Stasera in tv (1 settembre): l’ultimo show di Ilary Blasi, poi nottata con Jannik Sinner

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 1 settembre 2025: dallo spettacolo musicale su Canale 5, al biopic su Peppino di Capri.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Cosa vedere stasera in TV, lunedì 1 settembre 2025? Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro. Dalle serie TV ai grandi film, passando ai programmi classici dei primi canali.

Stasera in tv 1 settembre, cosa vedere: Battiti Live su Canale 5 e Quarta Repubblica su Rete 4

Il primo lunedì di settembre porta con sé un palinsesto variegato, che mette in campo musica, biografie, talk politici e serie di successo. Partiamo dalle tre proposte che insieme sicuramente attireranno l’attenzione di una larga parte di pubblico: su Rai 1 va in onda il film Champagne – Peppino di Capri, un racconto biografico che ripercorre la vita e la carriera di uno degli artisti più amati della musica italiana, dagli esordi fino al successo a Sanremo. Dall’altra parte, su Canale 5, spazio all’energia di Cornetto Battiti Live Compilation, la versione best of del festival musicale che porta sul palco le hit dell’estate, che sembrano prolungare la stagione estiva anche a settembre, con la conduzione di Ilary Blasi, Alvin e De Devitiis. Quindi da un lato la musica biografica, dall’altro quella attuale e carica di spettacolo. A chiudere il trio c’è Rete 4, che invece inaugura la nuova stagione di Quarta Repubblica, il talk di Nicola Porro che si concentra su attualità, politica e le ultime news sul caso di Garlasco. Una scelta adatta a chi preferisce approfondire i temi caldi del momento piuttosto che abbandonarsi all’intrattenimento.

Scendendo nel dettaglio degli altri canali, Rai 2 propone una serata ad alto tasso di adrenalina con Squadra Speciale Cobra 11, la storica serie tedesca fatta di inseguimenti mozzafiato e casi sempre più complessi. Rai 3 invece conferma il suo taglio d’approfondimento con Filorosso, condotto da Manuela Moreno: interviste, reportage e inchieste che raccontano l’attualità. Su Italia 1, torna il crime americano con Chicago P.D., un poliziesco che segue le indagini e le dinamiche dell’unità di intelligence di Chicago, tra tensione e azione.

E poi ci sono i film sugli altri canali, che completano l’offerta della serata. Su 20 va in onda Lanterna Verde, con l’amato supereroe dei fumetti. Su TwentySeven arriva Prova a prendermi. Mentre Cine 34 propone Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile, una commedia italiana che sogna ancora la vacanza. Il 1° settembre la tv offre un menù ricco e per tutti i gusti, dalla musica che fa ballare e cantare, ai racconti biografici che emozionano, sta solo a noi decidere quale mood dare alla serata.

Sinner-Bublik, ottavi US Open: dove vedere il match

Oltre al consueto menù del prime time, ricordiamo che stasera è in programma anche il match tra Sinner e Bublik, valido per gli ottavi di finale degli US Open. La partita si disputerà nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 settembre, alle ore 1:00 italiane, con diretta tv sui canali di SkySport e in chiaro su SuperTennis.

Guarda il video per scoprire tutti i consigli di visione di Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata

