:15 inaugura la nuova stagione di X Factor Italia, talent show musicale giunto alla 19ª edizione, con la prima puntata che promette nuove emozioni e talenti da scoprire.

TV8 alle 21:30 trasmette Men in Black: International, film di fantascienza con Chris Hemsworth e Tessa Thompson, spin-off della celebre saga sugli agenti segreti alle prese con minacce aliene.

Cielo alle 21:20 propone Revenge, action movie diretto da Coralie Fargeat con Matilda Anna Ingrid Lutz. Tre uomini d’affari e una giovane donna in una battuta di caccia che si trasforma in una spietata caccia all’uomo, tra vendetta e sopravvivenza.

Sinner e Alcaraz: la notte dei record tra tennis e baseball su Sky Sport

Sky Sport 1 alle 19:30 apre la serata con Tennis, US Open, il quarto e ultimo Slam dell’anno dai campi di Flushing Meadows a New York. Dopo la storica finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che ha battuto ogni record di ascolti con oltre 2,4 milioni di spettatori su SuperTennis e un totale del 24,1% di share sommando la diretta Sky, l’emozione resta ancora altissima.

Alle 21:00 su Sky Sport 1 e Sky Sport Max spazio a Baseball, MLB, con i match della lega professionistica nordamericana. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport americani, tra grandi giocate e adrenalina pura.

