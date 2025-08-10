Stasera in tv (10 agosto), Amadeus retrocesso e Mediaset fa un piacere a Rai 1: programma cancellato I programmi tv da vedere oggi (domenica 10 agosto). Canale 5 ferma la soap La Notte del cuore, Imma Tataranni sfida le indagini di Report.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più accattivanti ai talk, fino ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro in questa conclusione del weekend, domenica 10 agosto 2025.

Stasera in tv (10 agosto), cosa vedere: da Report su Rai 3 a Imma Tataranni su Rai 1

Domenica 10 agosto 2025 la televisione generalista italiana si distribuisce tra fiction, inchieste, commedie e film romantici. Ad esempio su Rai 1 torna Imma Tataranni – Sostituto procuratore, con le indagini della protagonista interpretata da Vanessa Scalera, sempre in equilibrio tra casi intricati e una vita privata piuttosto movimentata. La serie, ambientata nel cuore della Basilicata, ha conquistato un grande pubblico, diventando molto amata. Chi invece preferisce delle riflessioni attuali, trova su Rai 3 un nuovo appuntamento con il best of di Report, il programma d’inchiesta tanto acclamato, condotto da Sigfrido Ranucci, che si distingue per il suo rigore giornalistico e per l’approfondimento di tematiche complesse e spesso scomode. Ma attenzione anche alle risate di Din Don 9 – Paesani spaesati, la commedia surreale di Italia 1 che si muove tra gag, equivoci e personaggi al limite dell’assurdo, con tanti attori nuovi capitanati da Enzo Salvi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2, invece, spazio al crime americano con Will Trent. Canale 5 stoppa la nuova soap La notte nel cuore (in pausa estiva), che nelle ultime settimane aveva incassato ottimi ascolti, e punta sul romanticismo con il film Un amore come te. Su Rete 4 continua il viaggio tra scienza, storia e misteri con una nuova puntata di Freedom – Oltre il confine, il programma di divulgazione. Slitta in seconda serata, invece, il ciclo di repliche de La Corrida. Nonostante gli ottimi risultati di share delle prime tre puntate in replay, infatti, lo show di Amadeus stasera sarà in onda dalle 23.10 per lasciar posto in prime time sul Nove alla differita del match Chelsea-Milan.

A completare il quadro, arrivano le pellicole degli altri canali. Su Iris viene trasmesso Dolor y Gloria, il film autobiografico di Pedro Almodóvar che racconta le crisi e i ricordi di un regista in declino. Su 20 va in onda L’ultima discesa, ispirato alla vera storia di Eric LeMarque, mentre su Cine34 torna il mitico ragionier Ugo con Fantozzi, con il cult della commedia italiana. Insomma, che si abbia voglia di ridere, studiare, emozionarsi o semplicemente passare una serata leggera, la tv stasera saprà come tenerci impegnati.

Consulta la guida completa ai programmi del weekend.

Potrebbe interessarti anche