Stasera in tv (11 gennaio), Le Iene tornano all’attacco e Gerry Scotti guida la doppia sfida La Ruota–Milionario

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, domenica 11 gennaio 2026.

Linda Caridi emoziona su Rai 1, il viaggio nel tempo di Giallini su Rai 2, Ranucci riapre i dossier

Rai 1 • 21:30 • Prima di noi — Miniserie evento che attraversa un secolo d’Italia con tre generazioni della famiglia Sartori, dal Friuli rurale alla Torino delle fabbriche. Protagonista la capostipite Nadia (nel cast Linda Caridi) accanto ad Andrea Arcangeli, Maurizio Lastrico, Matteo Martari e Ginevra Francesconi. La saga mette in scena colpa, vergogna, ideali, perdono e soprattutto amore, tra guerre, ricostruzione e rivoluzione sociale, con lo sguardo delle donne a fare da bussola.

Rai 2 • 21:00 • Il Principe di Roma — Commedia (2022) di Edoardo Falcone: Marco Giallini è Bartolomeo, avido arrampicatore sociale nella Roma del 1829 che, per ottenere un titolo, intraprende un viaggio magico fra passato, presente e futuro. Con Marco Giallini, Giulia Bevilacqua, Filippo Timi, Sergio Rubini, Denise Tantucci. Un racconto di consapevolezza personale in chiave fantastica e brillante.

Rai 3 • 21:00 • Report — Lo storico programma d’inchiesta (1994–) torna con Sigfrido Ranucci: documenti e testimonianze per indagare poteri, appalti e scandali italiani e internazionali, con un linguaggio rigoroso e incisivo che continua a orientare il dibattito pubblico.

Scotti raddoppia tra La Ruota e Il Milionario, Le Iene affondano i colpi, Giordano ritorna

Rete 4 • 21:33 • Fuori dal coro — Mario Giordano riapre il suo talk di approfondimento politico e sociale (nato nel 2018), tra inchieste in studio e collegamenti, scenografie simboliche e un tono diretto "di pancia" che divide e accende il confronto.

Canale 5 • 20:39 • La ruota della fortuna — Gerry Scotti e Samira Lui guidano l’access del momento: frasi da svelare, "Ruota delle Meraviglie" e siparietti virali. Tra le curiosità recenti, il botta e risposta su Sanremo e le maxi-vincite nelle speciali prime serate de La Ruota dei Campioni.

Canale 5 • 21:55 • Chi vuol essere milionario – Il torneo — Versione ad alta tensione del celebre quiz: tre qualificati si sfidano nella scalata al montepremi, tra aiuti e gestione del tempo. Nella scorsa puntata, un campione ha chiuso con 150 mila euro dopo una partita solidissima e senza tentennamenti.

Italia 1 • 21:15 • Le Iene — L’infotainment che dal 1997 unisce servizi e reportage d’attualità a satira e interviste. Ideato da Davide Parenti, ha lanciato inviati e conduttori diventati volti tv (da Pif a Maccio Capatonda, fino a Nadia Toffa) e collezionato scoop (Blue Whale, caso Stamina, test antidroga ai parlamentari). In primo piano anche i nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco, con testimonianze "circostanziatissime" raccolte dall’inviato Alessandro De Giuseppe.

Connery & Zeta-Jones in azione, Fazio "Best of", case e amori su Real Time

La7 • 21:15 • Entrapment — Thriller (1999) di Jon Amiel: una sfida di nervi e colpi d’ingegno con Catherine Zeta-Jones e Sean Connery sulle tracce di un colpo impossibile. Cast: Catherine Zeta-Jones, Sean Connery, Ving Rhames, Will Patton.

Nove • 21:30 • Che tempo che fa – Best of — Il meglio delle conversazioni "one to one" di Fabio Fazio: politica, cultura, spettacolo e sport in un montaggio che restituisce i momenti più riusciti della stagione.

Real Time • 20:35 • Casa a prima vista — Il docu-reality immobiliare che mette in gara tre agenti tra Roma e Milano per trovare la casa "giusta" a un cliente, con la voce narrante di Andrea Pellizzari. Formula semplice e avvincente, tra budget, quartieri e stili di vita reali.

Real Time • 21:45 • 90 giorni per innamorarsi — Il love reality segue coppie internazionali alle prese con il visto "da fidanzati" negli USA: tra shock culturali, famiglie diffidenti e 90 giorni per dire sì, il conto alla rovescia è emozionante e spietato.

BarLume gioca a coppie, Travolta vs Cage, Borghese giudica: la notte "pop" di Sky

Sky Cinema 1 • 21:15 • I delitti del BarLume – Il gioco delle coppie — Nuovo film della saga: giallo brillante e ironia toscana con un cast ricchissimo (Alessandro Benvenuti, Corrado Guzzanti, Filippo Timi, Lucia Mascino, Marina Rocco, Stefano Fresi). Pineta non dorme mai.

Sky Cinema 1 • 21:15 • Face/Off – Due facce di un assassino — Action cult (1997) di John Woo: John Travolta e Nicolas Cage in un duello identitario ad alto voltaggio tra FBI e criminalità. Con Dominique Swain, Gina Gershon, Joan Allen.

Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti — Quattro ristoratori della stessa area si sfidano su location, servizio, menù, prezzo e una "special" locale: i voti finali di Borghese possono ribaltare la classifica. In palio 5.000 euro da reinvestire.

TV8 • 21:35 • Quel piccolo grande miracolo di Natale — Romantico (2018): una giovane donna, in lista per un trapianto di fegato, incrocia un uomo disposto ad aiutarla. Tra speranza e amore, un "miracolo" di Natale che abbraccia due destini.

Cielo • 21:15 • 13 minuti — Dramma/disaster (2021) con Amy Smart, Thora Birch, Paz Vega: in una cittadina dell’Heartland, un tornado incrocia i destini di quattro famiglie e ridefinisce la parola sopravvivenza.

Serie C in diretta e la notte di Del Piero: tra storia, speciali e dataroom

Sky Sport 1 • 20:30 • Calcio, Serie C — Diretta del campionato di terza serie: studio, cronache, risultati e analisi per una serata dedicata ai campi italiani.

Sky Sport 1 • 22:30 • Panatta e Bertolucci Tennis Heroes — Adriano Panatta e Paolo Bertolucci raccontano miti e campioni (da Borg ai giorni nostri), tra aneddoti e "sfida" all’intelligenza artificiale superata dall’esperienza di chi il campo l’ha vissuto.

Sky Sport Max • 20:45 • Sport Invernali, 3tre: Il numero magico dello Sci — Speciale dedicato al fascino della 3Tre e della notte di Madonna di Campiglio: storia, campioni, brividi da slalom.

Sky Sport Max • 21:45 • 1996: L’anno di Del Piero — Memorie e gol di Alessandro Del Piero nell’anno-simbolo della sua carriera: uno sguardo dentro la leggenda bianconera e azzurra.

Sky Sport Max • 22:30 • Calcio, Speciale UCL – Cammino Juventus — Tutte le partite, i gol e le reazioni dei protagonisti dell’ultima Champions della Juventus: highlights, analisi e dietro le quinte di un percorso europeo completo.

