Per Ilary Blasi il vero nemico è un "grande assente": cosa succede al GF Vip
Oggi, venerdì 10 aprile 2026, il reality show di Canale 5 deve sfidare il ritorno di Dalla strada al palco orfano di Nek. Outsider Propaganda Live e Crozza
Scoprite il meglio disponibile nella sera di venerdì 10 aprile 2026: una prima serata ricca di show, cinema, serie e sport in grado di convincere ogni tipo di pubblico.
Nek saluta, la giuria prende il palco: Delitti in Paradiso e la memoria di Ninetta guidano la notte Rai
Rai 1 • 21:30 • Dalla strada al palco Special. Il people show si rinnova con una formula inedita: niente conduttore e una giuria fissa di volti pop come Bianca Guaccero, Carlo Conti, Mara Venier e Nino Frassica. Il palco diventa una piazza dove artisti di strada dall’Italia e dal mondo raccontano vite, passioni e talenti. Dalle esibizioni alla narrazione, lo Special promette ritmo e varietà, con il racconto corale degli interpreti. Dalle stagioni precedenti, il format conserva l’anima live e la cura musicale; la novità assoluta è l’assenza del frontman, dopo l’era di Nek, per una serata ancora più corale.
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Rai 2 • 21:20 • Delitti in Paradiso. Richard Poole, detective di Scotland Yard, viene spedito sull’isola caraibica di Saint Marie per indagare sull’omicidio di un collega. Quintessenza dell’eleganza britannica catapultata tra i tropici, Poole dovrà adattarsi a un nuovo team e a un metodo d’indagine dove sole e colori non attenuano i misteri. Cast: Don Gilet, Shantol Jackson, Shaquille Ali‑Yebuah, Ginny Holder, Don Warrington, Élizabeth Bourgine, Tobi Bakare.
Rai 3 • 21:20 • La casa di Ninetta. Regia di Lina Sastri. Un’anziana donna malata di Alzheimer, nella sua casa, ripercorre amore, violenza, famiglia, dolore e gioia, in una città sospesa tra realtà e immaginazione, presente e passato. Nel cast Lina Sastri, Maria Pia Calzone, Angela Pagano, Massimo De Matteo: un racconto intimo e teatrale, che trasforma la memoria in scena.
Nuzzi riapre i dossier, Ilary Blasi accende il GF Vip, Momoa cala l’asso su Italia 1
Rete 4 • 21:34 • Quarto Grado. Il talk d’inchiesta (VideoNews, ideato da Siria Magri) torna sui grandi casi di cronaca nera con servizi, ricostruzioni e un parterre di esperti in studio. Conducono Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero; tra gli ospiti ricorrenti criminologi, psichiatri e specialisti della scientifica. Nato nel 2010, il programma ha consolidato una community attiva ("quartograders") e spin‑off editoriali e televisivi, restando un riferimento per l’approfondimento del venerdì.
Canale 5 • 21:20 • Grande Fratello Vip. La versione celebrity del reality più longevo porta in prima serata dinamiche, nomination e televoti, con la Casa osservata 24 ore su 24 tra confessionali e prove settimanali. Alla guida Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste: regole storiche (nomination, televoto eliminatorio, montepremi con quota benefica) e una tradizione iniziata nel 2016, tra ingressi, sorprese e colpi di scena in diretta.
Italia 1 • 21:29 • Aquaman e il regno perduto (2023). Regia di James Wan, 124’. Arthur/Aquaman difende Atlantide e la superficie da una nuova minaccia, costretto a un’alleanza impensabile pur di contenere i danni. Cast: Jason Momoa, Nicole Kidman, Amber Heard, Temuera Morrison, Patrick Wilson: fantasy d’azione spettacolare che espande il mondo sottomarino DC.
Zoro incalza l’attualità, Crozza punge: su Real Time tornano le ossessioni dei "Malati di pulito"
La7 • 21:15 • Propaganda Live. Diego Bianchi "Zoro" orchestra reportage originali, rassegne con Makkox, band live e un tavolo di giornalisti (Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata) per raccontare politica e costume con sguardo pop e rigore. Erede evoluto di "Gazebo", lo show alterna interviste, clip e satira in tre ore di diretta.
Nove • 21:30 • Fratelli di Crozza. Il one‑man show di Maurizio Crozza rilancia imitazioni e parodie dei protagonisti di politica e tv, tra personaggi storici e nuovi bersagli. Un laboratorio satirico che, dallo sbarco sul Nove, ha moltiplicato le maschere e l’impatto, unendo risata e riflessione.
Real Time • 21:40 • Malati di pulito. Docu‑serie sui disturbi ossessivo‑compulsivi legati all’igiene che evita toni ansiogeni e mostra come alcuni trasformino la "mania" in lavoro: protagonista Linda Dykes e la sua squadra di "pulitori compulsivi" impegnati in interventi estremi ma risolutivi.
Dal caso Hind Rajab alle ispezioni di Barbieri: cinema d’impatto e sfide d’hotel su Sky
Sky Cinema 1 • 21:15 • La voce di Hind Rajab (2025). Regia di Kaouther Ben Hania, 90’. A Gaza, il 29 gennaio 2024, gli operatori della Mezzaluna Rossa raccolgono la drammatica richiesta d’aiuto di Liyan Hamada, 15 anni, bloccata in auto con la cugina di 5 anni, Hind Rajab, dopo un attacco di un carro armato. Con Saja al‑Kilani, Clara Khuri, Motaz Malhees, ’Amir Hulayhil: un racconto necessario, tra reale e messa in scena.
Sky Uno • 21:15 • Bruno Barbieri – 4 hotel. Lo spin‑off del celebre format sui ristoranti porta quattro albergatori a sfidarsi ospitandosi a vicenda: check‑in, notte in struttura, ispezioni rituali di Bruno Barbieri (materasso, topper, cuscini, bagno, minibar), voti su location, servizi, camere, prezzi e – dalle edizioni più recenti – colazione. Confronto finale, verdetto e 5.000 euro da reinvestire.
TV8 • 21:40 • MasterChef Italia (St.14 Ep.11). A giudicare gli aspiranti chef Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo: Live Cooking e Stress Test con la partecipazione della chef Chiara Pavan per valutazioni mirate su tecniche e identità di piatto.
Cielo • 21:20 • Devil’s Knot – Fino a prova contraria (2013). Regia di Atom Egoyan, 114’. Dramma giudiziario ispirato a un celebre caso di cronaca americana, con Colin Firth, Reese Witherspoon, Dane DeHaan: verità parziali e colpe presunte in uno dei casi più discussi degli anni ’90.
Premier, Eurolega e lo Special di Di Canio: la notte ad alto ritmo di Sky Sport
Sky Sport 1 • 20:30 • Basket, Eurolega. La massima competizione europea per club: tecnica, tattica e protagonisti in primo piano in un calendario che decide gerarchie e incroci verso i playoff.
Sky Sport 1 • 22:30 • Di Canio Premier Special. Le grandi storie e le rivalità della Premier League raccontate da Paolo Di Canio: aneddoti da insider, analisi tattiche e il fascino unico del campionato inglese visto da chi l’ha vissuto in campo.
Sky Sport Max • 21:00 • Calcio, Premier League. Appuntamento con le sfide del massimo campionato inglese: ritmo, talento e intensità, con finestre e approfondimenti sui match clou di giornata.
Sky Sport Max • 20:45 • Highlights Calcio. Le azioni più spettacolari e i colpi dei protagonisti del calcio internazionale in un mosaico di gol, giocate e momenti chiave.
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