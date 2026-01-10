Trova nel Magazine
Stasera in tv (10 gennaio): Clerici rilancia The Voice Kids, De Filippi riapre C’è posta per te

Cosa vedere stasera? Bud Spencer e Terence Hill in prima serata su Rete 4, MasterChef Italia su Sky Uno contro 4 Ristoranti su TV8.

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Maria De Filippi e Antonella Clerici
Raiplay, Raiplay

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 10 gennaio 2026: una prima serata ricchissima tra grandi volti, cinema, attualità e sport live. Vi guidiamo canale per canale per scegliere cosa vedere.

Clerici accende la gara, l’FBI entra in scena, Ossini disegna il domani

Rai 121:30The Voice Kids: il talent musicale per bambini (7–14 anni) condotto da Antonella Clerici nasce dal format di John de Mol e porta in prima serata le blind auditions con le poltrone girevoli. In scena il gioco delle squadre guidate dai coach (nelle prime stagioni Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Ricchi e Poveri; poi Arisa) e un’orchestra che suona dal vivo, cifra distintiva di uno show pensato per emozionare famiglie e appassionati.

Rai 221:30F.B.I. (2022, 44’): la serie crime ambientata nel cuore delle indagini federali torna con missioni ad alto rischio. Nel cast spiccano Missy Peregrym e Zeeko Zaki insieme ad Alana de la Garza, Jeremy Sisto, John Boyd, Katherine Renee Turner, Ebonée Noel e Sela Ward, per un racconto ritmato tra analisi, pedinamenti e task force.

Rai 321:25La città ideale: Massimiliano Ossini guida un viaggio tra innovazione, architettura visionaria e sostenibilità. La rubrica esplora il futuro possibile delle nostre città, intrecciando tecnologia e qualità della vita con uno sguardo divulgativo e concreto.

Bud e Terence all’arrembaggio, De Filippi riapre la busta

Rete 421:33Chi trova un amico trova un tesoro (1981, 114’, regia di Sergio Corbucci): avventura comico‑scazzottata con la coppia cult Bud Spencer e Terence Hill, tra tesori nascosti, isole tropicali e guai a catena. Un classico pop che non invecchia.

Canale 521:30C’è posta per te: il people show ideato da Maria De Filippi torna con storie di ricongiungimenti, sorprese e scelte davanti alla celebre busta. Dai postini che portano l’invito alla dinamica studio/mittente/destinatario, la formula – in onda dal 2000 – alterna racconti di persone comuni e incursioni di ospiti famosi, puntando su empatia e grandi emozioni.

Italia 121:16Shrek e vissero felici e contenti (2010, 93’, regia di Mike Mitchell): il capitolo conclusivo della saga d’animazione ribalta le fiabe con ironia e cuore, tra magie, imprevisti e un orco più umano che mai.

Gramellini sceglie le parole, Sommi legge il presente

La720:35In altre parole: Massimo Gramellini conduce il talk rotocalco nato nel 2023. In diretta dallo studio romano (regia di Piergiorgio Camilli), si analizzano i fatti della settimana attraverso "parole‑chiave", con ospiti fissi come Roberto Vecchioni, Saverio Raimondo, Jacopo Veneziani e le giornaliste Cecilia Sala, Alessandra Sardoni e Laura Bonasera, più volti eccellenti a rotazione. La versione domenicale è più breve e monografica.

Nove21:30Lezioni private: Luca Sommi rilegge l’attualità attraversando i grandi temi universali con il linguaggio dell’arte. Dialoghi con protagonisti della cultura per una bussola critica e accessibile.

Real Time21:45Dottor Hekim – Medico geniale (St. 2, Ep. 9): Ates, specialista in infettivologia e nefrologia, geniale e allergico alle regole, guida un team sempre in competizione su casi clinici complicati. Nel cast Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz e Damla Colbay.

Guzzanti e Timi nel nuovo BarLume, poi Borghese e MasterChef accendono la notte

Sky Cinema 121:15I delitti del BarLume – Il gioco delle coppie (2026, 90’, regia di Roan Johnson): Pineta torna teatro di ironia e mistero con un cast ricchissimo che include Corrado Guzzanti, Filippo Timi, Marina Rocco, Paola Iezzi e Stefano Fresi. Un giallo brillante che mescola sarcasmo toscano e colpi di scena.

Sky Uno21:15MasterChef Italia (St. 15, Ep. 9): la gara ai fornelli con Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo spinge su tecnica, creatività e sostenibilità tra Mystery Box, Invention e Pressure Test.

TV820:15Alessandro Borghese – 4 ristoranti: il format (da Mein Lokal, Dein Lokal) mette in sfida quattro ristoratori della stessa area. Voti su location, servizio, menù e prezzo, più la categoria "special"; i giudizi finali di Borghese possono ribaltare la classifica. In palio 5.000 euro per l’attività.

Cielo21:20Gomorra – La serie (2014, St. 3, Ep. 11): la saga criminale diretta da Claudio Cupellini, Francesca Comencini e Stefano Sollima torna con clan, alleanze e tradimenti. Nel cast anche Marco D’Amore, insieme a Fortunato Cerlino e Salvatore Esposito, per un racconto duro e senza filtri.

Serie A in vetrina su Sky Sport 1, ma anche motonautica e yacht

Sky Sport 120:45Calcio, Serie A: appuntamento live con il massimo campionato italiano. Studio, cronaca e analisi per una serata da cartellone dedicata ai grandi incroci di classifica.

Sky Sport Max21:30Motonautica On Board: magazine dedicato alle imbarcazioni più veloci e alle moto d’acqua, tra backstage di gare, località italiane da cartolina e ritratti dei piloti, i veri protagonisti dietro ogni scia.

Sky Sport Max22:00The Boat Show: prove in mare tra motoscafi e vela, focus su grandi regate ed eventi del settore con uno sguardo a storie e personaggi della nautica.

Scoprite l'intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

