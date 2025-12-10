Stasera in tv (10 dicembre), Roberto Benigni incanta con la storia di Pietro Cosa vedere in TV stasera, mercoledì 10 dicembre 2025? La serata è segnata dall'evento con l'attore e regista toscano, che ripercorre la vita del padre della Chiesa

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di mercoledì 10 dicembre 2025: proposte per ogni gusto tra grande calcio europeo in chiaro, cinema d’autore, inchieste e attualità.

Benigni su Pietro, Cage decolla e Sciarelli riapre i casi: la Rai va all’attacco in prima serata

Rai 1 — 21:30 — Pietro – Un uomo nel vento. Show in prima serata con il Premio Oscar Roberto Benigni: il titolo annuncia un racconto dal taglio umano e spettacolare, tra musica, parole e grandi storie. Un appuntamento pensato per il pubblico familiare del mercoledì sera e in vista del Natale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 — 21:20 — Con Air. L’action cult del 1997 diretto da Simon West riporta in quota un aereo carico dei criminali più pericolosi: tra i protagonisti spiccano Nicolas Cage, John Malkovich e Steve Buscemi. Ritmo altissimo, colpi di scena e un’operazione di salvataggio impossibile in puro stile anni ’90 (115’).

Rai 3 — 21:20 — Chi l’ha visto?. Lo storico programma di servizio nato nel 1989 torna con la guida di Federica Sciarelli: appelli in diretta, ricostruzioni e testimonianze sulle persone scomparse e sui casi irrisolti che hanno segnato l’Italia. Nel tempo, oltre alle ricerche degli scomparsi, lo spazio ha ampliato lo sguardo a inchieste di cronaca, con un linguaggio televisivo riconoscibile e partecipato.

Labate accende il dibattito, la dizi in Cappadocia chiama la resa dei conti, Nolan punta alle stelle su Mediaset

Rete 4 — 21:30 — Realpolitik. Tommaso Labate conduce un approfondimento sull’attualità politica: sondaggi, retroscena e analisi live per leggere il presente senza filtri e con ritmo da breaking news. Un’arena che alterna faccia a faccia, dati e interpreti del dibattito pubblico.

Canale 5 — 21:21 — La notte nel cuore. Soap turca ambientata in Cappadocia: Sumru abbandona da giovane i gemelli Nuh e Melek e ricostruisce la propria vita con il potente Samet. Anni dopo, i figli tornano a chiederle conto del passato. Nel cast, tra gli altri, Ece Uslu ed Esra Dermancioglu. Un melodramma di segreti familiari, rivendicazioni e resa dei conti.

Italia 1 — 21:27 — Interstellar. Il capolavoro sci‑fi di Christopher Nolan (169’): una missione oltre un wormhole alla ricerca di una nuova casa per l’umanità, tra dilemmi etici, legami padre‑figlia e vertigini cosmiche. Con Matthew McConaughey, Jessica Chastain e Anne Hathaway.

Damon fa giustizia, Amadeus rimette in pista i "dilettanti", in ER arrivano i casi al limite

La7 — 21:15 — L’uomo della pioggia. Il legal diretto da Francis Ford Coppola (1997, 135’) porta in aula un giovane avvocato idealista alle prese con potenti compagnie assicurative. Nel cast Matt Damon, Danny De Vito, Jon Voight e Mickey Rourke: un classico che intreccia formazione e denuncia.

Nove — 21:30 — La corrida. Amadeus riporta in scena il varietà dei "dilettanti allo sbaraglio": talento, comicità e noi del pubblico a fare da giudici, insieme a un ospite celebre. Uno show rinnovato che miscela ironia e cuore in prima serata.

Real Time — 21:30 — ER: storie incredibili. Documentario medical con incidenti e interventi al limite: da una tartaruga alligatore che serra il collo di un uomo a un potatore ferito a 6 metri d’altezza con la motosega, fino a ferite "misteriose" taciute dal paziente. Un viaggio per stomaci forti nel dietro le quinte del pronto soccorso.

Farrell e Cruise in azione, TV8 scalda la Champions Night, Butler in fuga nella notte

Sky Cinema 1 — 21:15 — Miami Vice. Michael Mann rilegge il suo crime di culto tra Miami e i cartelli: stile ipnotico, adrenalina e undercover. Nel cast spicca Colin Farrell accanto a Jamie Foxx e Gong Li (134’).

Sky Cinema 2 — 21:15 — Nato il quattro luglio. Oliver Stone firma il potente dramma anti‑bellico sul veterano Ron Kovic (1989, 136’): dalla ferita in Vietnam alla militanza pacifista. Protagonista Tom Cruise, con Willem Dafoe e Kyra Sedgwick.

TV8 — 20:25 — Tv8 Champions Night. Pre‑partita del big match di Champions: conducono Leo Di Bello e Sarah Castellana, con in studio Fabio Quagliarella, Marco Borriello, Enrico Bertolino e Stefano De Grandis. Analisi, collegamenti e tutte le chiavi della sfida in chiaro.

TV8 — 21:00 — Calcio, UEFA Champions League – 6a giornata: Real Madrid–Manchester City. Dal Santiago Bernabéu, blancos contro citizens per una notte di altissimo livello: tecnica, intensità e posta in palio pesante. Grande calcio europeo in chiaro.

Cielo — 21:20 — Chase. Thriller (2022) di Brian Goodman: la futura ex moglie di Will scompare in una stazione di servizio. Lui si tuffa nel sottobosco criminale della città, braccato dalle autorità, in una corsa contro il tempo. Con Gerard Butler, Jaimie Alexander e Dani Deetté (95’).

Champions Night su Sky Sport: studio, live, Diretta Gol e sprint di mezzanotte

Sky Sport 1 — 20:45 — Champions League Show. Lo studio che introduce la serata europea: immagini, interviste, lavagne tattiche e collegamenti da tutti i campi per entrare nel clima del grande calcio.

Sky Sport 1 — 21:00 — Calcio, UEFA Champions League. Le telecronache integrali del turno: la massima competizione per club raccontata minuto per minuto, con approfondimenti e bordocampo.

Sky Sport Max — 21:00 — Calcio, UEFA Champions League. Finestra Diretta Gol per vivere simultaneamente le emozioni di tutti i match in campo: gol in tempo reale, highlights istantanei e continui cambi di campo.

Sky Sport Max — 23:15 — Calcio, UEFA Champions League. Prosegue la notte europea con finestre, aggiornamenti e gli ultimi verdetti: il recap perfetto per non perdere nulla del turno.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche