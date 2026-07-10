Gianluigi Nuzzi prova a resistere (con Garlasco) a un destino già scritto Questa sera, venerdì 10 luglio 2026, Spagna-Belgio promette di monopolizzare gli ascolti TV. Ma Quarto Grado non molla e offre un'alternativa ai non calciofili

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Scoprite il meglio disponibile nella sera di venerdì 10 luglio 2026. Una serata ricchissima di proposte tra calcio mondiale, grandi film, serie e inchieste, pensate per convincere ogni tipo di pubblico.

Spagna–Belgio, il quarto che infiamma Rai1: poi il racconto familiare di Noi e l’amore ritrovato su Rai3

Rai 1 • 21:00 • Calcio, Mondiali 2026 – Quarti di Finale: Spagna-Belgio. Una sfida da brividi: la Spagna arriva con un percorso quasi perfetto, cinque partite senza subire gol, mentre il Belgio di Rudi Garcia – nonostante le fatiche dei gironi e dei sedicesimi – ha travolto i padroni di casa USA per 4-1 dimostrando di poter impensierire chiunque. Telecronaca in diretta e atmosfera da notte mondiale per un quarto di finale ad altissima intensità.

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Rai 2 • 21:20 • Noi. La serie diretta da Luca Ribuoli intreccia presente e passato in un dramma familiare corale fatto di rimpianti, seconde possibilità e scelte che cambiano la vita. Nel cast spiccano Aurora Ruffino, Dario Aita e Lino Guanciale, tre volti capaci di guidare un racconto intimo ma universale, tra legami, crisi e rinascite.

Rai 3 • 21:15 • I migliori anni della nostra vita. Film (2019) diretto da Claude Lelouch con Jean‑Louis Trintignant, Anouk Aimée, Souad Amidou, Antoine Sire e Marianne Denicourt. Dopo tanto tempo, due ex amanti si ritrovano grazie al figlio di lui, deciso a cercare la donna che suo padre non ha mai smesso di ricordare. Un nuovo inizio sembra possibile: un melodramma elegante che riflette su memoria, seconde chance e il tempo dell’amore.

Nuzzi riapre i dossier: Quarto Grado tra gialli e inchieste; su Canale 5 il melò di L’erede, su Italia 1 sopravvivenza nel Kalahari

Rete 4 • 21:33 • Quarto Grado. Il talk investigativo ideato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi (con Alessandra Viero) ripercorre i casi che dividono l’opinione pubblica tra ricostruzioni, perizie e testimonianze. Nato nel 2010 e diventato un cult della cronaca nera, il programma alterna servizi, collegamenti e un parterre di esperti (criminologi, psichiatri, specialisti della scientifica) per illuminare zone d’ombra e nuovi sviluppi delle inchieste più seguite.

Canale 5 • 21:21 • L’erede. Serie TV – Soap. A Urfa, le dinastie rivali Yelduran e Kordagli cercano la pace con un matrimonio combinato tra Serhat e Yildiz. Ma il chirurgo, pronto a trasferirsi all’estero, incontra Melek e rimette tutto in discussione: tra dovere, sentimento e destino familiare, la svolta arriva in corsia, quando un incidente costringe l’uomo a scegliere. Nel cast Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci e Mazlum Cimen: un melò ad alta intensità emotiva.

Italia 1 • 21:29 • Prey – La grande caccia. Thriller (2023) di Mukunda Michael Dewil con Mena Suvari, Emile Hirsch, Ryan Phillippe, Dylan Flashner, Jeremy Tardy. Una giovane coppia è costretta a fuggire nel deserto del Kalahari da una banda estremista; dopo lo schianto dell’aereo, la lotta per la vita diventa duplice, contro uomini e animali selvaggi, in un survival tesissimo tra sabbia, predatori e resistenza.

