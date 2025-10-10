Stasera in tv (10 ottobre), Gianluigi Nuzzi contro Carlo Conti e la satira di Crozza e Propaganda I programmi in prima serata stasera, venerdì 10 ottobre 2025: Quarto Grado indaga su Garlasco, Tale e Quale cerca il riscatto e le reti "minori" puntano sulle risate

Scoprite il meglio disponibile nella sera di venerdì 10 ottobre 2025: una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti, tra show, cronaca, cinema e grande sport pensati per convincere ogni tipo di pubblico.

Tale e Quale in festa, dinosauri su Rai 2, inchieste d’autore su Rai 3

Rai 1 alle 21:30 Tale e Quale Show: il varietà live di Carlo Conti torna dagli studi Fabrizio Frizzi con trasformazioni spettacolari e performance dal vivo, accompagnate dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. In giuria il terzetto storico (Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi) con un quarto giudice a rotazione; in gara VIP e coppie fisse che rendono la competizione più imprevedibile. Una macchina perfettamente oliata tra vocal coach, actor coach e un backstage che lavora all’unisono per un intrattenimento di qualità.

Rai 2 alle 21:20 65 – Fuga dalla Terra: Adam Driver guida un survival fantascientifico in cui due sopravvissuti atterrano sulla Terra di 65 milioni di anni fa e devono fronteggiare creature preistoriche per guadagnarsi la salvezza. Nel cast anche Chloe Coleman e Ariana Greenblatt, per un’avventura tesa e adrenalinica.

Rai 3 alle 21:25 Farwest: reportage, collegamenti e testimonianze live per illuminare le "terre di confine" in cui le regole saltano e i più deboli pagano il prezzo più alto. Tra inchieste e storie dal Paese, il racconto punta a dare voce a chi subisce prepotenze e ingiustizie, indicando possibili soluzioni con un impianto narrativo di servizio pubblico.

Nuzzi tra i casi neri, la dizi turca incendia Canale 5, action in fuga su Italia 1

Rete 4 alle 21:34 Quarto grado: il talk investigativo prodotto da VideoNews, ideato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, approfondisce i grandi casi di cronaca nera con ricostruzioni, dossier e contributi di esperti (criminologi, psichiatri, scientifica). Un long-seller Mediaset con oltre 15 edizioni, spin-off editoriali e una community fedele, che alterna studio e inviati sul campo.

Canale 5 alle 21:21 Tradimento (2023, Soap): la serie turca segue la giudice di famiglia Guzide Yenersoy, sposata da 30 anni con Tarik, avvocato di successo. Una famiglia modello con i figli Ozan e Oylum, finché segreti e menzogne non ne incrinano le certezze. Nel cast, tra gli altri, Vahide Percin, Ercan Kesal, Mustafa Ugurlu, Cem Bender e Yusuf Cim, per un intreccio che vive di colpi di scena e tensioni sentimentali.

Italia 1 alle 21:25 Shooter (2007): diretto da Antoine Fuqua, racconta la corsa contro il tempo di un ex tiratore scelto incastrato per un attentato al Presidente. Costretto alla fuga per dimostrare la propria innocenza, il protagonista – tra conspiracy e action – conduce lo spettatore in un thriller teso. Con Mark Wahlberg, Rhona Mitra, Danny Glover, Ned Beatty, Elias Koteas, Michael Pnea e Rade Serbedzija.

Satira tagliente, imitazioni cult, dolci in forno: la notte "La7 & Discovery"

La7 alle 21:15 Propaganda Live: Diego Bianchi "Zoro" guida il talk satirico prodotto da Fandango tra reportage, rassegna social e ospiti in studio. Con Makkox, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi e Paolo Celata, più la band live: linguaggi contemporanei e ironia per leggere l’attualità politica e sociale.

Nove alle 21:30 Fratelli di Crozza: one-man show di Maurizio Crozza, che attraversa l’attualità con imitazioni e parodie di personaggi politici, televisivi e del costume. Un repertorio in continua evoluzione, capace di coniugare divertimento e riflessione con tempi comici millimetrici.

Real Time alle 21:35 Bake Off Italia: Dolci in forno: il talent di pasticceria condotto da Brenda Lodigiani porta in gara aspiranti pastry-chef tra prove creative, tecniche anonime e sfide lampo. In giuria Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara; in palio prestigio e un trampolino per chi sogna la vetrina della grande pasticceria.

Cinema d’autore, viaggi e reality: la giostra dell’"Intrattenimento Sky"

Sky Cinema 1 alle 21:15 Quando (2023): diretto da Walter Veltroni, racconta Giovanni (Neri Marcoré), risvegliatosi dopo 31 anni di coma in un mondo irriconoscibile. Con l’aiuto di Giulia, suora che lo ha seguito, e del giovane Leo, dovrà fare i conti con la nuova realtà e con il passato, a partire dal rapporto con la figlia Francesca. Nel cast anche Valeria Solarino, Gian Marco Tognazzi, Olivia Corsini e Dharma Mangia Woods.

Sky Cinema 2 alle 21:15 A beautiful mind (2001): il biopic di Ron Howard sul genio tormentato John Nash, tra rivoluzionarie teorie dei giochi e il buio della schizofrenia. Un grande cast con Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris, Christopher Plummer e Paul Bettany.

Sky Uno alle 21:15 Bruno Barbieri – 4 hotel: lo spin-off di "4 ristoranti" mette in gara quattro albergatori della stessa area. Check-in, notte in struttura, ispezioni maniacali di Barbieri (materassi, topper, cuscini, minibar, bagni) e voti su location, servizi, camere, prezzi e colazione. Al vincitore 5.000 euro da reinvestire: ritmo, confronto diretto e dettagli d’hôtellerie.

TV8 alle 21:30 Pechino Express (2025, stagione 12, episodio 7): Costantino Della Gherardesca, con Fru dei The Jackal, guida otto coppie nella rotta "Fino al tetto del mondo" tra Filippine, Thailandia e Nepal. Autostop, prove estreme, ospitalità locale e strategie per la gara‑avventura cult.

Cielo alle 21:15 Arrivederci professore (2019): Johnny Depp è un docente che, scoperto un male terminale, stravolge vita e priorità per dare un senso nuovo agli affetti e alla carriera. Con Zoey Deutch, Danny Huston, Rosemarie DeWitt e Farrah Aviva. Un dramedy dal tono dolce‑amaro con Johnny Depp in stato di grazia.

Qualificazioni Mondiali, basket Eurolega e storie outdoor: la notte "Sky Sport"

Sky Sport 1 alle 20:45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: serata di partite valide per la 23ª Coppa del Mondo (Canada‑Messico‑USA, 11 giugno–19 luglio 2026). In palinsesto big match e Diretta Gol, con riflettori su incroci europei e la corsa ai posti nel tabellone principale.

Sky Sport 1 alle 23:15 Sport Dataroom: inchieste e approfondimenti che spiegano i fatti sportivi attraverso dati e nuove tecnologie: metriche, analisi e lavagne tattiche per leggere il gioco in profondità.

Sky Sport Max alle 19:45 Basket, Eurolega: la massima competizione europea per club scende in campo con una notte ad alta intensità: fisicità, tattica e firme del grande basket continentale.

Sky Sport Max alle 21:45 Icarus Ultra: avventure, sfide e imprese dagli sport outdoor. Dopo 15 anni alla ricerca del limite, "Icarus" diventa "Ultra": racconti, luoghi e performance che accendono l’adrenalina.

