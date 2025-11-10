Stasera in tv (10 novembre), Simona Ventura destinata al fallimento: contro di lei si schierano in tre Cosa vedere oggi, lunedì 10 novembre 2025, in prima serata? Il Grande Fratello non ha molte speranze contro Lino Guanciale, Jannik Sinner e Massimo Giletti. Rai al top

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, lunedì 10 novembre 2025: tra fiction, reality, talk d’inchiesta, cinema e grande sport.

Guanciale torna a Napoli, le Finals spingono Rai 2, Giletti riapre il caso Garlasco

Il Commissario Ricciardi – Rai 1 – 21:30. L’attesissima terza stagione riporta in scena Luigi Alfredo Ricciardi (interpretato da Lino Guanciale) nella Napoli del 1932: il commissario della Mobile è ossessionato dal dare un nome agli assassini e nasconde un dono doloroso, quello di vedere il fantasma delle vittime di morte violenta e ascoltarne l’ultimo pensiero. Accanto a lui, il medico legale Bruno Modo (Enrico Ianniello) e le due donne che gli scuotono il cuore, Livia e Enrica (nel cast anche Serena Iansiti). Tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, la serie (regia di Gianpaolo Tescari) promette casi ad alta tensione e un Ricciardi più esposto ai sentimenti.

Tennis, ATP Finals Torino 2025 – 2a giornata – Rai 2 – 20:35. La fase a gironi prosegue all’Inalpi Arena: nel day 2 le sfide del Masters mettono in vetrina i migliori singolaristi e le coppie del doppio. La diretta di Rai 2 porta in chiaro la gara del giorno, con l’atmosfera da grande evento e il racconto tecnico di un torneo decisivo per la corsa al numero 1 di fine stagione. Protagonista assoluto Jannik Sinner, in campo contro Auger-Aliassime.

Lo stato delle cose – Rai 3 – 21:20. Massimo Giletti guida il talk d’inchiesta che entra nei dossier più spinosi dell’attualità. Al centro della puntata gli sviluppi sul delitto di Garlasco: tra richieste di tabulati "anti-terrorismo", consulenze contese e rapporti da chiarire, la trasmissione ricostruisce, con documenti e testimonianze, il cosiddetto "sistema Pavia". Storia del format e cifra stilistica restano quelle del racconto giornalistico rigoroso, con ritmo e approfondimento.

Porro riapre i dossier, Ventura al contrattacco, motori ad alto numero di ottani

Quarta Repubblica – Rete 4 – 21:33. Nicola Porro torna in studio con il suo rotocalco politico targato Videonews: servizi, reportage e il classico "processo" finale alimentano il confronto su economia, giustizia, esteri e cronaca. In scaletta i temi caldi della settimana e il consueto parterre (da Vittorio Sgarbi a Daniele Capezzone e Piero Sansonetti) per un dibattito senza sconti.

Grande Fratello – Canale 5 – 21:20. Reality ad alta temperatura con Simona Ventura alla conduzione. Dopo settimane turbolente e indiscrezioni su palinsesti e ascolti, la Casa torna al centro del prime time: attesi confronti, nomination e verdetti di televoto. Nelle ultime puntate hanno fatto discutere il "patto della banana", i faccia a faccia fra Donatella e Francesca, e il triangolo Domenico–Benedetta–Valentina: una diretta che promette scintille sul piano umano e di gioco.

Fast e Furious 6 – Italia 1 – 21:25. Sesto capitolo della saga action diretta da Justin Lin (2013). Dom Toretto e Brian O’Conner ritrovano la crew per fronteggiare a Londra un’organizzazione di piloti criminali, sulle tracce della "defunta" Letty. Nel cast spiccano Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Vin Diesel e la futura Wonder Woman Gal Gadot. Inseguimenti extralarge, set internazionali e heist adrenalinico per un capitolo-chiave della franchise.

Augias spiega il presente, Panella caccia il miglior ristorante, passioni e vendette in Anatolia

La torre di Babele – La7 – 21:15. Corrado Augias costruisce ponti tra storia e attualità in dialogo con ospiti e libri: l’obiettivo è capire "il perché delle cose", citando Virgilio. Dalle grandi date che hanno cambiato il mondo alle derive della modernità, ogni puntata alterna servizi e conversazioni per allenare il pensiero critico.

