Gabriel Garko avvilito: i suoi sforzi sono senza speranze. Perché

Stasera, martedì 10 febbraio 2026, Colpa dei sensi con l'attore piemontese deve fronteggiare le Olimpiadi e la Coppa Italia. Tutta la programmazione TV

Scoprite il meglio disponibile nella sera di martedì 10 febbraio 2026: una guida rapida e completa per scegliere la vostra prima serata tra fiction, grandi inchieste, cinema e sport live.

Pamich in prima serata, fiamma olimpica e il Far West di Sottile: la notte Rai

Rai 1 • 21:30 • Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich. Miniserie tratta da "Memorie di un marciatore" di Abdon Pamich: il racconto di una vita sportiva e personale fuori dall’ordinario, tra sacrifici, disciplina e medaglie. Nel cast spiccano Fausto Maria Sciarappa e Tobia De Angelis, impegnati a restituire il ritratto intimo di un’icona dell’atletica azzurra.

Rai 2 • 21:00 • Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. La serata "totalmente olimpica" prosegue con dirette, finestre live e collegamenti dalle sedi di gara: biathlon, sci alpino, short track e molto altro nel racconto della XXV edizione dei Giochi invernali di casa. In seconda serata spazio a Notti Olimpiche con highlights, analisi e interviste ai protagonisti della giornata.

Rai 3 • 21:20 • Farwest. Salvo Sottile attraversa i "far west" d’Italia, quelle terre di confine dove le regole saltano e a pagare sono i più deboli: inchieste, reportage e testimonianze in studio per dare voce a chi subisce prepotenze e indicare possibili soluzioni. Un format che alterna collegamenti, storie e approfondimenti con taglio civile e di servizio.

Berlinguer al contraddittorio, Garko accende la fiction e il Napoli all’assalto del Como: la serata Mediaset

Rete 4 • 21:33 • È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer guida il talk che fotografa l’attualità con faccia a faccia, inchieste e un panel di ospiti dal mondo della politica e della società. Un’arena dal ritmo serrato, tra analisi, confronto e punti di vista contrapposti.

Canale 5 • 21:21 • Colpa dei sensi. Miniserie firmata Simona Izzo e Ricky Tognazzi (2025): il ritorno in città di Davide sconvolge l’equilibrio di Laura ed Enrico, riaprendo una ferita sentimentale e un mistero mai chiarito. Nel cast Gabriel Garko, Anna Safroncik, Tommaso Basili, Francesco Venditti e Giorgia Würth: tra passioni che divampano e verità nascoste, un intreccio di segreti e colpi di scena.

Italia 1 • 20:30 • Coppa Italia Live. Studio, servizi e ultimissime per prepararsi alla serata di coppa: analisi tattiche, formazioni e precedenti per entrare nel clima del match.

Italia 1 • 21:00 • Calcio, Coppa Italia – Quarti di Finale: Napoli–Como. Dopo il passaggio del turno ai rigori col Cagliari, gli azzurri ritrovano il pubblico di casa per sfidare il Como di Cesc Fabregas, capace nell’ultimo turno dell’impresa a Firenze. Dentro o fuori, con clima da notte di coppa e telecamere puntate sul Diego Armando Maradona.

Floris alza il confronto, Conticini caccia i tesori e due appuntamenti con l’amore su Real Time

La7 • 21:15 • DiMartedì. L’approfondimento di Giovanni Floris tra interviste, analisi e sondaggi: un set informativo che scandaglia i fatti della settimana con esperti, protagonisti e un linguaggio chiaro, fino alle immancabili chiusure dedicate ai "fuori campo" della politica.

Nove • 21:30 • Cash or Trash – La notte dei tesori. Paolo Conticini incontra chi sogna di trasformare oggetti di soffitta in tesori: cinque mercanti si sfidano a rilanci, tra valutazioni tecniche, colpi di scena e trattative serrate. Chi farà l’affare migliore?

Real Time • 20:45 • Cortesie per gli ospiti. Dal 2005 la sfida "di casa" tra due coppie: menù, mise en place, accoglienza e convivialità sono valutati dai giudici (nel tempo: Alessandro Borghese, Roberto Ruspoli, Csaba dalla Zorza, Diego Thomas, Luca Calvani). Dallo spin-off B&B a "Cortesie in famiglia", lo show è diventato un cult dell’ospitalità italiana.

Real Time • 21:45 • Primo Appuntamento. Il dating show ispirato al format inglese First Dates: due single, mai incontrati prima, cenano al "Ristorante Geco" dell’Eur e alla fine decidono se rivedersi oppure no. Con la conduzione di Flavio Montrucchio, tra confessionali, brindisi e piccoli imbarazzi, l’alchimia (o il suo opposto) si rivela a tavola.

Affleck tra ipnosi e colpi di scena, Borghese arbitra ai fornelli, Clooney alle Hawaii e tempesta in quota

Sky Cinema 1 • 21:15 • Hypnotic. Thriller ad alta tensione di Robert Rodriguez (2023): un detective, deciso a ritrovare la figlia scomparsa, finisce in un labirinto di crimini e manipolazioni mentali. Con Ben Affleck, William Fichtner, Alice Braga: visioni, indizi e un gioco di specchi tra realtà e suggestione.

Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area si giudicano su location, servizio, menù, prezzo e una "categoria special" legata al territorio. Voti segreti, bonus tematico e verdetto finale di Borghese: in palio 5.000 euro da reinvestire nel locale, per un format cult del racconto di impresa.

TV8 • 21:30 • Paradiso amaro (2011). Dramma diretto da Alexander Payne: Matt King (interpretato da George Clooney) affronta il coma della moglie e scopre un tradimento che lo spinge, insieme alle figlie (tra cui Shailene Woodley), in un viaggio nelle isole Hawaii per fare i conti con la verità e con se stesso.

Cielo • 21:20 • Nel cuore della tempesta. Avventura ad alta quota (2009, 92’): durante un volo di linea, un pilota decide un atterraggio d’emergenza nel pieno di una tempesta, ma la scelta viene poi giudicata "avventata" dalla commissione d’inchiesta della compagnia. Tra responsabilità, concitazione e indagini tecniche.

Premier League in doppia finestra e Sei Nazioni: highlights e storie azzurre

Sky Sport 1 • 20:30 • Calcio, Premier League. La massima serie inglese in vetrina con finestre live, aggiornamenti e approfondimenti: cronache, analisi e il fascino del campionato più competitivo al mondo.

Sky Sport 1 • 22:30 • Calcio, Premier League. Seconda finestra serale con highlights, focus tattici e il racconto dei protagonisti: ritmo alto e respiro internazionale, fino alla chiusura di giornata.

Sky Sport Max • 20:45 • Rugby, Highlights Sei Nazioni. Mete, placcaggi e le giocate decisive del Torneo più antico d’Europa: sintesi ad alto ritmo e fotografia dell’andamento del Championship.

Sky Sport Max • 21:00 • Highlights Calcio. Le azioni più spettacolari del panorama internazionale: gol, parate, giocate d’autore e il meglio dai principali campionati.

Sky Sport Max • 21:15 • Calcio, Premier League. Ulteriore slot dedicato alla Premier: aggiornamenti e finestre dedicati a un torneo che non smette di sorprendere per intensità e qualità.

Sky Sport Max • 23:15 • Super Atleti. La serie che racconta il lungo cammino e i momenti decisivi dei protagonisti dello sport olimpico italiano: sacrifici, sliding doors e successi indimenticabili.

