Stasera in tv (10 maggio), Mario Giordano cancellato e De Martino lancia il finale di Roberta Valente Programmi tv stasera, cosa vedere oggi: la fiction Roberta Valente – Notaio in Sorrento su Rai 1 contro NCIS (Rai 2) e Report (Rai 3), mentre Zelig On accende Italia 1 e Real Time mette in gara le holiday home con Turisti per case.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio del prime time di 10 maggio 2026: una guida rapida e aggiornata per scegliere la vostra prima serata perfetta tra fiction, grandi eventi sportivi, show e cinema.

De Martino traina la fiction: il caso "Roberta Valente" e le inchieste di Ranucci

Su Rai 1 alle 20:35 torna Affari tuoi: il game dei pacchi condotto da Stefano De Martino alterna emozioni e leggerezza tra offerte del Dottore, cambi al fotofinish e gli immancabili momenti comici con Herbert Ballerina. Nelle ultime puntate il preserale si è allungato fino a trainare la prima serata, tra ospitate musicali, invenzioni nonsense e performance di Martina Miliddi: un mix che ha reso il programma un appuntamento cardine dell’access.

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Segue su Rai 1 alle 21:45 Roberta Valente – Notaio in Sorrento (ANNO 2026, regia Vincenzo Pirozzi), con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti ed Erasmo Genzini. La giovane notaio, meticolosa e segnata da un passato difficile, rientra nella natìa Sorrento per le nozze con Stefano ma l’incontro con Leda e Vito incrina certezze e controllo. Tra casi carichi d’umanità e sentimenti in bilico, la fiction ha acceso discussioni per l’inedito "finale spezzato", ma continua a conquistare pubblico e share.

Su Rai 2 alle 21:00 appuntamento con NCIS – Unità anticrimine (ANNO 2025): dalla base della Washington Navy Yard, la squadra guidata da Gary Cole con Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law e Rocky Carroll affronta omicidi eccellenti, rapimenti e minacce che coinvolgono Marina e Marines. Procedural solido, tra indagini ad alta tensione e spirito di team.

Su Rai 3 alle 21:00 torna Report: Sigfrido Ranucci guida le inchieste che passano al setaccio poteri, sprechi e responsabilità pubbliche con documenti inediti, testimonianze e verifiche puntuali. Un marchio nato nel 1994 con Milena Gabanelli e divenuto sinonimo di giornalismo d’indagine della domenica sera.

Clasico, dizi e comicità: serata Mediaset ad alta intensità

Su Rete 4 alle 21:00 la grande sfida di Spagna con Calcio, LaLiga – 35ª giornata: Barcellona‑Real Madrid: il Barça è a un passo dal titolo e può festeggiare anche con un solo punto nel Clasico. Telecronaca e atmosfera da grande evento per un appuntamento imperdibile. L’evento calcistico comporterà la cancellazione della consueta puntata domenicale di Fuori dal Coro di Mario Giordano.

Su Canale 5 alle 21:21 la dizi turca Racconto di una notte (ANNO 2024) porta in prima serata un cupo intreccio di segreti e vendette: a vent’anni dall’omicidio del padre, l’ispettore Mahir torna a Denizli per chiedere giustizia. L’avvicinamento a Canfeza, legata ai nemici di un tempo, lo trascina in una rete di rituali antichi, alleanze infrante e verità pronte a riscrivere il presente. Nel cast Burak Deniz, Su Burcu Coşkun, Gürkan Uygun, Özlem Türkad, Kerem Arslanoğlu, Emel Colgeçen.

Su Italia 1 alle 21:29 risate e sperimentazione con Zelig On: Paolo Ruffini e Lodovica Comello, affiancati dall’iconico duo Ale&Franz, guidano un vero laboratorio creativo dove giovani comici testano sketch inediti, personaggi irresistibili e nuovi linguaggi, unendo la tradizione del cabaret alla freschezza della stand‑up televisiva.

Connery e Gere accendono Camelot, Real Time premia gli host

Su La7 alle 21:40 va in onda il film Il primo cavaliere (1995, 112’, regia Jerry Zucker): nella Camelot di Re Artù (Sean Connery), l’avventuriero Lancillotto (Richard Gere) mette in crisi il matrimonio con Ginevra, incarnando l’indipendenza che si oppone alla saggezza del sovrano. Un classico d’avventura tra passione, onore e scelte impossibili.

Su Real Time alle 20:45 c’è Turisti per case: Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi confrontano due holiday home per puntata e le valutano su Posizione, Home Tour e Ospitalità (giudizi: Ok, Ottimo, Top). Al termine dei check‑out, l’host con più "Top" vince una recensione firmata dalla giuria. Un viaggio nell’ospitalità italiana, tra concept unici e storie di proprietari.

Jean Reno in azione, Cannavacciuolo all’assalto e tennis in chiaro: la notte Sky in prima fila

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 azione a Parigi con Antigang – Nell’ombra del crimine (2015, 90’, regia Benjamin Rocher): un gruppo di rapinatori firma colpi audaci tra banche e gioiellerie; Serge Buren (Jean Reno), poliziotto dai metodi poco convenzionali, guida una squadra giovane nella caccia ai criminali trasformando le strade in un campo di battaglia. Nel cast anche Caterina Murino.

Su Sky Uno alle 21:15 Cucine da incubo: Antonino Cannavacciuolo entra nei ristoranti in crisi, ispeziona sala e cucina (igiene, ordine, servizio), assaggia i piatti senza sconti, imposta restyling e nuovo menù e guida il primo servizio del "nuovo corso". Versione italiana del format britannico Kitchen Nightmares, un classico del factual ad alto tasso di empatia e disciplina.

Su TV8 alle 20:30 spazio a Tennis, ATP 1000 Roma: copertura in chiaro degli Internazionali d’Italia, il combined event del Foro Italico che porta i migliori tennisti e le migliori tenniste sulla terra rossa più prestigiosa del Paese.

Su Cielo alle 21:20 il dramma giudiziario In nome di mia figlia (2016, 87’, regia Vincent Garenq, Julien Rappeneau): un padre (Daniel Auteuil) intraprende una lotta lunga 27 anni per ottenere giustizia sulla morte sospetta della figlia quattordicenne, convinto della colpevolezza del patrigno, il dottor Krombach. Un caso che scava nella verità con ostinazione e dolore.

Roma chiama: tennis al Foro, speciale Di Canio e Top 14 in prima serata

Su Sky Sport 1 alle 19:00 Tennis, ATP e WTA 1000 Roma: gli Internazionali d’Italia (combined event dal 2011) mettono in campo i big del circuito maschile e femminile sui campi del Foro Italico. A seguire, alle 22:30, lo studio Sky Tennis Show con analisi, servizi e racconti per leggere risultati, protagonisti e tendenze della giornata romana.

Su Sky Sport Max alle 20:30 Di Canio Premier Special: Paolo Di Canio racconta storie, rivalità e fascino della Premier League, tra aneddoti, campioni e partite che hanno riscritto il campionato più seguito al mondo.

Su Sky Sport Max alle 21:05 riflettori sul Rugby, Top 14: il massimo campionato francese porta in tv le migliori 14 squadre d’Europa in un torneo ricco di fisicità, tattica e pathos.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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