Little Big Italy – Nove – 21:30. Il ristoratore Francesco Panella vola tra capitali e metropoli per eleggere il miglior ristorante italiano all’estero. Tre insegne, piatti iconici, atmosfera e autenticità: alla fine trionfa il locale capace di far sentire "a casa" anche lontano dall’Italia.

Hercai – Amore e vendetta (S3, Ep.28) – Real Time – 21:35. Melodramma ambientato a Midyat (Mardin): Reyyan, nipote del patriarca Nasuh e non amata dall’intera famiglia, incrocia Miran, erede degli Aslanbey, cresciuto nel culto della vendetta per i genitori uccisi. Tra segreti di sangue, onore e rivelazioni che sconvolgono le origini di lei, la serie racconta amori proibiti e riconciliazioni impossibili.

De Niro guida la guerra tra boss, Forrest Gump emoziona, Gialappa’s raddoppia, colpo grosso su Cielo

The Alto Knights: I due volti del crimine – Sky Cinema 1 – 21:15. Barry Levinson dirige Robert De Niro in un biopic ambientato nella New York anni ’50: Vito Genovese e Frank Costello, boss della malavita italoamericana, si contendono il potere fino all’ordine di un assassinio che cambierà tutto. Un cast di peso (Debra Messing, Cosmo Jarvis, Kathrine Narducci, Michael Rispoli) per una faida criminale ad alta tensione.

Forrest Gump – Sky Cinema 2 – 21:15. Il capolavoro di Robert Zemeckis con Tom Hanks, Robin Wright e Gary Sinise: Forrest, "cuore d’oro" e sguardo puro, attraversa gli snodi della storia americana tra ironia, poesia e colonna sonora indimenticabile. Una pellicola che continua a commuovere più generazioni.

GialappaShow – Sky Uno – 21:30. La Gialappa’s Band, con Mago Forest, orchestra parodie, sketch e "moviola" della tv: da Michela Giraud a Brenda Lodigiani, fino ai cult "Sensualità a corte" e i filmati commentati, un laboratorio satirico corale con ospiti a sorpresa.

GialappaShow – TV8 – 21:35. La versione in chiaro raddoppia l’appuntamento: tra interviste surreali, imitazioni e tormentoni, lo show mantiene ritmo e ironia per il pubblico generalista.

Way Down – Rapina alla Banca di Spagna – Cielo – 21:20. Thriller di Jaume Balagueró: un geniale studente di ingegneria e un mercante d’arte carismatico pianificano il colpo del secolo contro la cassaforte "inviolata" della Banca di Spagna. Nel cast Freddie Highmore, Liam Cunningham e Famke Janssen. Hanno 105 minuti – il tempo della finale dei Mondiali – per sparire senza lasciare tracce.

Sinner e Alcaraz scaldano Torino, analisi post-gara e motori: maratona Sky Sport

Tennis, ATP Finals Torino 2025 – Sky Sport 1 – 20:30. Dall’Inalpi Arena, il Masters di fine stagione accende la corsa al trono mondiale: focus sui big (da Sinner ad Alcaraz) e sul doppio azzurro Bolelli/Vavassori. Copertura live con studio, telecronaca e finestre d’approfondimento.

Studio Tennis – Sky Sport 1 – 22:30. Analisi, servizi e interviste con i protagonisti: il dopopartita delle Finals raccoglie a caldo letture tattiche, numeri e voci dal campo.

Icarus Ultra – Sky Sport Max – 20:30. Avventure, sfide e imprese dal mondo outdoor: storie di sport di resistenza e orizzonti "oltre il limite" nel nuovo capitolo del magazine.

Automobilismo, WRC – Sky Sport Max – 21:30. Il Mondiale Rally tra on-board e highlights: pieghe, salti e power stage per gli appassionati della massima serie.

Rugby, Autumn Nations Series: Tutte le mete – Sky Sport Max – 23:00. Il meglio del weekend ovale in un condensato spettacolare: mete, giocate e momenti decisivi della rassegna autunnale.

