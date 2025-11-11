Stasera in tv (11 novembre), Francesca Fagnani fermata: chi va in onda al suo posto (e l'attesa per il ritorno) Cosa vedere in TV stasera, martedì 11 novembre 2025: niente Belve, c'è il tennis da Torino; Montalbano indaga, come Le Iene, Floris e Bianca Berlinguer. Ma c'è anche da ridere

Se siete indecisi sul programma da scegliere questa sera, ecco il meglio di martedì 11 novembre 2025: una prima serata ricchissima tra fiction cult, inchieste, comicità, talent e cinema di grande richiamo.

Zingaretti in scena, Fagnani in pausa: la Rai tra giallo e storie vere

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Il commissario Montalbano, la serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri che continua a stregare il pubblico a ogni replica. Nel cast spiccano Luca Zingaretti nei panni di Salvo, Cesare Bocci (Mimì Augello) e altri volti storici: un giallo d’atmosfera tra Vigàta e i suoi caratteri umani, con indagini, ironia e quella cifra visiva che ha reso la fiction un classico della tv italiana.

Su Rai 2 alle 21:20 Belve non andrà in onda: lo ha annunciato la padrona di casa Francesca Fagnani, spiegando lo stop temporaneo per lasciare spazio in palinsesto alle ATP Finals di tennis. Il talk tornerà martedì 18 novembre, con un’anticipazione che stuzzica i fan: tra gli ospiti ci sarà anche Cristiano Malgioglio, pronto a raccontarsi senza filtri sul celebre sgabello.

Su Rai 3 alle 21:20 appuntamento con Amore criminale – Storie di femminicidio: un racconto duro e necessario in cui relazioni tossiche e ossessioni si trasformano in violenza. Un viaggio nella realtà che alterna testimonianze e ricostruzioni per ridare voce alle vittime e strumenti al pubblico.

Berlinguer riapre il confronto, Le Iene all’assalto: la notte Mediaset fa rumore

Su Rete 4 alle 21:30 torna È sempre CartaBianca: Bianca Berlinguer guida l’arena del prime time tra faccia a faccia, reportage e dibattiti su politica, società e cronaca. Un impianto che intreccia documenti e confronto serrato, tra ospiti in studio e collegamenti.

Su Italia 1 alle 21:20 Le Iene rimettono in moto l’infotainment "in giacca nera". Nato nel 1997 come versione italiana del format argentino Caiga Quien Caiga e ideato da Davide Parenti, il programma mescola inchieste e servizi taglienti su attualità, con irriverenza, scherzi e interviste ai personaggi del momento. Nel tempo si sono alternati conduttori iconici, da Ilary Blasi ad Alessia Marcuzzi, Luca & Paolo e Nicola Savino, fino alla più recente stagione con Veronica Gentili; una lunga storia di scoop, puntate speciali e spin-off come Inside, oltre a premi prestigiosi (tra cui un Telegatto e numerosi riconoscimenti del Premio Regia Televisiva).

Floris incalza, risate sul Nove e sfida tra holiday home: La7 e Discovery a tutta corsa

Su La7 alle 21:15 Di martedì accende l’approfondimento politico con Giovanni Floris: interviste, reportage e numeri per leggere i fatti della settimana con ritmo e chiarezza, fino al tradizionale "punto" di chiusura.

Su Nove alle 21:30 è il momento di Only fun – Comico show: stand-up e monologhi si alternano in un clima da club, tra volti noti e nuove leve per una serata di leggerezza e ritmo.

Su Real Time alle 21:30 Turisti per case mette in sfida due holiday home per puntata: gli esperti valutano Posizione, Home Tour e Ospitalità assegnando giudizi (Ok, Ottimo, Top). Al termine, l’host con più "Top" vince una recensione firmata, tra storytelling dell’accoglienza e confronto di stili.

Chastain guida ‘355’, Gosling&Ford tornano nel futuro: la vetrina Sky tra cinema, talent e cult

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 arriva Secret Team 355 (2021, 124’): un action-spy al femminile in cui cinque agenti di Paesi diversi uniscono le forze per fermare un’arma letale. Nel cast, tra le altre, Jessica Chastain; il nome del team omaggia la prima spia donna della Rivoluzione americana.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 tocca a Blade Runner 2049 (2017, 152’): Denis Villeneuve firma il ritorno nel mondo creato da Ridley Scott, tra identità, memoria e futuro sospeso. Con Ryan Gosling, Harrison Ford e Ana de Armas: un sequel visionario che dialoga alla pari con l’originale.

Su Sky Uno alle 21:15 si serve Foodish: solo un piatto potrà essere "memorabile" per Joe Bastianich e l’ospite della puntata. Racconto, identità e gusto guidano la sfida, tra sapori che restano e storie che contano.

Su TV8 alle 21:30 serata live con X Factor Italia (St. 19, Ep. 9): squadre, assegnazioni e performance entrano nella fase calda della gara, tra identità sonore da definire e colpi di scena in diretta.

Su Cielo alle 21:20 spazio al cult action Kickboxer – Il nuovo guerriero (1989, 98’): Jean‑Claude Van Damme è Kurt, che si allena duramente per sfidare il temibile Tong Po dopo che il fratello è rimasto paralizzato. Un classico del genere che unisce addestramento, rivincita e cuore.

Su Sky Sport 1 alle 20:30 c’è Basket, Eurolega: la massima competizione europea per club di pallacanestro maschili, con palla a due e atmosfera continentale.

Su Sky Sport Max alle 20:00 il rombo dei motori con Automobilismo, Lamborghini Super Trofeo Europa, monomarca ad altissima competizione sui circuiti più celebri; a seguire, alle 21:00, ancora Basket, Eurolega per una serata a tutta palla a spicchi.

La notte degli sportivi: attesa e highlights sull’asse Sky Sport

Nella selezione odierna non risultano programmi con emittente "Sky Sport" nel dataset; gli eventi sportivi previsti si trovano nella sezione Intrattenimento Sky sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport Max.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

