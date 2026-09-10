Stasera in tv, 10 settembre: Italia-Svezia agli Europei di volley o Hotel Costiera con Jesse Williams? Cosa vedere stasera in tv? La cronaca di Speciale PiazzaPulita su La7 contro lo show Francesco Cicchella - Bis! sul Nove, mentre su Rai 1 arriva La vita da grandi con Matilda De Angelis e su Italia 1 Chicago Med.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

ANSA

CONDIVIDI

Se siete indecisi su cosa seguire nella sera di 10 settembre 2026, qui trovate il meglio della prima serata: sport live, cinema e serie per tutti i gusti, con sfide capaci di tenervi incollati fino a tardi.

[p][/p]

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Italia-Svezia accende Rai 2, mentre su Rai 1 arriva Matilda De Angelis

Rai 1 — 21:30 — La vita da grandi. Commedia diretta da Greta Scarano: Irene vive a Roma e cerca di lasciarsi alle spalle un passato ingombrante, ma tutto cambia quando deve tornare a casa per aiutare il fratello maggiore Omar, un ragazzo autistico in cerca di autonomia. Nel cast, volti amatissimi come Matilda De Angelis, Yuri Tuci, Paolo Hendel e Maria Amelia Monti.

Rai 2 — 21:00 — Pallavolo maschile, Europei 2026 – 1a giornata (Girone A): Italia-Svezia. Debutto degli Azzurri nella rassegna continentale: una prima spinta decisiva nel girone A in una serata già da clima da dentro o fuori. Emozioni e intensità punto a punto per la Nazionale pronta a imporsi davanti al pubblico televisivo.

Rai 3 — 21:20 — Le cose che non sai. Rubrica di approfondimento che intreccia storie, attualità e costume con interviste e spunti originali. Tra i temi caldi, volti e retroscena del piccolo schermo e della musica, con riflessioni che aprono il dialogo con il pubblico.

Del Debbio al contrattacco su Rete 4, mentre Canale 5 punta sul mistery in Costiera

Rete 4 — 21:35 — Dritto e rovescio. Il talk politico-sociale curato da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio racconta l’attualità con inchieste, ospiti e collegamenti dalle piazze. Nato nel 2019, ha raccolto l’eredità di Quinta Colonna affinando lo sguardo sui temi che dividono il Paese, con firme e politici ricorrenti in studio.

Canale 5 — 21:25 — Hotel Costiera. A Positano, l’ex marine italo‑americano Daniel De Luca lavora come fixer per un albergo di lusso, diviso tra clienti esigenti e verità da insabbiare, mentre si lancia nella ricerca disperata di Alice, scomparsa e finita nella morsa della criminalità. Cast internazionale con Jesse Williams, Alejandra Onieva, Jean‑Hugues Anglade, Jordan Alexandra, Maria Chiara Giannetta, Tommaso Ragno, Antonio Gerardi e Pierpaolo Spollon. Location iconiche della Costiera Amalfitana per un dramedy d’azione dal ritmo serrato.

Italia 1 — 21:25 — Chicago Med. Undicesima stagione, episodio 19: il Chicago Medical Center alza il sipario su casi clinici complessi e scelte al limite per i suoi medici. Nel cast S. Epatha Merkerson, Oliver Platt, Marlyne Barrett, Steven Weber, Luke Mitchell, Jessy Schram, Sarah Ramos, Darren Barnet. La routine del pronto soccorso diventa teatro di etica, emergenze e umanità.

Il confronto sull’attualità di La7 e la serata "smile & music" del Nove

La7 — 21:15 — Speciale PiazzaPulita. Corrado Formigli guida l’approfondimento con ospiti, reportage e collegamenti in esterna per scandagliare i temi caldi della politica, dell’economia e della società. Una bussola per leggere il presente senza sconti.

Nove — 21:30 — Francesco Cicchella – Bis!. One‑man show campione di repliche: tra imitazioni (da Ultimo ad Achille Lauro e Michael Bublé), numeri musicali e gag inedite, Cicchella intreccia comicità e canzoni in un vortice di ritmo e risate.

Real Time — 21:40 — Pericolosamente obesi. Docureality che segue chi combatte forme gravi di obesità. Con la guida del chirurgo bariatrico Charles Procter, nutrizione, sala operatoria ed emozioni diventano un percorso radicale per tornare a vivere.

Aquaman guida la notte Sky: X Factor riparte dal backstage, poi il brivido di Gone Girl

Sky Cinema 1 — 21:15 — Aquaman. Il cine‑universo DC si tuffa negli abissi con Arthur Curry, erede di Atlantide conteso tra due mondi. Visione pop, avventura e sense of wonder nella regia di James Wan con Amber Heard, Jason Momoa e Nicole Kidman.

Sky Uno — 21:15 — X Factor Italia. Stagione 20 al via: primo episodio e prime selezioni, tra voci sorprendenti, personalità in crescita e la corsa al palco live che si accende fin dai casting.

TV8 — 21:40 — L’amore bugiardo – Gone girl. David Fincher orchestra un thriller coniugale da brividi (e colpi di scena). La scomparsa di Amy accende i sospetti sul marito Nick, tra media‑trial e segreti indicibili. Con Ben Affleck ed Emily Ratajkowski.

Cielo — 21:20 — Mercenary for Justice. Action ad alto tasso di piombo: un ex soldato, diventato mercenario per la CIA, deve evadere il figlio di un signore della droga da un carcere di massima sicurezza per salvare la famiglia di un compagno. Con Steven Seagal, Jacqueline Lord, Luke Goss.

Sky Sport 1 — 20:45 — Sky Calcio Show. Studio, immagini e interviste sul grande calcio internazionale: analisi e collegamenti con i talent di Sky.

Sky Sport 1 — 21:00 — Calcio, UEFA Champions League. La serata europea con le partite live della massima competizione per club: gol, highlights e aggiornamenti in tempo reale.

Sky Sport Max — 20:45 — Highlights Calcio. Le giocate più spettacolari e i protagonisti del calcio internazionale in un condensato imperdibile.

Sky Sport Max — 21:00 — Calcio, UEFA Champions League. Calcio d’inizio sulla notte d’Europa con partite in primo piano e finestre in aggiornamento continuo.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche