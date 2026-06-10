Stasera in tv: Dino Zoff racconta l’epopea azzurra e sfida la festa di SuperKaraoke Cosa vedere stasera in tv? L’analisi antimafia di Lezioni di mafie (La7, approfondimento) incrocia la commedia Femmine contro maschi (Nove) e la première My Mother’s Wedding (Sky Cinema 1), mentre su Sky Uno Joe Bastianich elegge il piatto “che resta” con Foodish.

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Zoff, la memoria azzurra in prima serata: tra giustizieri e casi irrisolti, la notte Rai alza l’intensità

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro (2026, 100’, regia di Giovanni Filippetto). Un racconto tra repertori e interviste che ripercorre l’intera parabola del leggendario portiere: dagli esordi faticosi al dominio con la Juventus, fino ai trionfi con l’Italia agli Europei 1968 e ai Mondiali 1982. Un ritratto sobrio e potente, all’altezza di un campione che ha fatto la storia.

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Su Rai 2 alle 21:20 appuntamento con La sottile linea della vendetta (Serie TV, 2025). Esther Lefèvre, impiegata del tribunale in pensione, scopre l’Alzheimer e sceglie di "rettificare" a modo suo gli errori del sistema giudiziario, trasformandosi in un giustiziere. Nella corsa contro il tempo, tra memoria che svanisce e segreti familiari, entrano in gioco la figlia invadente e un nipote più comprensivo. Nel cast: Clémentine Célarié, Emilie Caen, Marc Ruchmann, Elisa Erka. Un thriller morale che interroga coscienza e legalità.

Su Rai 3 alle 21:15 torna Chi l’ha visto?. Nato nel 1989, il programma ha trasformato il pubblico in una rete di segnalatori attiva su persone scomparse e grandi casi irrisolti, tra telefonate in diretta, ricostruzioni e testimonianze. Con la guida di Federica Sciarelli, lo storico format Rai continua a intrecciare servizio pubblico e inchiesta, aggiornando dossier e piste con sguardo rigoroso.

Labate accende il dibattito, Hunziker riporta il karaoke in piazza, Hawes–Highmore in fuga: Mediaset a tutto ritmo

Su Rete 4 alle 21:34 arriva Realpolitik: Tommaso Labate orchestra sondaggi, retroscena e analisi in diretta sull’attualità politica ed economica, tra collegamenti e confronto serrato in studio. Un taglio senza filtri per leggere il presente mentre accade.

Su Canale 5 alle 21:20 c’è SuperKaraoke: da Piazza Trento e Trieste a Ferrara, Michelle Hunziker guida una festa corale dove la gente comune torna protagonista, affiancata dai Big che si alternano sul palco (Al Bano, Noemi, Raf, Ivana Spagna, Francesco Renga, Anna Tatangelo, Serena Brancale, Sal Da Vinci). Un format iconico degli anni ’90 reimmaginato con energia, ospiti fissi e spirito di piazza.

Su Italia 1 alle 21:27 prosegue The Assassin (S1, ep. 4; 2025): in Grecia, l’ex sicaria Julie si ricongiunge con il figlio Edward in cerca di risposte sul passato. Il ritorno dei vecchi nemici li spinge in una fuga per la sopravvivenza tra colpi di scena e ferite mai rimarginate. Nel cast Keeley Hawes, Freddie Highmore, Gerald Kyd, Shalom Brune‑Franklin, Devon Terrell, David Dencik, Alan Dale, Gina Gershon, Jack Davenport, Richard Dormer.

Gratteri spiega le mafie, guerra dei sessi con Bisio & Littizzetto, Zorzi giudica l’ospitalità: la notte La7–Discovery senza sconti

Su La7 alle 21:15 debutta Lezioni di mafie: quattro appuntamenti con gli studenti di Roma Tre per analizzare evoluzione e attualità della criminalità organizzata. Con il procuratore Nicola Gratteri, la conduzione di Paolo Di Giannantonio e la partecipazione di Antonio Nicaso. Un percorso didattico e civile che scava nelle dinamiche del potere criminale.

Su Nove alle 21:30 spazio a Femmine contro maschi (2011, 98’, regia di Fausto Brizzi): commedia corale sulla "guerra dei sessi" tra equivoci, vizi e cadute di stile. Nel cast, tra gli altri, Chiara Francini, Claudio Bisio, Emilio Solfrizzi, Luciana Littizzetto, Nancy Brilli, Serena Autieri. Un mosaico di coppie e cortocircuiti sentimentali in pieno stile Brizzi.

Su Real Time alle 21:40 tocca a Turisti per case: Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi mettono a confronto due holiday home per puntata. Valutazioni su Posizione, Home Tour e Ospitalità ("Ok", "Ottimo", "Top") fino alla proclamazione dell’host vincitore, che si aggiudica una recensione firmata. L’Italia dell’accoglienza vista da dentro, tra storytelling e dettagli che fanno la differenza.

Scarlett Johansson al matrimonio (forse), Bastianich cerca il piatto‑ricordo, nozze senza filtri e risate al Central Perk: la giostra "Intrattenimento Sky"

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 arriva My Mother’s Wedding (2025, 96’, regia di Kristin Scott Thomas): tre sorelle tornano nella dimora d’infanzia per le terze nozze della madre, vedova per due volte. Un fine settimana di confessioni e vecchi rancori che riemergono. Nel cast Scarlett Johansson, Sienna Miller, Emily Beecham, Freida Pinto, Thibault De Montalembert, Kristin Scott Thomas.

Su Sky Uno alle 21:15 c’è Foodish: solo un piatto sarà proclamato "Foodish", quello capace di restare nella memoria di Joe Bastianich e dell’ospite di puntata. Storie, tecnica e identità per una gara che premia il ricordo.

Su TV8 alle 21:40 tocca a Quattro matrimoni: quattro spose si giudicano a vicenda su abito, cerimonia e ricevimento, inseguendo l’ambito premio finale. Tradizione, scelte audaci e colpi di scena in un reality ormai cult del wedding.

Su Cielo alle 21:35 torna Friends (2002, S9 E22): Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross tra gag e sentimenti nel cuore di New York, con il Central Perk come epicentro di amicizia e confessioni. Nel cast Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, Courteney Cox Arquette, David Schwimmer.

Su Sky Sport Max alle 19:00 spazio a Baseball, MLB: i match della Major League Baseball, massima lega professionistica nordamericana, tra lanci da brivido e fuoricampo.

Su Sky Sport Max alle 22:30 Road to Le Mans: dal leggendario circuito della Sarthe, storie, attese e ultimi dettagli prima della maratona endurance più famosa del mondo.

Sky Sport, palinsesto non pervenuto nei dati odierni: aggiornamenti a seguire

Nei dati odierni non risultano programmi con emittente "Sky Sport".

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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