Ozpetek e la costellazione dei sentimenti su La7; Crozza graffia sul Nove; Real Time scava nelle ossessioni estreme

La7 • 21:15 • Saturno contro. Film (2007) di Ferzan Ozpetek con Ambra Angiolini, Isabella Ferrari, Luca Argentero, Margherita Buy, Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi. Un gruppo di amici si scopre fragile e indissolubile insieme: amori, tradimenti, perdite e rinascite nell’intreccio di un ensemble d’eccezione che restituisce tutta la poesia (e la ferita) dei legami.

Nove • 21:30 • I migliori Fratelli di Crozza. Il "meglio di" dello show di Maurizio Crozza: imitazioni, maschere e monologhi che dissacrano tic del potere e vizi dell’attualità, tra satira appuntita e tormentoni entrati nel lessico pop.

Real Time • 21:40 • Io e la mia ossessione. Docu‑serie che segue storie di vite intrappolate in comportamenti ossessivo‑compulsivi fuori dall’ordinario: c’è chi mangia carta igienica, chi beve detersivi, chi combatte dipendenze estreme. Tra confessioni ai familiari e il lavoro con psicologi ed esperti, un viaggio senza filtri nelle cause e nelle possibili strade di cambiamento.

Brividi con Black Phone 2, nozze‑duello a Quattro matrimoni, BarLume torna con "Sopra la panca" e Verhoeven firma il thriller d’autore

Sky Cinema 1 • 21:15 • Black Phone 2. Horror (2025) di Scott Derrickson con Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies, Anna Lore, Miguel Mora, Demián Bichir. Quattro anni dopo l’incubo, Finn – unico sopravvissuto a "Il Rapace" – scopre che il male supera la morte: il telefono torna a squillare e la vendetta dall’aldilà minaccia la sorellina Gwen. Nuovi brividi tra passato che non passa e chiamate impossibili da ignorare.

Sky Uno • 21:15 • Quattro matrimoni. Quattro promesse spose si giudicano a vicenda su abito, cerimonia e ricevimento per conquistare l’ambito premio finale: storytelling, ospitalità e fattore sorpresa decidono la gara nel wedding‑show più spietato (e divertente) sul "giorno più bello".

TV8 • 21:40 • I delitti del BarLume – Sopra la panca. Film (2024) di Roan Johnson con Filippo Timi, Lucia Mascino, Stefano Fresi, Enrica Guidi. Nuovo capitolo per la banda di Pineta: tra battute al vetriolo e piccoli misteri di provincia, Massimo e la Fusco si ritrovano alle prese con un caso che mescola ironia e colpi di scena in puro stile BarLume.

Cielo • 21:20 • Elle. Thriller (2016) di Paul Verhoeven con I. Huppert e L. Lafitte. Una donna d’affari, lucida e impenetrabile, rifiuta il ruolo di vittima e trasforma un’aggressione in una spietata partita psicologica: ambiguità, tensione e un’interpretazione magnetica per un classico contemporaneo sul potere e sul controllo.

Racchette in primo piano con Sky Tennis Show e Porrà racconta i campioni; placcaggi mondiali nel Nations Championship e motonautica "on board"

Sky Sport 1 • 20:30 • Sky Tennis Show. Magazine d’approfondimento: analisi tecniche, highlights, tattiche e storie dei protagonisti per leggere i dettagli che fanno la differenza nei grandi tornei.

Sky Sport 1 • 21:15 • L’uomo della Domenica. L’approfondimento di Giorgio Porrà: ritratti, interviste e racconti d’autore per entrare nella memoria e nell’anima dello sport attraverso i suoi protagonisti.

Sky Sport Max • 20:00 • Rugby, Nations Championship. Debutta il torneo che mette di fronte i due emisferi: le Nazionali del Sei Nazioni per il Nord contro le potenze SANZAAR con Fiji e Giappone per il Sud. Sei incontri per squadra tra luglio e novembre: fisicità, strategia e rivalità storiche in un’unica competizione globale.

Sky Sport Max • 22:15 • Motonautica On Board. Il magazine che porta dietro le quinte la motonautica: dalle imbarcazioni più veloci alle moto d’acqua più audaci, passando per le location italiane più spettacolari, con i piloti e le loro storie in primo piano.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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