Paolo Bonolis deve tirare fuori il suo meglio per non soccombere Questa sera, martedì 10 marzo 2026, puntata speciale di Taratata contro il debutto di Lino Guanciale e il programma "infantile" dei The Jackal

Scoprite il meglio disponibile nella sera di martedì 10 marzo 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Lino Guanciale debutta, i The Jackal scatenano Rai2, Sottile riapre i "far west" italiani

Rai 1 • 21:30 • Le libere donne. Miniserie che porta in prima serata la figura dello psichiatra e poeta Mario Tobino, sullo sfondo della Seconda guerra mondiale e del manicomio femminile di Maggiano: tra regole disumane, dignità da difendere e un incontro destinato a cambiare tutto. Protagonista Lino Guanciale; con Gaia Messerklinger, Fabrizio Biggio, Paolo Briguglia e Francesca Cavallin. La regia è di Michele Soavi; il racconto, ispirato a "Le libere donne di Magliano", intreccia cura, umanità e coraggio civile.

Rai 2 • 21:20 • Stasera a letto tardi. I The Jackal firmano uno show scoppiettante che mette al centro bambine e bambini: gag, mini‑interviste e candid camera ribaltano i ruoli, tra "missioni" per conquistare il simbolico "Patentino da adulto" e "Le leggi dei bambini", un piccolo parlamento dove si votano regole su misura dei più piccoli. Un format che alterna leggerezza e sguardo disincantato sul mondo dei grandi.

Rai 3 • 21:20 • Farwest. Salvo Sottile conduce un viaggio nelle "terre di confine" d’Italia, dove le regole saltano e a pagare sono i più deboli: inchieste, collegamenti, testimonianze in studio e reportage per illuminare soprusi, disagi e possibili soluzioni, con un racconto che fonde cronaca, approfondimento e storie dal vivo.

Berlinguer al contraddittorio, Canale 5 suona "Taratata", Le Iene tornano all’attacco

Rete 4 • 21:33 • È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer orchestra l’approfondimento sull’attualità tra faccia a faccia, servizi mirati e un dibattito serrato sui temi che dividono il Paese: dal confronto politico ai casi sociali più discussi, con ospiti e analisi in tempo reale.

Canale 5 • 21:20 • Taratata – Tutto in una notte. Notte a tutta musica sulla rete ammiraglia Mediaset: un titolo storico torna a riempire la prima serata con performance e atmosfera live. Un appuntamento "all night" per chi cerca showcase e suoni senza interruzioni. Stasera un best of delle due serate già andate in onda sotto la guida travolgente di Paolo Bonolis.

Italia 1 • 21:12 • Le Iene presentano: Inside. Speciali che riaprono grandi inchieste del marchio "Iene": nuovi elementi, testimonianze inedite e ricostruzioni puntigliose per un mix di reportage, controinchieste e ritmo tv. Un format che scava sotto la superficie con approccio investigativo e linguaggio pop.

Floris incalza la politica, Conticini fiuta gli affari, l’amore si serve al tavolo

La7 • 21:15 • Di martedì. Giovanni Floris guida il talk che "legge" la settimana: interviste esclusive, sondaggi e analisi sui fatti caldi, con il confronto tra ospiti e, in chiusura, il punto di vista dei più piccoli. Politica, economia e società al centro di un contraddittorio serrato.

Nove • 21:30 • Cash or Trash – La notte dei tesori. Paolo Conticini accoglie chi crede di avere un cimelio prezioso in soffitta: cinque mercanti si sfidano a colpi d’offerte per accaparrarsi l’oggetto del desiderio. Dietro le trattative, storie, sorprese e colpi di scena: chi farà davvero l’affare migliore?

Real Time • 21:30 • Primo appuntamento. Il dating show (format First Dates) riporta i single al ristorante: tra imbarazzi, confidenze e brindisi, la conoscenza scivola fino al confessionale di coppia, dove si decide se rivedersi o dirsi addio. Nella "Storia del programma", dall’esordio nel 2017 al timone odierno di Flavio Montrucchio, una formula che ha raccontato l’amore in tanti modi, inclusivi e diretti.

Cinema e food show, talent su TV8 e big match su Cielo: la notte "pop" di Sky in chiaro e pay

Sky Cinema 1 • 21:15 • Amiche da morire. Commedia noir di Giorgia Farina: su un’isola del Sud, Gilda, Olivia e Crocetta si ritrovano complici per salvarsi la pelle, attirando i sospetti del commissario Malachia. Nel cast Claudia Gerini, Cristiana Capotondi, Sabrina Impacciatore, Vinicio Marchioni e Corrado Fortuna: ritmo, ironia e colpi di coda.

Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro locali della stessa area si sfidano su location, servizio, menù e prezzo. Voti segreti, "categoria special" legata al territorio e ribaltone finale con il giudizio dello chef: in palio 5.000 euro da reinvestire nell’attività. Nella "Storia del programma", il passaggio da 0–5 a 0–10 e l’introduzione della special che ha cambiato la gara.

TV8 • 21:30 • Italia’s Got Talent (St. 14, Ep. 1). Il talent trasversale alle discipline torna con cento secondi per sorprendere la giuria, il "buzzer" che stronca le esibizioni e il golden buzzer per il volo diretto in finale. Dal debutto del 2009 alle stagioni Sky e TV8, un percorso che ha scritto pagine di intrattenimento tra vittorie indimenticabili e volti cult.

Cielo • 21:35 • Calcio, UEFA Champions League – Ottavi di Finale (Andata): Galatasaray‑Liverpool. Dopo l’eliminazione rocambolesca della Juventus, i turchi inseguono il sogno europeo: gran parte delle speranze passa dalla bolgia casalinga contro i Reds. Una serata da dentro‑fuori per impostare il doppio confronto.

Champions in vetrina, poi volley CEV e motori: la maratona sportiva tra studi, campi e highlight

Sky Sport 1 • 20:45 • Champions League Show. Studio, immagini dei match, interviste e analisi: la notte d’Europa comincia qui, tra lavagne tattiche e voci a caldo dai campi.

Sky Sport 1 • 21:00 • Calcio, UEFA Champions League. La regina delle coppe scende in campo con un nuovo capitolo da vivere in diretta: intensità, giocate e storie incrociate dei grandi club europei.

Sky Sport Max • 20:00 • Pallavolo Femminile, CEV Champions League. La massima competizione per club del volley femminile europeo: tecnica sopraffina, tattiche a uomo in più e sfide da dentro‑o‑fuori nel cuore della stagione.

Sky Sport Max • 22:00 • Icarus Ultra. Magazine dedicato agli sport outdoor: avventure, imprese e storie oltre il limite tra running, neve, acqua e montagna, quindici anni di racconti diventati… Ultra.

Sky Sport Max • 22:30 • WRC Highlight Show. Il meglio del Mondiale Rally in pillole: on‑board spettacolari, classifiche aggiornate e il racconto dei passaggi chiave di tappa.

