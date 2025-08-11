Stasera in tv (11 agosto): Serena Rossi diventa Mia Martini e Annalisa emoziona su Canale 5 Cosa vedere stasera in tv? Sono Mia infiamma Rai 1, Canale 5 propone il super concerto di Annalisa a Verona, intanto Mediaset punta sul cinema.

Cosa vedere stasera in TV, lunedì 11 agosto 2025. Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro dalle grandi serie, ai talk e i programmi più seguiti della TV in chiaro. Seguite il video per tutti i consigli di visione per stasera.

Stasera in tv (11 agosto), cosa vedere: Annalisa su Canale 5 contro Sono Mia su Rai 1

L’11 agosto la prima serata televisiva offre diverse proposte, anche molto diverse, ma capaci di attirare il grande pubblico. Su Rai 1 arriva Io sono Mia, il film dedicato alla vita di Mia Martini con una straordinaria Serena Rossi nei panni della cantante. Un racconto intenso, che ripercorre successi, difficoltà e momenti chiave della sua carriera. Dall’altra parte, su Canale 5, spazio alla musica dal vivo con Annalisa – Tutti in Arena, la replica del concerto-evento registrato lo scorso anno all’Arena di Verona con una scaletta che mescola i grandi successi della cantautrice e duetti con ospiti d’eccezione. Sarà anche l’occasione per (ri)vedere lo splendido duetto tra Annalisa ed Elisa sulle note di ‘Eppure Sentire’ che farà commovere la cantante ligure.

Su Rai 2 prosegue Elsbeth, lo spin-off di The Good Wife che segue le indagini dell’eccentrica e brillante Elsbeth Tascioni, alle prese con nuovi casi nella frenetica New York. Rai 3 propone invece Filorosso, il talk show di approfondimento condotto da Manuela Moreno, che stasera punterà ancora i riflettori sul delitto di Garlasco: in studio ci saranno gli avvocati Massimo Lovati e Angela Taccia (legali di Andrea Sempio) e l’avvocato Antonio De Rensis (difensore di Alberto Stasi). Durante la puntata sarà trasmessa un’intervista esclusiva alla madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari.

Gli amanti delle serie poliziesche troveranno su Italia 1 un nuovo appuntamento con Chicago P.D., che porta sullo schermo le indagini dell’Unità di Intelligence del Dipartimento di Polizia di Chicago. Rete 4, invece, punta sul cinema con Kursk, il dramma ispirato alla tragedia reale del sottomarino russo K-141 affondato nel 2000.

A completare il quadro della serata, ci sono anche diversi film in onda su altre reti. Su 20 va in onda Io sono leggenda, con Will Smith in un thriller post-apocalittico ambientato in una New York deserta e infestata da zombie. Su TwentySeven spazio alla commedia con Scuola di Polizia 7: Missione a Mosca, ultima avventura della squadra di poliziotti più casinista di sempre. Infine, su Cine 34 torna il poliziesco anni Settanta Il trucido e lo sbirro, con Tomas Milian nei panni dell’iconico Er Monnezza, tra azione e ironia romana.

Guida TV

