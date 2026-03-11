La prima volta di Checco Zalone: non lo aveva mai fatto prima Stasera, mercoledì 11 marzo 2026, Cado dalle Nubi, il film d'esordio di Gennaro Nunziante, sfida Pechino Express, Giusy Buscemi e le risate con De Martino

Scoprite il meglio disponibile nella sera di mercoledì 11 marzo 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Jennifer Lopez accende Rai 1, De Martino scatena STEP e Sciarelli riapre i dossier

Rai 1 • 21:30 • Un amore a 5 stelle. La commedia romantica di Wayne Wang porta a Manhattan l’incontro tra una cameriera e un facoltoso politico in corsa per il Senato: un’attrazione che mette alla prova ambizioni e differenze sociali. Nel cast spiccano Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson, Stanley Tucci e Bob Hoskins: un classico del genere ambientato tra suite di lusso e scelte difficili.

Rai 2 • 21:20 • Stasera tutto è possibile. Il comedy show torna con la sua formula senza gara né giuria, tra prove irriverenti, improvvisazione e parodie. Cult come la "Stanza inclinata" (pavimento a 22,5 gradi), "Rubagallina", "Segui il labiale" e "Rumori di mimo" scandiscono una serata pensata per far ridere il pubblico, con la band e le mascotte di sempre a dettare il ritmo.

Rai 3 • 21:20 • Chi l’ha visto?. Dal 1989 il programma mette al centro persone scomparse e grandi inchieste di cronaca. Numero per segnalazioni in diretta, ricostruzioni filmate, servizi e testimonianze dei familiari: un racconto che unisce appello civico e approfondimento giornalistico, con una lunga storia televisiva fatta di casi risolti e dossier riaperti.

Labate all’attacco con Realpolitik, Buscemi torna Vanina e Zalone fa il pieno di risate

Rete 4 • 21:30 • Realpolitik. Tommaso Labate guida un nuovo spazio d’approfondimento dedicato ad attualità e politica. Tra sondaggi, retroscena e analisi in diretta, il programma punta a leggere i fatti senza filtri e con uno sguardo immediato sul presente.

Canale 5 • 21:21 • Vanina – Un vicequestore a Catania. La seconda stagione (regia di Davide Marengo) riapre i conti con il passato di Vanina Guarrasi e la minaccia del mafioso Salvatore Fratta. Squadra compatta a proteggerla e nuovi casi tra omicidi e segreti: nel cast Giusy Buscemi, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Claudio Castrogiovanni, Paola Giannini. Un crime radicato nella Catania più autentica, tra indagini serrate e tensioni sentimentali.

Italia 1 • 21:29 • Cado dalle nubi. Esordio al cinema di Checco Zalone, qui aspirante cantante che si trasferisce a Milano tra provini, un nuovo amore e tante gag. Con Checco Zalone, Dino Abbrescia, Giulia Michelini, Raul Cremona. Un successo comico che ha inaugurato la scalata record dell’attore al box office, con il suo sguardo ironico sulle ambizioni e i luoghi comuni d’Italia.

Saviano scandaglia i misteri, Massini racconta "Io, Vladimir" e le case vanno all’asta dei sentimenti

La7 • 21:15 • La giusta distanza. Un format che intreccia documentario e approfondimento umano per ripercorrere crimini e misteri simbolo della storia italiana. Legalità, potere, memoria e verità si incontrano in una narrazione che mostra come destini lontani possano sfiorarsi e cambiare la vita dei protagonisti.

Nove • 21:30 • Io, Vladimir – Stefano Massini racconta Putin. Lo spettacolo teatrale di Stefano Massini ripercorre l’infanzia a Leningrado e l’ascesa al Cremlino fino al 1999. Un racconto serrato che unisce biografia e contesto storico, illuminando svolte e ombre di una figura centrale della politica mondiale.

Real Time • 21:30 • Casa a prima vista. Il docu‑reality, ispirato al format francese Chasseur D’Appart, mette in sfida tre agenti immobiliari: ognuno propone al cliente una casa "ideale", tra visite, budget e colpi di scena; alla fine c’è un vincitore e un premio in denaro. Voci narranti e squadre tra Roma e Milano raccontano il mercato e le scelte (anche di cuore) di chi cerca una nuova vita.

Panahi e Pechino Express aprono la notte Sky; TV8 scalda i motori per PSG‑Chelsea e Seagal fa fuoco su Cielo

Sky Cinema 1 • 21:15 • Un semplice incidente. Il dramma di Jafar Panahi segue Vahid, convinto di riconoscere nell’automobilista in panne l’agente dei servizi che lo torturò in carcere. Tra desiderio di vendetta e dubbi identitari, la spirale morale coinvolge altre persone in un confronto teso con la verità.

Sky Uno • 21:15 • Pechino Express: La missione Zero. Prima dell’imbarco verso Indonesia, Cina e Giappone, Costantino della Gherardesca convoca le dieci coppie nel suo "laboratorio segreto" per una prova senza sconti tra manualità, logica e resistenza gastronomica: chi la completa nel minor tempo custodirà la busta nera della prima tappa.

TV8 • 20:20 • TV8 Champions Night. Studio e analisi per preparare la notte di UEFA Champions League in chiaro, tra lavagne tattiche, interviste e collegamenti dalla città del match.

TV8 • 21:00 • Calcio, UEFA Champions League – Ottavi di Finale (Andata): PSG‑Chelsea. Dal Parco dei Principi il primo atto di uno degli incroci più attesi: i detentori del trofeo contro i Blues, reduci dal successo nel Mondiale per Club 2025. Un confronto ad alto tasso tecnico e fisico che inaugura il cammino a eliminazione diretta.

Cielo • 21:20 • Attrition. Steven Seagal interpreta un ex agente speciale ritiratosi in una remota giungla asiatica per cercare pace tra kung fu e buddhismo. La scomparsa di una ragazza dai poteri straordinari lo richiama all’azione, in un action a tinte spirituali e combattimenti coreografici.

Champions in vetrina e maratona motori: Diretta Gol, volley CEV e WRC fino a notte

Sky Sport 1 • 20:45 • Champions League Show. Studio, immagini dei campi, interviste e commenti per aprire la grande notte europea con analisi tattiche e voci a caldo.

Sky Sport 1 • 21:00 • Calcio, Diretta Gol Champions League. Una panoramica in tempo reale su tutte le partite in corso: gol, highlights e aggiornamenti continui per non perdere nulla della serata.

Sky Sport Max • 20:30 • Pallavolo Maschile, CEV Champions League. La massima competizione europea per club: tecnica sopraffina e tattiche ad alta intensità in una serata da dentro‑o‑fuori.

Sky Sport Max • 22:30 • Rugby, Highlights Sei Nazioni. Le azioni salienti e i momenti chiave del torneo più prestigioso dell’emisfero nord.

Sky Sport Max • 22:45 • Rugby, Highlights Sei Nazioni U20. Il meglio della competizione giovanile con prospetti e future stelle in primo piano.

Sky Sport Max • 23:00 • Motonautica On Board. Il magazine che porta dietro le quinte della motonautica tra scie, battelli ad alte prestazioni, località iconiche e storie dei piloti.

Sky Sport Max • 23:15 • WRC Highlight Show. Il meglio del Mondiale Rally: on‑board spettacolari, classifiche aggiornate e passaggi chiave di tappa per chiudere una notte a tutto sport.

