Anna Valle si allea con Federica Sciarelli: cosa fanno questa sera Stasera, mercoledì 11 febbraio 2026, Una nuova vita e Chi l'ha visto fronteggiano le Olimpiadi di Milano Cortina e il calcio di Coppa Italia. La programmazione TV

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, 11 febbraio 2026.

Anthony Hopkins illumina Rai1, l’incanto olimpico su Rai2 e la cronaca nera di Sciarelli su Rai3

Rai 1 • 21:30 • One Life — La straordinaria storia vera di Nicholas Winton (nel cast Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter, Lena Olin, Johnny Flynn, Jonathan Pryce): un uomo comune che, alla vigilia della Seconda guerra mondiale, organizzò salvataggi di centinaia di bambini ebrei dalla Cecoslovacchia. Un biopic dal forte respiro civile che alterna coraggio personale, ingegno e tensione morale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 • 21:00 • Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 — Serata "totalmente olimpica" con collegamenti, dirette e finestre dalle sedi di gara. La cerimonia d’apertura ha già stupito per la regia, i numeri di produzione e la presenza di star internazionali; in palinsesto prosegue il grande racconto tra neve e ghiaccio, con Notti Olimpiche a seguire per highlights, analisi e interviste ai protagonisti.

Rai 3 • 21:20 • Chi l’ha visto? — Federica Sciarelli torna sul caso dell’omicidio di Anastasia e della piccola Andromeda, con aggiornamenti sul processo a Francis Kaufmann e testimonianze inedite; spazio anche ai misteri irrisolti come la vicenda di Daniela Ruggi e l’assicurazione sulla vita nel delitto di Franka Ludwig. Dal 1989 il programma intreccia appelli, ricostruzioni e inchieste, diventando un presidio di servizio pubblico capace di riaccendere riflettori su storie rimaste al buio.

Labate accende il confronto, Anna Valle guida il ritorno della fiction e la notte è Coppa Italia su Italia 1

Rete 4 • 21:30 • Realpolitik — Tommaso Labate al timone dello spazio di approfondimento politico con sondaggi, retroscena e analisi live: un’arena dal ritmo serrato che legge i fatti del presente senza filtri, alternando il contraddittorio agli ospiti in studio.

Canale 5 • 21:21 • Una nuova vita — La miniserie diretta da Fabrizio Costa con Anna Valle, Daniele Pecci, Kaspar Capparoni, Anna Favella, Francesca Valtorta e Luca Capuano racconta la storia di Vittoria Greco: sette anni di carcere per l’omicidio del marito, la proclamata innocenza e il ritorno a San Martino di Castrozza per riconquistare il figlio Matteo contro l’opposizione dei Moser. L’incontro con l’avvocato Marco Premoli e la scomparsa di Asia riaprono segreti e piste inattese in un intreccio tra melodramma familiare e suspense giudiziaria.

Italia 1 • 20:30 • Coppa Italia Live — Studio e ultimissime per entrare nel clima dei quarti: analisi tattiche, formazioni ufficiali e precedenti del match.

Italia 1 • 21:00 • Calcio, Coppa Italia – Quarti di Finale: Bologna–Lazio — I detentori del trofeo, guidati da Vincenzo Italiano, provano a sfruttare il fattore casa contro la Lazio di Maurizio Sarri: partita a eliminazione diretta e accesso in semifinale in palio, con telecamere, clima da dentro‑o‑fuori e commenti a caldo.

Italia 1 • 23:11 • Coppa Italia Live — Highlights, interviste e moviole per rivivere la serata della coppa subito dopo il triplice fischio, con la regia a restituire le azioni decisive e il primo bilancio dei protagonisti.

Cazzullo rievoca le "24 ore che cambiano tutto", Panella cerca l’autentico e su Real Time doppia sfida tra tavola e matrimonio

La7 • 21:15 • Una giornata particolare — Aldo Cazzullo racconta un giorno-chiave nella vita di un personaggio o in un evento storico: fonti, memorie e conseguenze per capire perché quelle 24 ore abbiano cambiato la storia.

