Stasera in tv (11 ottobre), Maria De Filippi guida Tu Si Que Vales e Paola Cortellesi incanta con Petra
Cosa vedere stasera in tv? Kevin Costner in Uno di noi sfida l’animazione di L’era glaciale 3 su Mediaset, mentre su Rai 3 Mario Tozzi conduce Sapiens – Un solo pianeta.
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, 11 ottobre 2025.
Gattuso e la notte azzurra, brividi e scienza: la Rai tra Estonia–Italia e Mario Tozzi
Su Rai 1 alle 20:45 va in onda Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026 – 7a giornata (Gruppo I): Estonia–Italia. Trasferta a Tallinn per gli Azzurri di Gennaro Gattuso: appuntamento cardine nel cammino verso Canada–Messico–USA 2026, con studio e telecronaca dedicati ai temi della partita e al peso in classifica del match.
Su Rai 2 alle 21:20 arriva Ti vorrei come mia figlia (2024, 88’), thriller di Bruno Hernández: quando Liza finisce in coma dopo un investimento, la figlia Jessica viene "adottata" dalla ricca Eva, ma nulla è come sembra. Con Stacy Haiduk, Emily Miceli e Kristi Murdock, un giallo famigliare dai risvolti inquietanti che mette alla prova l’istinto di sopravvivenza della protagonista.
Segue su Rai 2 alle 23:00 lo Speciale Tg Sport, edizione straordinaria del notiziario sportivo con aggiornamenti, servizi e analisi della giornata: risultati, storie e collegamenti in tempo reale per chiudere la serata con i principali highlights.
Su Rai 3 alle 21:20 Sapiens – Un solo pianeta. Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, guida un viaggio divulgativo tra fiumi dimenticati, evoluzione dell’Homo sapiens, Luna e Terra vista dalla Luna, terremoti, città del passato e del futuro, Mediterraneo, Leonardo e metodo scientifico, strade fisiche e immateriali che uniscono mondi diversi. Un racconto rigoroso e chiaro, pensato per rispondere alle domande sul nostro pianeta.
Costner contro De Filippi: la serata Mediaset tra dramma e grandi show
Su Rete 4 alle 21:34 il film Uno di noi (2020, 113’). Dopo la morte del figlio, uno sceriffo in pensione e sua moglie sfidano una famiglia violenta per proteggere il nipote. Cast di livello con Kevin Costner, Diane Lane, Lesley Manville, Kayli Carter e BooBoo Stewart: un dramma teso tra affetti, colpa e riscatto.
Su Canale 5 alle 21:20 torna Tu Si Que Vales. Al tavolo dei giudici Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli (a capo della giuria popolare) e la new entry Paolo Bonolis per una serata fatta di talento, adrenalina e storie. In scaletta anche la gara di lip-sync con ospiti come Pio e Amedeo, Laura Chiatti, Lillo, Costanza Calabrese e Federica Pellegrini; non mancano numeri spettacolari (dai pattini acrobatici alla giocoleria "vampiresca") e momenti emozionanti che coinvolgono pubblico e giuria.
Su Italia 1 alle 21:25 si ride in famiglia con L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri (2009, 94’). L’avventura di Sid, Manny, Diego e dell’immancabile Scrat si allarga a nuove scoperte preistoriche tra gag irresistibili, amicizia e coraggio: perfetto per grandi e piccoli.
Parole, confronto e casi di corsia: La7 e Discovery alzano il dibattito
Su La7 alle 20:35 va in onda In altre parole, il talk di Massimo Gramellini. Nato come erede di "Le parole" (Rai 3), il programma intreccia attualità, costume e cultura attraverso le "parole" della settimana, con l’apporto degli ospiti fissi Roberto Vecchioni, Saverio Raimondo, Jacopo Veneziani e le giornaliste Cecilia Sala, Alessandra Sardoni e Laura Bonasera. In onda il sabato in diretta dagli studi di Roma, un rotocalco che alterna riflessione e leggerezza.
Su Nove alle 21:30 appuntamento con Accordi e disaccordi, il format che mette a confronto due ospiti con opinioni opposte su un tema caldo: un’ora di dialogo serrato per argomentare, contrapporsi e (talvolta) convergere.
Su Real Time alle 21:30 c’è Dottor Hekim – Medico geniale (stagione 1, episodio 10). Ates è un brillante specialista in malattie infettive e nefrologia, ma anche un antisociale anticonformista: guida un team competitivo e spinge tutti al limite pur di risolvere i casi clinici più complessi. Nel cast Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz e Damla Colbay.
Cortellesi, Phoenix e i clan: la notte "Intrattenimento Sky" tra Petra, Joker e Gomorra
Su Sky Cinema 1 alle 21:15 debutta Petra – Il silenzio dei chiostri (stagione 3, ep. 1). Petra (interpretata da Paola Cortellesi) e Antonio (Andrea Pennacchi) indagano su un omicidio legato al furto di una reliquia in un convento: tra segreti, furti d’arte e silenzi monastici, il giallo diretto da Maria Sole Tognazzi fonde ironia e noir.
Su Sky Cinema 2 alle 21:15 arriva Joker: Folie à deux (2024, 138’), musical psicologico di Todd Phillips: Arthur Fleck, rinchiuso ad Arkham, affronta la sua doppia identità, scopre l’amore e la musica che covava da sempre. Con Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener e Lady Gaga.
Su Sky Uno alle 21:15 nuova puntata di X Factor Italia (stagione 19, ep. 5): continua la costruzione delle squadre verso i Live, tra identità sonore, performance curate e scelte dei giudici.
Su TV8 alle 21:35 torna Alessandro Borghese – 4 ristoranti: quattro locali della stessa area si sfidano su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special". Il format – nato dal tedesco "Mein Lokal, Dein Lokal" – prevede voti incrociati tra ristoratori, l’intervento finale di Borghese (che può ribaltare la classifica) e 5.000 euro da reinvestire nel locale vincitore.
Su Cielo alle 21:20 maratona criminale con Gomorra – La serie (stagione 1, ep. 11): dal best seller di Saviano, la guerra tra clan nella Napoli dei clan camorristici con un cast memorabile: Fortunato Cerlino, Marco D’Amore, Salvatore Esposito, Maria Pia Calzone, Marco Palvetti, Elena Starace. Regia di Claudio Cupellini, Francesca Comencini e Stefano Sollima.
Sport in chiaro sui canali Sky Sport ma con etichetta editoriale "Intrattenimento Sky": su Sky Sport Max alle 20:30 Rugby, United Rugby Championship, il torneo transnazionale tra club di Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica (ex Pro14). Alle 22:45 sempre su Sky Sport Max Motonautica On Board, il magazine tra scie, motoscafi, moto d’acqua e i protagonisti della velocità. Su Sky Sport 1 (sempre in "Intrattenimento Sky" nel dataset odierno) spazio a Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026, con finestre dedicate ai match internazionali della serata.
