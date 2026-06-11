Stasera in tv: tra calcio e film spuntano Sarabanda Celebrity e Quarto Grado Cosa vedere stasera? PiazzaPulita con Corrado Formigli su La7 e Valentina Persia sul Nove; su Canale 5 la miniserie Montmartre, mentre Italia 1 accende Sarabanda Celebrity. Su Sky Uno arriva il reality Money Road, e su Cielo Bruce Lee torna cult.

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Scoprite il meglio disponibile nella sera di 11 giugno 2026: una guida compatta e ragionata per scegliere cosa vedere tra calcio mondiale, grandi inchieste, miniserie in costume e cinema d’azione.

Mondiali al via e thriller morale: la notte Rai tra calcio, giustizia e avventura

Rai 1 • 21:00 • Calcio, Mondiali 2026 – 1a giornata (Gruppo A): Messico-Sudafrica. La partita inaugurale del torneo mette subito in campo i padroni di casa del Messico guidati da Javier Aguirre contro il Sudafrica allenato dal belga Hugo Broos: un esordio che vale gerarchie e fiducia in un girone che promette scintille.

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Rai 2 • 21:20 • La sottile linea della vendetta. Esther Lefèvre, ex cancelliera di tribunale in pensione e affetta da Alzheimer, trasforma la sua lucidità a tempo in una missione: "rettificare" gli errori del sistema colpendo criminali, magistrati e delinquenti scampati alla giustizia. Un thriller morale che intreccia dramma familiare e suspense psicologica, tra il ritorno ingombrante della figlia e il nipote più comprensivo. Nel cast Clémentine Célarié, Emilie Caen, Marc Ruchmann, Elisa Erka.

Rai 3 • 21:15 • Il mondo con gli occhi di Overland. Beppe e Filippo Tenti ripartono con l’iconico viaggio padre‑figlio: dopo oltre 35 anni di esplorazioni in tv, la nuova rotta punta a ribaltare i preconcetti occidentali su Paesi spesso raccontati solo per i loro drammi, mostrando persone, luoghi e storie reali nel puro stile Overland.

Nuzzi all’attacco, miniserie in costume e revival pop: Mediaset tra cronaca, Parigi 1899 e "Mooseca"

Rete 4 • 21:33 • Quarto Grado. Il talk investigativo di VideoNews ideato da Siria Magri, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, torna a scandagliare i grandi casi di cronaca nera con criminologi (Massimo Picozzi), specialisti (Alessandro Meluzzi, Luciano Garofano), reportage e inviati. In 15 edizioni e oltre 530 puntate, il programma ha creato una vera community e spin‑off editoriali, confermandosi appuntamento‑cardine del venerdì sera all’insegna dell’inchiesta televisiva.

Canale 5 • 21:21 • Montmartre. Miniserie (ANNO 2025) di Louis Choquette ambientata nella Parigi del 1899: Céleste, ballerina di cabaret, si spoglia per finanziare le ricerche dei fratelli scomparsi dopo l’assassinio del padre; le sue indagini incrociano l’erede ribelle Arsène e la determinata Rose, senza sapere che condividono sangue e un segreto comune. Nel cast Victor Meutelet, Hugo Becker, Pablo Pauly, Claire Romain, Alice Dufour, Mathilde Seigner, Nicolas Martinez, Roxane Turmel, Axel Mandron. Curiosità: in Italia debutta in prima visione su Canale 5, puntando sul fascino della Belle Époque tra intrighi, passioni proibite e misteri familiari.

Italia 1 • 21:30 • Sarabanda Celebrity. Enrico Papi riporta in prima serata il suo game musicale in versione vip: 8 celebrità si sfidano tra hit da riconoscere, prove di memoria e intuito, jolly strategici e l’immancabile 7×30 finale. Dall’asta musicale al "Cantante misterioso", un revival pop ad alto tasso di ritmo e ironia che strizza l’occhio ai fan storici.

Formigli riaccende lo scontro, Persia provoca, i borghi rinascono: La7–Discovery senza filtri

La7 • 21:15 • PiazzaPulita. Il talk di Corrado Formigli alterna reportage originali e confronti serrati su politica e società. Nella recente inchiesta sotto copertura, Emanuela Pala ha raccontato dall’interno il mondo della "remigrazione", scatenando un durissimo botta e risposta con Francesco Borgonovo: cifre, smentite e accuse di propaganda hanno acceso il dibattito in studio.

Nove • 21:30 • Sinceramente Persia – One Milf Show. Valentina Persia porta in scena desiderio femminile e confronto tra i sessi dopo i 50, tra autoironia, provocazione e ospiti (Paolo Ruffini e il sessuologo Nicola Macchione, con Ignazio Moser, Paola Barale e Vanessa Minotti). Sketch, confidenze e risate senza pregiudizi.

Real Time • 21:40 • Case a 1 euro… o poco più! Sicilia. A Sambuca di Sicilia acquirenti italiani e stranieri ristrutturano immobili simbolo per ritrovare radici o inseguire il "sogno italiano". La serie racconta come l’iniziativa delle case a 1 euro contrasti lo spopolamento dei borghi, tra cantieri, sfide architettoniche e storie di rinascita.

Cavill a caccia, reality tentazione e cult di Bruce Lee: la notte "Intrattenimento Sky" tra adrenalina, giochi e sentimenti

Sky Cinema 1 • 21:15 • Night hunter (ANNO 2018, 98’). Un sottotenente di polizia si allea con un vigilante per fermare un pericoloso criminale legato a anni di rapimenti e omicidi di donne. Thriller teso con Henry Cavill, Ben Kingsley, Alexandra Daddario, Minka Kelly, Nathan Fillion.

Sky Uno • 21:15 • Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Dodici concorrenti in un ambiente remoto e ostile devono resistere a richiami (anche segreti) che erodono il jackpot comune: leadership, morale e strategia si intrecciano fino al traguardo, dove parteciperanno alla ripartizione solo i superstiti del gruppo.

TV8 • 21:40 • Io prima di te (ANNO 2016, 110’). Tratta dal bestseller, la storia dell’incontro tra Louisa e Will – ragazza in cerca di lavoro e banchiere tetraplegico – si trasforma in un legame capace di rivoluzionare due vite. Con Emilia Clarke, Sam Claflin, Jenna Coleman, Charles Dance, Matthew Lewis, Janet McTeer.

Cielo • 21:20 • L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente (1972, 100’). A Roma, il giovane maestro di arti marziali Yan‑Chen sfida la mafia cinese e tre temibili campioni di karate: coraggio e tecnica in un cult di Bruce Lee, con Bruce Lee, Chuck Norris, Nora Miao, Malisa Longo, George Wall.

Parquet e grandi storie: Sky Sport tra Serie A di basket, MLB e la stagione di Premier League

Sky Sport 1 • 20:00 • Basket, Serie A. Spazio al massimo campionato italiano: analisi, immagini e finestre dai campi per leggere tattiche, possessi pesanti e volate playoff.

Sky Sport Max • 19:00 • Baseball, MLB. I match della Major League Baseball, tra lanci da brivido e fuoricampo che ridisegnano classifiche e ambizioni.

Sky Sport Max • 22:30 • Premier League, storia della stagione. In vista della ripresa, uno sguardo alla trama dell’ultima, emozionante annata del campionato inglese: gol, svolte, protagonisti e snodi tecnici che hanno fatto la differenza.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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