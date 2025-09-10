Stasera in tv (10 settembre), Federica Sciarelli allo scontro con un rivale pericoloso. Papi minaccia Fiorella Mannoia Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di mercoledì 10 settembre 2025: Nicolas Cage in World Trade Center su La7, la soap Annem su Canale 5 e il ritorno di Matrimonio a prima vista Italia su Real Time.

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, mercoledì 10 settembre 2025. Una serata ricchissima di musica, inchieste, sfide e grandi emozioni per tutti i gusti.

Fiorella Mannoia e Marco Giallini: la musica e il noir dominano la Rai

Rai 1 alle 21:30 propone Semplicemente Fiorella, il concerto-evento che vede protagonista Fiorella Mannoia nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla. Dopo il successo dello scorso anno, la cantante torna con un omaggio alla musica italiana, accompagnata da una parata di ospiti: Antonello Venditti, Alessandro Siani, Giuseppe Fiorello, Brunori Sas, Diodato, Francesca Michielin, Giorgio Panariello, Loredana Bertè, Michele Bravi, Nek, Raf, Rose Villain, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Serena Brancale e tanti altri. L’evento, registrato a giugno, ha già registrato il tutto esaurito e promette una scaletta ricca di emozioni e duetti imperdibili. Disponibile anche su RaiPlay.

Rai 2 alle 21:20 trasmette Rocco Schiavone, la serie noir con Marco Giallini, Anna Bellato, Claudia Vismara, Ernesto D’Argenio, Filippo Dini, Francesco Acquaroli, Lorenza Indovina e Valeria Solarino. La fiction, tratta dai romanzi di Antonio Manzini, continua a conquistare il pubblico con le indagini del burbero vicequestore tra le montagne valdostane.

Rai 3 alle 21:20 propone Chi l’ha visto?, il programma di inchiesta condotto da Federica Sciarelli. La puntata si concentra sul giallo della donna di Chivasso e sulle scomparse irrisolte dell’estate, con aggiornamenti sul caso Liliana Resinovich e la consueta attenzione alle testimonianze e agli appelli dei familiari. Il programma, in onda dal 1989, resta un punto di riferimento per chi cerca risposte e solidarietà.

Brindisi riapre il caso Garlasco e la soap Annem: cronaca e sentimenti su Mediaset

Rete 4 alle 21:23 propone Zona bianca, il talk di approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi. La puntata affronta gli ultimi sviluppi sul delitto di Garlasco, con focus sulle nuove analisi del DNA e la possibilità di più colpevoli. Ampio spazio anche ai temi di attualità internazionale e ai rincari che hanno segnato l’estate italiana.

Canale 5 alle 21:21 va in onda Annem, film drammatico turco con Özge Gürel, Sumru Yavrucuk, Sercan Badur e Tuna Orhan. La storia di Ayse, madre coraggiosa pronta a tutto per il futuro della figlia Nazli, si intreccia con i temi del riscatto sociale e dei conflitti generazionali. Un racconto intenso sulle difficoltà e i sogni di una famiglia tra provincia e metropoli.

Italia 1 alle 21:20 accende la sfida musicale con Sarabanda – Il torneo dei campioni. Enrico Papi guida i cinque campioni più forti della stagione estiva in una doppia puntata speciale, tra giochi cult come Playlist, Asta Musicale e Pentagramma. In palio il titolo di "campione tra i campioni" e un montepremi da 100.000 euro. La gara promette emozioni, colpi di scena e grande spettacolo musicale.

Nicolas Cage e la memoria dell’11 settembre: emozioni e docureality su La7 e Discovery

La 7 alle 21:15 trasmette World Trade Center, il film di Oliver Stone con Nicolas Cage, Michael Pena, Maria Bello e Maggie Gyllenhaal. Il racconto toccante di due vigili del fuoco intrappolati sotto le macerie delle Torri Gemelle, simbolo di speranza e coraggio nell’America ferita dagli attentati dell’11 settembre.

Nove alle 21:30 propone 11 settembre – Io c’ero, docu-inchiesta che ripercorre il dramma delle Torri Gemelle attraverso footage amatoriali e testimonianze dirette di chi ha vissuto l’attacco in prima persona.

Real Time alle 21:30 manda in onda Matrimonio a prima vista Italia, il reality che mette alla prova tre coppie di sconosciuti unite in matrimonio. Seguiti da un team di esperti, i protagonisti affrontano tre settimane di convivenza per decidere se restare insieme o separarsi. Un esperimento sociale che continua ad appassionare il pubblico italiano.

Jason Statham, Hugh Jackman e la leggenda di Robin Hood: cinema e talent su Intrattenimento Sky

Sky Cinema 1 alle 21:15 trasmette Shark – Il primo squalo, action con Jason Statham alle prese con il gigantesco Megalodon, per una serata di pura adrenalina e suspense.

Sky Cinema 2 alle 21:15 propone The son, dramma familiare con Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern e Anthony Hopkins. La storia di una famiglia alle prese con il ritorno del figlio adolescente e le difficoltà della ricostruzione dei rapporti.

Sky Uno alle 21:15 offre X Factor: Gabbani, Vanoni, la musica, uno speciale dedicato a Francesco Gabbani, nuovo giudice di X Factor 2025, con la partecipazione di Ornella Vanoni. Un viaggio tra ricordi, musica e aneddoti inediti.

TV8 alle 21:35 manda in onda Robin Hood principe dei ladri, il classico d’avventura con Kevin Costner, Morgan Freeman e Sean Connery. Il ritorno del crociato Robin per difendere i deboli e conquistare il cuore di Marian.

Cielo alle 21:20 propone The Walking Dead, episodio 11 della seconda stagione della serie cult con Andrew Lincoln, Chandler Riggs e Norman Reedus. Un nuovo capitolo nella lotta per la sopravvivenza in un mondo infestato dagli zombie.

Basket, Motocross e Superbike: la serata ad alta adrenalina di Sky Sport

Sky Sport 1 alle 20:00 trasmette Basket maschile, FIBA EuroBasket 2025, con le migliori nazionali europee in campo per la qualificazione al prossimo campionato continentale.

Sky Sport Max offre una doppia dose di motori: alle 21:00 Motocross, Campionato Mondiale MXGP, con le gare della classe regina del motocross, e alle 22:00 Motociclismo, WorldSBK, il campionato mondiale delle moto derivate di serie, per gli appassionati delle due ruote.

