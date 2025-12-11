Trova nel Magazine
Stasera in tv (11 dicembre), l'Italia degli amichetti e del familismo: PiazzaPulita denuncia lo scandalo

Cosa vedere in TV stasera, giovedì 11 dicembre 2025: l'inchiesta choc di Corrado Formigli, il concerto di Fiorella Mannoia, Gassmann, Milo Infante e Geppi Cucciari

Stasera in tv (11 dicembre), l'Italia degli amichetti e del familismo: PiazzaPulita denuncia lo scandalo

Se siete indecisi sul programma da scegliere, ecco il meglio della prima serata di giovedì 11 dicembre 2025: una serata ricchissima tra fiction, approfondimenti, cinema, talent e calcio europeo.

Gassmann in cattedra, Infante sull’attualità, Geppi Cucciari tra cultura pop e ironia

Rai 121:30Un professore. La serie firmata da Alessandro D’Alatri torna con i nuovi episodi: tra i banchi del "Da Vinci" si intrecciano crescita, sentimenti e contrasti. Nel cast, volti amatissimi come Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Francesca Cavallin, Nicolas Maupas e Paolo Conticini. Tra tensioni personali e legami complicati, la fiction conferma il suo sguardo contemporaneo su famiglie e adolescenti.

Rai 221:20Ore 14 Sera. Milo Infante guida la versione di prima serata del talk di attualità: notizie, politica e analisi dei fatti del giorno, con focus sui grandi casi che dividono l’opinione pubblica. Collegamenti, testimonianze e confronto serrato in studio per una lettura puntuale della giornata.

Rai 321:20Splendida Cornice. Geppi Cucciari orchestra uno spettacolo che unisce cultura pop e leggerezza. Nato nel 2023 (produzione Rai Cultura in collaborazione con Itv Movie), lo show alterna ospiti, una band in studio e i racconti fissi del divulgatore Roberto Mercadini e dell’insegnante Andrea Maggi. Una "cornice" calorosa che racconta l’Italia con ironia e curiosità.

Del Debbio all’attacco, la grande musica su Canale 5, multiversi e azione su Italia 1

Rete 421:33Dritto e rovescio. Il talk politico di Paolo Del Debbio (Videonews), in onda dal 2019, riporta in prima serata interviste, piazze in esterna e dibattiti schietti su cronaca, società ed economia. Nel suo percorso ha consolidato una community affezionata e uno stile da "arena" riconoscibile.

Canale 521:20Una nessuna centomila. Serata musicale evento con Fiorella Mannoia: un concerto del 2025 che celebra musica e grandi interpreti in un live concepito per la prima serata della rete ammiraglia Mediaset.

Italia 121:26The Flash. Regia di Andy Muschietti; con Ezra Miller, Ron Livingston, Temuera Morrison, Michael Keaton e Kiersey Clemons. Il supereroe corre nel tempo per impedire un tragico evento e scatena conseguenze inattese: nasce un multiverso dove tutto può accadere. Spettacolo, nostalgia (con il Batman di Keaton) e azione high‑concept.

Formigli riapre i dossier, romanticismo natalizio sul Nove, casi di pelle su Real Time

La721:15Speciale PiazzaPulita: L’Italia? A noi. Corrado Formigli conduce l’approfondimento di attualità con ospiti in studio e collegamenti esterni: politica, economia e società al centro della discussione, con inchieste e testimonianze sul campo. Nella puntata di stasera il racconto dell’amichettismo e del familismo all’italiana: un intreccio e un conflitto di interessi molto vasti e ramificati che avvelenano il mercato e portano allo sperpero costante di denaro pubblico

Nove21:30A casa per Natale. Regia di David Winning; con Megan Park, Josh Henderson, Susan Hogan, Paul McGillion, Lindsay Maxwell. Due perfetti sconosciuti, entrambi reduci da perdite importanti, si ritrovano a viaggiare insieme durante le feste: tra iniziale insofferenza e confidenze, riscopriranno lo spirito del Natale.

Real Time21:30SOS acne. La dottoressa Ines Mordente affronta casi complessi della pelle: non solo acne, ma anche cisti, lipomi e macchie. Diagnosi, percorsi di cura ed esiti, raccontati con rigore clinico ed empatia.

Sophie Turner nell’incubo, Ejiofor racconta Rob Peace, MasterChef riparte; su TV8 calcio europeo, su Cielo action ad alta tensione

Sky Cinema 121:15Trust. Thriller con Sophie Turner: una star di Hollywood, travolta da uno scandalo, si rifugia in una baita isolata. Non è sola: tradita da chi riteneva più vicino, dovrà sopravvivere a un crudele gioco di manipolazione e paura.

Sky Cinema 221:15Rob Peace. Regia di Chiwetel Ejiofor; con Chiwetel Ejiofor, Michael Kelly, Camila Cabello, Gbenga Akinnagbe, Mary J. Blige. La storia vera di un brillante studente di Yale diviso tra una carriera promettente e il dovere verso il padre in carcere: scelte difficili e responsabilità crescenti.

Sky Uno21:15MasterChef Italia (St. 15, Ep. 1). Riparte la gara degli aspiranti chef con Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo: tra Mystery Box, pressure e una cura sempre maggiore per l’ecosostenibilità, la nuova edizione promette tecnica, creatività e colpi di scena.

TV820:30Europa e Conference League Prepartita. Studio, collegamenti e ultime di formazione per entrare nel clima delle coppe europee: presentazione, analisi e interviste prima del via.

TV821:00Calcio, UEFA Europa League – 6a giornata: Basilea–Aston Villa. Al Basilea serve una vittoria per rilanciarsi nella corsa qualificazione, ma l’avversario è l’ostico Aston Villa, attualmente primo a pari punti con Lione e Midtjylland. Novanta minuti che possono cambiare la classifica del girone.

Cielo21:20Maximum Conviction. Regia di Keoni Waxman; con Steven Seagal, Steve Austin, Michael Paré, Bren Foster. Due agenti devono sorvegliare due pericolose detenute in un carcere di massima sicurezza, ma un commando d’élite attacca l’istituto: parte una corsa contro il tempo tra corridoi e cospirazioni.

Europa League no‑stop su Sky Sport: studio, live e post fino a tarda sera

Sky Sport 120:45Prepartita UEFA Europa e Conference League. Antipasto tattico e di attualità: anticipazioni, collegamenti e analisi dei match di serata.

Sky Sport 121:00Calcio, UEFA Europa League. Le gare della seconda competizione europea per club: cronache, gol e aggiornamenti in tempo reale.

Sky Sport 123:00Postpartita UEFA Europa e Conference League. Tutto quello che è successo: highlights, numeri, interviste e dibattito a caldo con gli inviati.

Sky Sport Max18:45Calcio, UEFA Europa League. Finestra anticipata sulle partite in programma: focus sui protagonisti e primo giro di risultati.

Sky Sport Max21:00Calcio, UEFA Europa League. Secondo slot di incontri: ritmo serrato, aggiornamenti e immagini dai campi per una serata all’insegna del grande calcio.

Scoprite l'intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

