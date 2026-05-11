Stasera in tv, 'Ulisse' in Giappone sfida 'I Cesaroni - Il ritorno' Cosa vedere stasera? In prima serata 'Ulisse - Il piacere della scoperta' con Alberto Angela in Giappone e Claudio Amendola in 'I Cesaroni - Il ritorno'

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di lunedì 11 maggio 2026: una guida rapida e ricca di spunti per scegliere cosa vedere, con proposte capaci di convincere ogni pubblico.

Samurai, bivio e inchieste: la Rai accende la curiosità

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Ulisse, il piacere della scoperta – Giappone, dai samurai ai manga. Un viaggio che abbraccia una civiltà millenaria e complessa: dalle tradizioni dei samurai agli eroi di manga e cartoni, dalla cucina ricercata alle tecnologie d’avanguardia, fino ai lati più oscuri legati a kamikaze, seppuku e alle catastrofi naturali. Nella delicatezza della fioritura dei ciliegi si riflette il continuo dialogo tra opposti che caratterizza la cultura nipponica.

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Su Rai 2 alle 21:20 parte The unknown – Fino all’ultimo bivio: due squadre (blu e arancione), formate da personaggi famosi e concorrenti comuni, affrontano un’avventura bendati e senza riferimenti in Calabria. Il cuore del format è la scelta costante tra "Noto" e "Ignoto", che può portare vantaggi o conseguenze imprevedibili. Sfide fisiche e mentali legate al territorio conducono fino alla "Casa Madre": qui chi vince ottiene benefici cruciali, mentre gli altri rischiano l’eliminazione. In finale, la sfida diventa individuale per decretare l’unico vincitore.

Su Rai 3 alle 21:15 torna Newsroom, progetto che integra linguaggio del reportage e tecniche della serialità digitale per raccontare grandi questioni globali e attualità. In ogni puntata si alternano documenti, testimonianze e analisi per fornire contesto e chiavi di lettura al presente.

Porro all’attacco, ritorna la Garbatella, Butler sotto assedio: Mediaset di fuoco

Su Rete 4 alle 21:33 Quarta repubblica con Nicola Porro ripercorre la settimana tra politica, società, economia e attualità. Nata nel 2018, la trasmissione (Videonews) apre spesso con un servizio giornalistico e sviluppa il dibattito con ospiti in studio e in collegamento, senza rinunciare agli spazi comici di Gene Gnocchi e alla rubrica "Il processo di Quarta Repubblica", in cui gli ospiti si schierano pro o contro una tesi calda. Nel tempo il talk ha visto un ricco parterre ricorrente e speciali dedicati ai grandi eventi politico-istituzionali.

Su Canale 5 alle 21:21 prosegue I Cesaroni (stagione 7, episodio 8; regia Francesco e Stefano Vicario). La storica famiglia della Garbatella torna con dinamiche generazionali e sentimenti in una stagione-evento che intreccia nostalgia e contemporaneità. Nel cast spiccano Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci, Antonello Fassari, Debora Villa, Edoardo Pesce e Maurizio Mattioli, tra volti amati e nuovi ingressi che muovono gli equilibri.

Su Italia 1 alle 21:29 azione ad alta tensione con Attacco al potere 2 (2016, regia Babak Najafi; 99’). Dopo la morte misteriosa del Primo ministro britannico, i leader mondiali si riuniscono a Londra per il funerale: la cerimonia si trasforma in un complotto globale per eliminarli. Il Presidente USA è nel mirino e il capo dei Servizi segreti farà di tutto per proteggerlo. Nel cast Gerard Butler, Aaron Eckhart e Morgan Freeman.

Augias spiega, Panella incorona, Melek commuove: La7 e Discovery raccontano

Su La7 alle 21:15 c’è La torre di Babele. Corrado Augias conduce un approfondimento che intreccia storia e attualità con politica, economia e cultura. Ogni puntata accoglie un "ospite guida" e materiali tra libri, interviste e servizi esterni, per seminare dubbi legittimi e allenare il pensiero critico con uno stile elegante e popolare.

Su Nove alle 21:30 Little Big Italy: il ristoratore Francesco Panella viaggia nelle città del mondo con grandi comunità di italiani e mette a confronto tre ristoranti tricolori per incoronare il migliore. Identità, storie personali, ricette di casa e sapori "veri" in una sfida che celebra l’italianità autentica.

Su Real Time alle 21:45 tocca a Melek – Il coraggio di una madre (stagione 1, ep. 12). Melek, da anni a Berlino e madre di tre figli, vede la propria quotidianità sconvolta dall’arrivo di una notizia drammatica che la rimette di fronte alle radici e alle scelte più intime. Nel cast Nehir Erdoğan, Kutsi, Şerif Sezer e un ampio ensemble per una dizi che unisce sentimento, appartenenza e rinascita.

Powell corre per la vita, la Gialappa’s ruggisce, Reynolds-Hayek-Jackson al fulmicotone: la notte Intrattenimento Sky

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 debutta The running man (2025, 123’; regia Edgar Wright). Il reality più seguito al mondo trasforma la sopravvivenza in intrattenimento: i "Runner" devono resistere 30 giorni braccati da killer professionisti, mentre il pubblico applaude a ogni esecuzione. Ben Richards, uomo comune spinto a partecipare per salvare la figlia malata, decide di non seguire il copione: la sua resistenza lo trasforma in idolo delle folle, aumentando la letalità del gioco. Con Glen Powell, Katy O’Brian e Josh Brolin.

Su Sky Uno alle 21:30 torna GialappaShow: il varietà della Gialappa’s Band con Mago Forest, commenti ai programmi più noti, clip, parodie e un cast di comici e ospiti per uno show dal ritmo travolgente.

Su TV8 alle 21:50 GialappaShow raddoppia in chiaro con il best of: ironia pop, tormentoni e nuove gag per una coda di serata leggera e irresistibile.

Su Cielo alle 21:20 azione e humour con Come ti ammazzo il bodyguard (2017, 111’; regia Patrick Hughes). Un formidabile terzetto in scena: Ryan Reynolds, Salma Hayek e Samuel L. Jackson si muovono tra inseguimenti, sparatorie e battute taglienti, con Gary Oldman ed Elodie Yung nel cast.

Champions Magazine, Serie A e Tennis Show: la notte sportiva su Sky

Su Sky Sport 1 alle 22:30 appuntamento con Sky Tennis Show: magazine e analisi per seguire gli appuntamenti più attesi del circuito, tra risultati, protagonisti e racconti dal campo.

Su Sky Sport Max alle 20:45 UEFA Champions League Magazine: immagini dei grandi match, gol, interviste ai protagonisti di ieri e di oggi e le storie più belle della massima competizione europea per club.

Su Sky Sport Max alle 21:15 serata di Calcio, Serie A: finestre dedicate al massimo campionato italiano per rivivere le partite e i momenti-chiave della giornata.

Su Sky Sport Max alle 23:00 il magazine La giovane Italia racconta storie, dati e prospettive dei talenti azzurri in rampa di lancio: numeri, volti e sogni da realizzare nel calcio di domani.

Su Sky Sport Max alle 23:15 Icarus Ultra: avventure, imprese e curiosità dal mondo degli sport outdoor. Dopo 15 anni alla ricerca del limite, Icarus si spinge oltre con racconti ad alta intensità e panorami mozzafiato.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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