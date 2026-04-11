Stasera in tv (11 aprile), Carlucci rilancia la sfida con De Filippi: Canzonissima vs. Amici e tanta azione per Ben Affleck Cosa vedere oggi in prima serata: il giallo frizzante di Morgane su Rai 2, il ritorno di Fernandel con Don Camillo su Rete 4 e The Day of the Jackal su Cielo.

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Raiplay, Mediaset Infinity

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Se siete indecisi sul programma da scegliere nella sera di 11 aprile 2026, ecco una guida agile e completa alle migliori proposte in chiaro e pay: varietà, serie, cinema, reality e sport per tutti i gusti.

Carlucci riaccende il varietà, Morgane fulmina i casi e la Terra parla: la notte Rai

Su Rai 1 alle 21:30 Canzonissima: il grande show musicale che riunisce noti artisti dal vivo insieme a un’orchestra di 24 elementi. Brani simbolo della tradizione italiana e cover diventano il racconto di carriera, identità e passione dei protagonisti, fino all’elezione della "canzonissima" di puntata. Un varietà di prima fascia che mescola spettacolo, memoria pop e performance orchestrali di pregio.

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Su Rai 2 alle 21:20 Morgane – Detective geniale: 38 anni, tre figli, due ex mariti e un QI di 160. Nata come addetta alle pulizie in commissariato, Morgane conquista un posto da consulente grazie a un intuito fuori scala e a metodi fuori dagli schemi. Nel cast spicca Audrey Fleurot, con Mehdi Nebbou e Bruno Sanches: tra casi da risolvere e il mistero del passato, un crime brillante che unisce ironia, ritmo e deduzione.

Su Rai 3 alle 21:30 La pelle del Mondo: un viaggio divulgativo nella biosfera e nel ruolo cruciale delle piante per il nostro futuro. Ogni appuntamento tratta un tema specifico con rigore scientifico e linguaggio accessibile, alternando immagini dal campo, approfondimenti e riflessioni sui grandi nodi ambientali contemporanei.

Fernandel ritorna, De Filippi accende il talent, i Minions scatenano la famiglia: prime time Mediaset

Su Rete 4 alle 21:30 Il ritorno di Don Camillo (1953, 100’), regia di Julien Duvivier. Con Fernandel, Gino Cervi, Leda Gloria, Paolo Stoppa e Saro Urzì: l’epica schermaglia tra il parroco di Brescello e il sindaco Peppone torna in un classico della commedia italiana, tra umanità, ironia e piccole grandi questioni di paese.

Su Canale 5 alle 21:30 Amici di Maria: il talent che intreccia canto e danza con sfide, preparazione artistica, emozioni e confessionali affidati a Luca Zanforlin. La corsa verso il serale mette in luce crescita, carattere e prove decisive dei concorrenti, tra giudizi, guanti di sfida e momenti di spettacolo che appassionano pubblico e social.

Su Italia 1 alle 21:21 Minions (2015, 91’), regia di Kyle Balda e Pierre Coffin. Nati per servire i più malvagi padroni, i teneri e caotici Minions restano senza guida dopo una serie di disastri "storici": tre di loro partono allora all’avventura per trovare un nuovo leader. Animazione per tutta la famiglia, gag a ripetizione e ritmo pop.

Gramellini alza il dibattito, il contraddittorio del Nove e le "cortesie" prima del Dr. Hekim: La7 e Discovery

Su La7 alle 20:35 In altre parole: il talk–rotocalco ideato e condotto da Massimo Gramellini, erede del suo precedente format in Rai. Ogni settimana il giornalista parte da "parole–chiave" per leggere storie, notizie e umori del Paese, con ospiti fissi e contributi che intrecciano approfondimento e leggerezza in diretta dagli studi di Roma.

Su Nove alle 21:30 Accordi e disaccordi: un tema, due ospiti con posizioni opposte, un’ora di confronto serrato per argomentare tesi e ribaltare punti di vista. La formula, costruita sul contraddittorio, alterna domande dirette, replica e controreplica, per un dibattito senza filtri.

Su Real Time alle 20:40 Cortesie per gli ospiti: dal 2005 il "gioco di stile" che mette due coppie alla prova tra menù, mise en place e accoglienza. I giudici valutano tre categorie – arredamento, tavola e cucina – dopo aver vissuto l’esperienza da ospiti. Un cult che ha dato vita a spin–off come New York, B&B e "Ristorante", con volti storici e new entry alla giuria.

Su Real Time alle 21:45 Dottor Hekim – Medico geniale (St.2 Ep.20): Ates, specialista in malattie infettive e nefrologia, guida con piglio antisociale e anticonformista un team competitivo alle prese con casi clinici ad alta complessità. Nel cast Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz e Damla Colbay: drammedical teso, tra diagnosi difficili e scontri di personalità.

Affleck corre in Paycheck, si riparte con Pechino Express, Borghese giudica e lo Sciacallo colpisce su Cielo: Intrattenimento Sky

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 Paycheck (2003, 119’), regia di John Woo. Con Ben Affleck, Uma Thurman, Aaron Eckhart e Paul Giamatti: un ingegnere che lavora su progetti top secret accetta di farsi cancellare la memoria, ma al risveglio scopre di essere al centro di una cospirazione. Action techno–thriller firmato Woo, tra identità rubate, fughe e twist.

Su Sky Uno alle 21:15 Pechino Express: gara a coppie lungo rotte esotiche con zaino leggero e budget ridotto. Missioni, ospitalità dei locali, autostop e strategia ridisegnano tappa dopo tappa la classifica, tra scoperte culturali e resistenza fisica.

Su TV8 alle 21:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti: quattro ristoratori della stessa area si valutano a vicenda su location, servizio, menù, prezzo e una "special" legata al territorio. I voti di Borghese possono ribaltare il verdetto e al vincitore vanno 5.000 euro da reinvestire nel locale.

Su Cielo alle 21:20 The day of the jackal (serie TV, 2024): lo Sciacallo, killer solitario e spietato (Eddie Redmayne), finisce nel mirino di Bianca dell’MI6 (Lashana Lynch). Una caccia all’uomo feroce per l’Europa con un cast internazionale (Úrsula Corberó, Charles Dance, Richard Dormer): thriller teso, identità in gioco e pedinamenti senza tregua.

Serie A in campo e lo Special di Di Canio: la notte Sky Sport

Su Sky Sport 1 alle 20:45 Calcio, Serie A: il racconto live della massima serie italiana. Studio, collegamenti e cronache accompagnano la serata tra risultati, classifica e duelli salvezza–Europa, con l’alta definizione tecnica delle telecamere Sky Sport.

Su Sky Sport 1 alle 22:45 Di Canio Premier Special: Paolo Di Canio ripercorre storie, rivalità e protagonisti del campionato inglese più affascinante del mondo. Aneddoti da insider, analisi tattiche e cultura calcistica britannica in un racconto dal campo e dagli spogliatoi.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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