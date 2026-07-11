Stasera in tv (11 luglio), Bonolis riaccende Ciao Darwin contro Stefano De Martino e i Mondiali
Cosa vedere stasera in tv? Su Rai 1 i pacchi di Affari tuoi, su Rete 4 la saga La promessa e su Sky Sport 1 il Rugby Nations Championship con Di Canio Premier Special.
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio del prime time di sabato 11 luglio 2026: una guida compatta con show, film, documentari e sport live per accontentare ogni gusto.
I pacchi accendono Rai 1, giallo in mare su Rai2 e Mario Tozzi racconta i Sapiens
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Su Rai 1 alle 20:35 va in onda Affari tuoi, edizione speciale del game dei pacchi in cui 20 concorrenti, a rappresentare le regioni italiane, cercano l’offerta migliore tra trattative serrate e colpi di scena in clima Mondiale.
Su Rai 2 alle 21:20 c’è Crociera con delitto (2024, regia di Randy Carter): dopo il ritrovamento in mare della zia, Olivia scopre segreti sepolti dello zio e una scia di nuovi decessi. Nel cast Skye Coyne, Matthew Pohlkamp, Ryan Carnes e Gina Hiraizumi per un giallo che si stringe come una morsa.
Su Rai 3 alle 21:25 torna Sapiens – Un solo pianeta: Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, affronta con rigore e linguaggio chiaro grandi domande su uomo, natura, spazio e futuro dei Sapiens. Un viaggio divulgativo tra fiumi dimenticati, Luna, terremoti, Mediterraneo e città di ieri e di domani, per riscoprire metodo scientifico e curiosità.
Intrighi a Palacio, Bonolis riaccende Ciao Darwin e i Titani scatenati su Italia 1
Su Rete 4 alle 21:34 arriva La promessa (Soap, 2023): nel 1913, al palazzo dei marchesi di Luján, Jana entra a servizio per cercare giustizia per la madre assassinata e ritrovare il fratellino rapito, dopo aver salvato Manuel da un incidente aereo. Intrighi, vendette e sentimenti guidano la saga con Ana Garcés, Arturo Sancho, Jordi Coll, Manuel Rigueiro, Eva Martin e un ampio cast corale.
Su Canale 5 alle 21:21 tocca a Ciao Darwin: il varietà cult mette in sfida due categorie opposte tra prove e parodie per delineare l’"uomo del terzo millennio". Una gara pop e irriverente che, storicamente, ha visto protagonisti momenti iconici e sfide a squadre entrate nell’immaginario collettivo.
Su Italia 1 alle 21:28 il film Godzilla e Kong – Il nuovo impero (2024, 115’, regia di Adam Wingard): dalle profondità della Terra emerge una minaccia colossale che mette in pericolo la specie dei Titani e l’umanità, mentre si svela un legame antico con Skull Island. Nel cast Dan Stevens, Brian Tyree Henry, Rebecca Hall, Rachel House e Alex Ferns per un’escalation di fantascienza e spettacolo.
Connery all’attacco in sottomarino, caccia ai tesori con Conticini e il "sì" della Regina
Su La7 alle 21:15 va in onda Caccia a Ottobre Rosso (1990, 135’, regia di John McTiernan): un comandante sovietico tenta la fuga con un sottomarino nucleare d’avanguardia mentre la CIA indaga. Thriller di alta tensione con Alec Baldwin e Sean Connery, tra strategie navali e diplomazia sul filo del rasoio.
Sul Nove alle 21:30 arriva Cash or Trash – La notte dei tesori: Paolo Conticini accoglie i proprietari di oggetti "preziosi" e li porta al cospetto di cinque mercanti pronti a sfidarsi a colpi di rilanci. Chi porterà a casa l’affare migliore?
Su Real Time alle 21:40 il documentario Elisabetta II: il matrimonio della gente: il racconto del matrimonio tra la regina Elisabetta e il principe Filippo, un "royal wedding" che ha segnato un’epoca e conquistato il pubblico ben oltre la monarchia.
Sky accende l’estate: rinascita su Sky Cinema, festival live su Sky Uno/TV8 e il ritorno di Karate Kid II
Su Sky Cinema 1 alle 21:15 il film La vita all’improvviso (2020, 109’, regia di Vicky Wight): dopo una perdita devastante, Libby si trasferisce nella fattoria della zia in Texas con i figli, tra un nuovo lavoro, una comunità accogliente e misteri che toccano anche chi sostiene di poterla mettere in contatto con il marito defunto. Con Josh Duhamel, Leslie Bibb, Kevin Alejandro, Sharon Lawrence e Georgia King.
Su Sky Uno alle 21:40 parte RDS Summer Festival (2026): quattro tappe italiane (Genova, Rimini, Monopoli e Iglesias) per accendere l’estate con conduttori RDS, talent di RDSNEXT, DJ set "100% grandi successi" e un villaggio esperienziale fatto di installazioni e momenti live.
Su TV8 alle 21:30 RDS Summer Festival rilancia l’adrenalina delle piazze: musica dal vivo, conduzione frizzante e il racconto di un tour che celebra i tormentoni e l’energia del pubblico.
Su Cielo alle 21:20 torna Karate Kid II – La storia continua (1986, 109’, regia di John G. Avildsen): l’allievo Daniel e il maestro Miyagi volano a Okinawa per affrontare ombre del passato e nuove sfide di onore. Con Ralph Macchio, Noriyuki "Pat" Morita e Danny Kamekona, un capitolo classico d’azione e formazione.
Placcaggi, sabbia e storie di Premier: la notte Sky Sport
Su Sky Sport 1 alle 20:30 Di Canio Premier Special: Paolo Di Canio racconta dall’interno fascino, rivalità e icone della Premier League, tra aneddoti, partite indimenticabili e retroscena vissuti in prima persona.
Su Sky Sport 1 alle 21:00 spazio a Rugby, Nations Championship: il nuovo torneo globale mette a confronto i due emisferi del rugby. Le Nazionali del Sei Nazioni (Nord) sfidano le potenze SANZAAR con Fiji e Giappone (Sud) in sei incontri a squadra distribuiti tra luglio e novembre: fisicità, tattica e rivalità storiche in campo.
Su Sky Sport Max alle 20:00 e di nuovo alle 21:00 il Beach Volley, Campionato Italiano Gold: le coppie in sabbia si contendono punti e prestigio in notturna, tra difese spettacolari e attacchi a fil di riga.
Su Sky Sport Max alle 23:00 torna Di Canio Premier Special: un ulteriore ritratto del campionato inglese più seguito, con storie, protagonisti e rivalità che hanno fatto epoca.
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