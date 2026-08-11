Stasera in tv (11 agosto), dagli europei di atletica leggera al concerto estivo con Noemi ed Enrico Papi Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di martedì 11 agosto 2026: Upgraded su Rai 1 contro l’atletica europea su Rai 2 e l’evento musicale Yoga Radio Estate su Italia 1.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Raiplay

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di martedì 11 agosto 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Bugie d’alta quota, medaglie in pista e Milano canta Jannacci: la serata Rai è un crescendo

Rai 1 — 21:30 — Upgraded: amore, arte e bugie. A New York, Ana sogna di emergere nel mondo dell’arte mentre lavora nella casa d’aste diretta dalla severa Claire. Le ristrettezze economiche la costringono nell’appartamento della sorella, ma un viaggio di lavoro a Londra cambia tutto: a bordo del volo conosce William e, per una bugia "innocente", si finge direttrice della casa d’aste. A Londra la messinscena le sfugge di mano, fra equivoci e opportunità. Commedia romantica del 2024 diretta da Carlson Young, con un cast che comprende Camila Mendes, Archie Renaux e Marisa Tomei, oltre a Thomas Kretschmann, Lena Olin, Anthony Head e Grégory Montel.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 — 21:00 — Atletica leggera, Europei Birmingham 2026. Dall’Alexander Stadium (10–16 agosto), serata tra pedane e corsie con finali e qualificazioni determinanti per il medagliere azzurro: velocità, salti e lanci per una notte d’Europa ad alta intensità.

Rai 3 — 21:15 — Jannacciami!. Un concerto celebrativo per i 90 anni dalla nascita di Enzo Jannacci, registrato al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Protagonista è Paolo Jannacci, che con la sua orchestra ripercorre al pianoforte i brani più iconici del Maestro, costruendo un viaggio tra ironia, poesia e umanità che riporta sul palco l’anima inconfondibile delle sue canzoni.

Freedom tra misteri, Washington accende il caso e l’estate canta a Riccione: palinsesto carico su Mediaset

Rete 4 — 21:30 — Le grandi domande di Freedom. Avventura, indagine e meraviglia in un itinerario che attraversa natura, storia e luoghi simbolo per interrogarsi sull’ignoto: un racconto divulgativo che alterna scoperte, ipotesi e ricostruzioni per stimolare curiosità e spirito critico.

Canale 5 — 21:20 — Fino all’ultimo indizio. Un vice sceriffo arriva a Los Angeles per un semplice incarico di raccolta prove e si ritrova immerso nella caccia a un killer che terrorizza la città, insieme a un sergente locale. L’indagine riapre ferite del passato dell’agente, mettendo a rischio il caso e la sua vita. Thriller del 2021 diretto da John Lee Hancock, con Denzel Washington, Jared Leto, Rami Malek, Sofia Vassilieva e Natalie Morales: segreti, colpe e ossessioni per una notte ad alta tensione.

Italia 1 — 21:30 — Yoga Radio Estate. La kermesse musicale firmata Radio Bruno porta in tv i protagonisti dell’estate 2026: live, tormentoni e un’atmosfera di piazza contagiosa. Show registrato a Riccione e guidato da una coppia pop televisiva, con ritmo, leggerezza e tanta musica per vivere il prime time estivo.

Politica al microscopio, dating-show senza rete e casi di pelle: il tris che non ti aspetti

La7 — 20:35 — In onda. Appuntamento post Tg con analisi dei fatti del giorno: attualità politica, ospiti e confronto serrato per leggere il presente con ritmo, approfondimenti e domande puntute.

Nove — 21:30 — Save the dating – Amori in corso. Marta e Gianluca, il duo comico di "Only fun", portano sul palco uno show che mescola stand-up e dating. I single in platea diventano protagonisti di giochi interattivi e abbinamenti dal vivo, tra colpi di scena e affinità tutte da testare: un esperimento sentimentale sotto i riflettori del teatro.

Real Time — 21:40 — SOS acne. La dottoressa Ines Mordente affronta i problemi di pelle dei pazienti: non solo acne, ma anche lipomi, macchie e cisti. Tra diagnosi mirate e trattamenti, un docureality che unisce competenza medica e storie personali.

Il Cavaliere Oscuro indaga, 007 colpisce e Barbieri giudica: tra colpi di scena, spy-action e camere d’hotel

Sky Cinema 1 — 21:15 — The Batman. Gotham City sprofonda in una cospirazione quando un assassino prende di mira l’alta società. Il vigilante mascherato è costretto a esplorare il sottobosco criminale, stringere alleanze inattese e svelare un disegno oscuro che minaccia la città. Direzione di Matt Reeves, con Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Colin Farrell, Andy Serkis e Paul Dano: investigazione noir, pioggia e morale a tinte fosche. Con Robert Pattinson e Colin Farrell.

Sky Uno — 21:15 — Bruno Barbieri – 4 hotel. Lo spin-off di "4 ristoranti": quattro albergatori si giudicano su location, servizi, camere, prezzi e colazione. Le ispezioni rituali di Bruno Barbieri tra materassi, topper, cuscini e minibar, i voti segreti e il verdetto finale che può ribaltare la classifica. In palio 5.000 euro da reinvestire nella struttura: dal 2018, un cult factual che ha esplorato anche destinazioni estere.

TV8 — 21:40 — Skyfall. James Bond torna in azione quando un nemico dal passato colpisce al cuore l’MI6. Tra Londra e la Scozia, il conflitto diventa personale: Sam Mendes dirige un capitolo adrenalinico e elegante della saga, con Daniel Craig, Judi Dench e un villain memorabile interpretato da Javier Bardem. Con Daniel Craig e Javier Bardem.

Cielo — 21:20 — Outlander (St. 2, Ep. 9). Claire Randall, infermiera del 1945, viene catapultata nella Scozia del 1743 dal cerchio di pietre di Craigh na Dun: tra clan, pericoli e il legame con Jamie Fraser, un destino che sfida il tempo intrecciando amore, identità e sopravvivenza.

Pedane incandescenti e tuffi vertiginosi: l’Europa assegna metalli pesanti

Sky Sport 1 — 20:35 — Atletica leggera, Europei Birmingham 2026. Dall’Alexander Stadium (10–16 agosto), serata in diretta tra sprint, mezzofondo e prove tecniche: qualificazioni e finali che pesano sul medagliere, con gli azzurri chiamati a confermarsi nelle notti inglesi.

Sky Sport Max — 20:35 — Tuffi da grandi altezze, Europei Parigi 2026. Dal 7 all’8 agosto la capitale francese fa da cornice alle prove da brivido: piattaforme estreme, coraggio e precisione millimetrica per una specialità spettacolare che non perdona errori.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche