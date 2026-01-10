Stasera in tv (10 gennaio): Clerici rilancia The Voice Kids, De Filippi riapre C’è posta per te
Cosa vedere stasera? Bud Spencer e Terence Hill in prima serata su Rete 4, MasterChef Italia su Sky Uno contro 4 Ristoranti su TV8.
Scoprite il meglio disponibile nella sera di 10 gennaio 2026: una prima serata ricchissima tra grandi volti, cinema, attualità e sport live. Vi guidiamo canale per canale per scegliere cosa vedere.
Clerici accende la gara, l’FBI entra in scena, Ossini disegna il domani
Rai 1 – 21:30 – The Voice Kids: il talent musicale per bambini (7–14 anni) condotto da Antonella Clerici nasce dal format di John de Mol e porta in prima serata le blind auditions con le poltrone girevoli. In scena il gioco delle squadre guidate dai coach (nelle prime stagioni Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Ricchi e Poveri; poi Arisa) e un’orchestra che suona dal vivo, cifra distintiva di uno show pensato per emozionare famiglie e appassionati.
Rai 2 – 21:30 – F.B.I. (2022, 44’): la serie crime ambientata nel cuore delle indagini federali torna con missioni ad alto rischio. Nel cast spiccano Missy Peregrym e Zeeko Zaki insieme ad Alana de la Garza, Jeremy Sisto, John Boyd, Katherine Renee Turner, Ebonée Noel e Sela Ward, per un racconto ritmato tra analisi, pedinamenti e task force.
Rai 3 – 21:25 – La città ideale: Massimiliano Ossini guida un viaggio tra innovazione, architettura visionaria e sostenibilità. La rubrica esplora il futuro possibile delle nostre città, intrecciando tecnologia e qualità della vita con uno sguardo divulgativo e concreto.
Bud e Terence all’arrembaggio, De Filippi riapre la busta
Rete 4 – 21:33 – Chi trova un amico trova un tesoro (1981, 114’, regia di Sergio Corbucci): avventura comico‑scazzottata con la coppia cult Bud Spencer e Terence Hill, tra tesori nascosti, isole tropicali e guai a catena. Un classico pop che non invecchia.
Canale 5 – 21:30 – C’è posta per te: il people show ideato da Maria De Filippi torna con storie di ricongiungimenti, sorprese e scelte davanti alla celebre busta. Dai postini che portano l’invito alla dinamica studio/mittente/destinatario, la formula – in onda dal 2000 – alterna racconti di persone comuni e incursioni di ospiti famosi, puntando su empatia e grandi emozioni.
Italia 1 – 21:16 – Shrek e vissero felici e contenti (2010, 93’, regia di Mike Mitchell): il capitolo conclusivo della saga d’animazione ribalta le fiabe con ironia e cuore, tra magie, imprevisti e un orco più umano che mai.
Gramellini sceglie le parole, Sommi legge il presente
La7 – 20:35 – In altre parole: Massimo Gramellini conduce il talk rotocalco nato nel 2023. In diretta dallo studio romano (regia di Piergiorgio Camilli), si analizzano i fatti della settimana attraverso "parole‑chiave", con ospiti fissi come Roberto Vecchioni, Saverio Raimondo, Jacopo Veneziani e le giornaliste Cecilia Sala, Alessandra Sardoni e Laura Bonasera, più volti eccellenti a rotazione. La versione domenicale è più breve e monografica.
Nove – 21:30 – Lezioni private: Luca Sommi rilegge l’attualità attraversando i grandi temi universali con il linguaggio dell’arte. Dialoghi con protagonisti della cultura per una bussola critica e accessibile.
Real Time – 21:45 – Dottor Hekim – Medico geniale (St. 2, Ep. 9): Ates, specialista in infettivologia e nefrologia, geniale e allergico alle regole, guida un team sempre in competizione su casi clinici complicati. Nel cast Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz e Damla Colbay.
Guzzanti e Timi nel nuovo BarLume, poi Borghese e MasterChef accendono la notte
Sky Cinema 1 – 21:15 – I delitti del BarLume – Il gioco delle coppie (2026, 90’, regia di Roan Johnson): Pineta torna teatro di ironia e mistero con un cast ricchissimo che include Corrado Guzzanti, Filippo Timi, Marina Rocco, Paola Iezzi e Stefano Fresi. Un giallo brillante che mescola sarcasmo toscano e colpi di scena.
Sky Uno – 21:15 – MasterChef Italia (St. 15, Ep. 9): la gara ai fornelli con Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo spinge su tecnica, creatività e sostenibilità tra Mystery Box, Invention e Pressure Test.
TV8 – 20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti: il format (da Mein Lokal, Dein Lokal) mette in sfida quattro ristoratori della stessa area. Voti su location, servizio, menù e prezzo, più la categoria "special"; i giudizi finali di Borghese possono ribaltare la classifica. In palio 5.000 euro per l’attività.
Cielo – 21:20 – Gomorra – La serie (2014, St. 3, Ep. 11): la saga criminale diretta da Claudio Cupellini, Francesca Comencini e Stefano Sollima torna con clan, alleanze e tradimenti. Nel cast anche Marco D’Amore, insieme a Fortunato Cerlino e Salvatore Esposito, per un racconto duro e senza filtri.
Serie A in vetrina su Sky Sport 1, ma anche motonautica e yacht
Sky Sport 1 – 20:45 – Calcio, Serie A: appuntamento live con il massimo campionato italiano. Studio, cronaca e analisi per una serata da cartellone dedicata ai grandi incroci di classifica.
Sky Sport Max – 21:30 – Motonautica On Board: magazine dedicato alle imbarcazioni più veloci e alle moto d’acqua, tra backstage di gare, località italiane da cartolina e ritratti dei piloti, i veri protagonisti dietro ogni scia.
Sky Sport Max – 22:00 – The Boat Show: prove in mare tra motoscafi e vela, focus su grandi regate ed eventi del settore con uno sguardo a storie e personaggi della nautica.