Nove • 21:30 • Little Big Italy — Francesco Panella attraversa città del mondo dove vive la diaspora italiana per testare tre ristoranti e decretare il migliore: sfida di autenticità tra ricette, materie prime e spirito d’impresa degli espatriati.

Real Time • 20:45 • Cortesie per gli ospiti — Dal 2005, il cult che mette a confronto due coppie su menù, mise en place, accoglienza e convivialità: la giuria valuta ambienti, tavola e cibo, raccontando (e giudicando) lo stile dell’ospitalità domestica italiana.

Real Time • 21:45 • Matrimonio a prima vista Italia — L’esperimento sociale in cui esperti costruiscono tre coppie che si sposano "al buio": tra cerimonia, luna di miele e convivenza di tre settimane, il verdetto finale deciderà se restare insieme o separarsi.

Bisio e Siani tornano a Milano, Bastianich incorona il "piatto memorabile", magia e rapine su TV8 e azione a Bruxelles su Cielo

Sky Cinema 1 • 21:15 • Benvenuti al Nord — Claudio Bisio e Alessandro Siani, con Valentina Lodovini, Paolo Rossi ed Emma Marrone, si ritrovano in una Milano frenetica tra equivoci e umanità: il sequel firmato Luca Miniero ribalta i luoghi comuni Nord/Sud tra risate e buoni sentimenti.

Sky Uno • 21:15 • Foodish — Con Joe Bastianich: solo un piatto sarà proclamato "Foodish", il più memorabile della serata. Creatività, tecnica, identità e ricordi al centro della scelta, tra giudizi a caldo e confronto con l’ospite di puntata.

TV8 • 21:30 • Now You See Me – I maghi del crimine — Thriller spettacolare con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Mélanie Laurent, Dave Franco e Morgan Freeman: i Quattro Cavalieri compiono rapine durante gli show, mentre FBI e Interpol provano a smascherarli in un gioco di specchi mozzafiato.

Cielo • 21:20 • The Expatriate – In fuga dal nemico — Azione ad alta tensione (regia di Philipp Stölzl) con Aaron Eckhart, Liana Liberato e Olga Kurylenko: dopo la morte della moglie, un ex agente CIA si trasferisce a Bruxelles con la figlia, ma finisce dentro un complotto internazionale tra ombre del passato e cospirazioni.

Premier League in doppia finestra, Icarus Ultra e pallanuoto europea: la grande notte Sky Sport

Sky Sport 1 • 20:30 • Calcio, Premier League — Finestra live sulla massima serie inglese: cronache, aggiornamenti e focus tattici, con l’appeal del campionato più competitivo al mondo.

Sky Sport 1 • 22:30 • Calcio, Premier League — Seconda finestra serale con highlights e analisi a caldo dei protagonisti.

Sky Sport 1 • 23:15 • Super Atleti — Storie, sacrifici e sliding doors dei grandi campioni olimpici italiani: una serie che celebra i momenti decisivi delle carriere azzurre.

Sky Sport Max • 20:00 • Pallanuoto, LEN Champions League — Il top europeo per club: vasche bollenti, tattica e fisicità al massimo livello.

Sky Sport Max • 21:30 • Rugby, Highlights Sei Nazioni — Mete, placcaggi e giocate decisive del Championship più antico d’Europa, con ritmo alto e fotografia completa della giornata.

Sky Sport Max • 21:45 • Rugby, Highlights Sei Nazioni U20 — Il torneo delle promesse: talento e fisicità in vetrina tra giovani che bussano alla porta delle Nazionali maggiori.

Sky Sport Max • 22:00 • Icarus Ultra — Avventure outdoor, imprese estreme e storie oltre il limite: un viaggio nei territori più spettacolari dello sport all’aria aperta.

Sky Sport Max • 22:30 • Pallanuoto, LEN Champions League — Nuova finestra serale sul massimo torneo continentale: ritmo alto e sfide ad altissimo coefficiente tecnico.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche