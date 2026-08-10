Stasera in tv (10 agosto), cosa vedere a San Lorenzo: Il giovane Montalbano verso il botto e doppio Garlasco
Cosa vedere stasera in tv? Paolo Crepet su La7 contro Little Big Italy (Nove), Il giovane Montalbano su Rai 1 e i talk Zona Bianca e Filorosso.
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite con noi il meglio del 10 agosto 2026: tra gialli, cinema d’azione, talk e grande sport europeo, la prima serata promette emozioni per tutti.
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Riondino a Vigàta e l’Europeo al via: giallo e medaglie sulla Rai
Rai 1 — 21:30 — Il giovane Montalbano – Il terzo segreto. La prequel diretta da Gianluca Maria Tavarelli riporta a Vigàta gli anni formativi del commissario interpretato da Michele Riondino, con un cast che comprende Alessio Vassallo, Andrea Tidona e Nino D’Agata. Un capitolo che illumina carattere e scelte del futuro Montalbano, tra indagini e vita privata. L’episodio in onda stasera sarà Il terzo segreto. La serie tv nelle scorse settimane ha riscosso un ottimo successo di pubblico nonostante sia in replica e stasera punta a un botto ancor maggiore, considerata la concorrenza tutt’altro che irresistebile presente sulle altre reti.
Rai 2 — 21:00 — Atletica leggera, Europei Birmingham 2026. Dall’Alexander Stadium le gare dei XXVII campionati europei (10–16 agosto 2026): serata di pedane e corsie con finali e qualificazioni che pesano sul medagliere azzurro.
Rai 3 — 21:15 — Filorosso. L’approfondimento che resta una finestra aperta sul mondo: interviste, reportage dall’Italia e dall’estero e inchieste per leggere l’attualità con sguardo rigoroso e domande scomode. Filorosso stasera , affronta la tensione tra Italia e Spagna e i nuovi controlli sui viaggiatori, ampio spazio anche alla violenza giovanile, con il confronto sulle nuove misure di sicurezza e prevenzione. Al centro della serata torna il caso Garlasco, con le nuove indagini e il confronto sugli aspetti scientifici e forensi
Brindisi alza il tiro, love story turca e un duello tra sicari: la notte Mediaset
Rete 4 — 21:33 — Zona bianca. Il talk ideato e condotto da Giuseppe Brindisi, nato nel 2021 per raccontare pandemia, politica, società e cronaca, è una maratona di confronti in diretta dagli studi di Cologno Monzese: ospiti, servizi e dibattiti su temi che dividono l’opinione pubblica. Tra i temi di stasera anche l’immancabile spazio dedicato al delitto di Garlasco, con dibattiti e le ultime news sulle indagini.
Canale 5 — 21:20 — Hot Sweet Sour – Ingredienti di un amore. Duygu e Murat si erano promessi di ritrovarsi cinque anni dopo la separazione, senza contatti. Alla scadenza, lei vola a Istanbul sognando una seconda possibilità, ma scopre che lui è diventato uno chef in vista, in gara in un talent culinario e prossimo alle nozze. Tra sentimenti mai sopiti e nuove scelte, capire se l’amore appartiene al passato diventa la prova più difficile.
Italia 1 — 21:30 — King of Killers. L’ex sicario Marcus Garan accetta un incarico da dieci milioni che lo conduce a Tokyo: lì scopre di essere stato convocato con altri spietati killer per eliminare "l’assassino dei record". Alleanze instabili, scontri feroci e una verità che ribalta la missione.
Crepet provoca dal palco, Panella caccia i sapori e Melek sceglie il coraggio: La7 e Discovery
La7 — 21:15 — Sei felice? Una giornata con Crepet. Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet indaga il significato della felicità: esperienze, relazioni e aspirazioni personali come bussola del benessere emotivo, in un dialogo dal vivo con il pubblico teatrale.
Nove — 21:30 — Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella vola nelle città del mondo dove gli italiani sono di casa e mette alla prova tre locali per scoprire quale interpreta meglio l’identità della nostra cucina.
Real Time — 21:50 — Melek – Il coraggio di una madre (St. 1, Ep. 25). Berlino, oggi. Melek, lontana dalle proprie radici, vede crollare la quotidianità per una notizia drammatica: tra identità, responsabilità e amore materno, la sua vita prende una svolta radicale. Con Nehir Erdogan, Kutsi e un ampio cast corale.
Eva Green guida il commando, il mistero d’estate e Cracco on the road: Intrattenimento Sky
Sky Cinema 1 — 21:15 — Dirty angels – Missione sotto copertura. Afghanistan: un commando tutto al femminile si infiltra fingendosi ONG per liberare un gruppo di adolescenti rapite. Tradimenti, perdite e i fantasmi del passato trasformano il piano in una missione letale. Con Eva Green, Maria Bakalova, Ruby Rose, Reza Brojerdi.
Sky Uno — 21:15 — Un’estate fa. Miniserie corale diretta da Davide Marengo e Marta Savina: un mistero che intreccia memoria, adolescenza e resa dei conti nel tempo. Nel cast spiccano Claudia Pandolfi, Ginevra Francesconi, Lino Guanciale, Nicole Grimaudo e Tobia De Angelis.
TV8 — 21:40 — Dinner Club. Carlo Cracco guida un diario di viaggio gastronomico tra territori e sapori italiani, insieme a volti noti del cinema e della comicità, per scoprire storie e cucine d’autore.
Cielo — 21:20 — The debt collector – Il ritorno. Scott Adkins e Louis Mandylor tornano in azione: dopo la fuga dal boss Barbosa, French e Sue lavorano come riscossori a Las Vegas, ma il passato presenta il conto e la loro vita finisce nel mirino.
Birmingham e Parigi in diretta: atletica, tuffi e vasche d’Europa su Sky Sport
Sky Sport 1 — 20:00 — Atletica leggera, Europei Birmingham 2026. In diretta dall’Alexander Stadium la rassegna continentale (10–16 agosto): serata tra pedane e corsie verso finali e qualificazioni chiave.
Sky Sport 1 — 23:00 — Calafiori, ripartire da campioni. Speciale dedicato al difensore: immagini e analisi tra ambizioni personali, crescita tecnica e prospettive di squadra dopo il trionfo.
Sky Sport Max — 20:05 — Tuffi, Europei Parigi 2026. Dalla capitale francese (31 luglio–6 agosto): piattaforme e trampolini con coefficienti di difficoltà alti, sincronismi e nervi saldi per restare in zona podio.
Sky Sport Max — 22:00 — Nuoto, Europei Parigi 2026. Prime time di batterie e finali dalla rassegna continentale (10–16 agosto 2026): storie di corsia e medaglie che possono cambiare il volto del medagliere.
Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
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