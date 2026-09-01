Stasera in tv (1 settembre), Matilda De Angelis contro Jesse Williams: la sfida delle fiction accende Rai 1 e Canale 5
Cosa vedere oggi in prima serata: il docufilm su Riccardo Cocciante su Rai 3 sfida l’inchiesta di Milo Infante su Rete 4, e l’azione di Jason Statham su Sky Cinema 1 contro il classico Karate Kid su TV8.
Scoprite il meglio disponibile nella sera di martedì 1 settembre 2026: tra grandi fiction, inchieste di cronaca e calcio di Coppa, la prima serata promette ritmo e colpi di scena per tutti i gusti.
- Matilda De Angelis apre le danze: il caso Lidia Poët oppone la fiction Rai al noir di Cocciante e al thriller con Liam Neeson
- Infante al contrattacco e la fiction internazionale: cronaca nera su Rete 4, azione e dramma su Canale 5, la Coppa Italia accende Italia 1
- Aprile in pressing e risate a raffica: attualità su La7, sfida comedy sul Nove e cuori al buio su Real Time
- Statham colpisce e Barbieri ispeziona: adrenalina su Sky Cinema 1, sfida tra hotel su Sky Uno, family classic su TV8 e brividi su Cielo
Matilda De Angelis apre le danze: il caso Lidia Poët oppone la fiction Rai al noir di Cocciante e al thriller con Liam Neeson
Rai 1 — 21:30 — La legge di Lidia Poët. Matilda De Angelis dà volto e grinta alla prima avvocata d’Italia in una Torino di fine Ottocento che la esclude dall’albo: Lidia, dichiarata illegittima dalla Corte d’Appello, non molla e lavora nello studio del fratello Enrico preparando il ricorso e affrontando casi che la mettono alla prova tra pregiudizi e aule di tribunale. Nel cast anche Eduardo Scarpetta, Pier Luigi Pasino, Sinéad Thornhill, Sara Lazzaro e Dario Aita. Protagonista: Matilda De Angelis, con Eduardo Scarpetta, Sara Lazzaro e Dario Aita.
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Rai 2 — 21:20 — L’ultima vendetta. Un ex killer dell’IRA (Liam Neeson) è costretto a scegliere tra anonimato e giustizia quando scopre gli abusi di un membro della cellula rifugiata in una cittadina costiera: thriller teso di Robert Lorenz con Kerry Condon, Ciarán Hinds e Jack Gleeson. In evidenza Liam Neeson.
Rai 3 — 21:15 — Il mio nome è Riccardo Cocciante. Un docufilm che ripercorre la vita e la carriera del cantautore: immagini d’archivio, fotografie personali inedite e testimonianze si intrecciano con elaborazioni grafiche che, per la prima volta, includono contenuti generati dall’intelligenza artificiale per valorizzare i materiali giovanili e restituire un ritratto intimo dell’artista.
Infante al contrattacco e la fiction internazionale: cronaca nera su Rete 4, azione e dramma su Canale 5, la Coppa Italia accende Italia 1
Rete 4 — 21:33 — Verità nascoste. Milo Infante guida un approfondimento sui grandi casi di cronaca e i delitti irrisolti: inchieste, testimonianze e aggiornamenti in tempo reale sui fascicoli che dividono l’opinione pubblica.
Canale 5 — 21:20 — Hotel Costiera. Il fixer Daniel De Luca (Jesse Williams), ex marine italo-americano, lavora per un rinomato albergo di Positano e mette il suo talento al servizio di una clientela esigente. Quando svanisce nel nulla Alice, figlia del proprietario, Daniel ingaggia una corsa contro il tempo tra ricatti, rapimenti e furti insieme ad Adele, sorella maggiore e manager dell’hotel. Nel cast un ponte tra Italia e USA: Alejandra Onieva, Jean-Hugues Anglade, Jordan Alexandra, Maria Chiara Giannetta, Tommaso Ragno, Antonio Gerardi, Pierpaolo Spollon, Amanda Campana. Focus sul protagonista: Jesse Williams.
Italia 1 — 19:52 — Coppa Italia Live. Le immagini salienti delle gare di coppa: gol, highlights e il conto alla rovescia per la serata.
Italia 1 — 21:00 — Calcio, Coppa Italia – Sedicesimi di Finale: Torino-Monza. Gara a eliminazione diretta per un pass pesantissimo: la vincente affronterà il Milan al turno successivo. Attesa per i granata e per i brianzoli, chiamati a confermarsi nella competizione.
Italia 1 — 22:59 — Coppa Italia Live. Il post-partita con tutti i gol, le interviste e le analisi a caldo dei sedicesimi.
Aprile in pressing e risate a raffica: attualità su La7, sfida comedy sul Nove e cuori al buio su Real Time
La7 — 20:35 — In onda. L’approfondimento del preserale mette al centro i temi caldi della giornata politico-sociale con ospiti e analisi per orientarsi tra notizie e retroscena.
Nove — 21:30 — Comedy Match. Due squadre di comici professionisti si sfidano a colpi di improvvisazione, giochi fulminanti e battute a bruciapelo: ritmo serrato e fantasia per un’arena comica senza filtri.
Real Time — 21:40 — Primo appuntamento. Il dating show ispirato al format inglese "First Dates": single che non si sono mai visti si incontrano in un ristorante per una cena a lume di candela, poi il doppio confessionale — individuale e di coppia — decide se ci sarà un secondo incontro. Storia e curiosità: dal 2017 il programma ha cambiato volto con Gabriele Corsi e poi con il "re di cuori" Flavio Montrucchio; location simbolo il "Ristorante Geco" all’EUR, con maître, barman e cameriere a scandire ogni tappa. Spin-off: Primo Appuntamento – Crociera.
Statham colpisce e Barbieri ispeziona: adrenalina su Sky Cinema 1, sfida tra hotel su Sky Uno, family classic su TV8 e brividi su Cielo
Sky Cinema 1 — 21:15 — The beekeeper. Jason Statham è un ex agente di una potentissima organizzazione segreta, i "Beekeepers": quando una vendetta personale svela scandali che toccano la sicurezza nazionale, la sua guerra diventa affare di Stato. Nel cast anche Emmy Raver-Lampman, Josh Hutcherson e Jeremy Irons.
Sky Uno — 21:15 — Bruno Barbieri – 4 hotel. Lo spin-off di "4 ristoranti": quattro albergatori si giudicano a vicenda su location, servizi, camere, prezzi e colazione, mentre le rituali ispezioni di Bruno Barbieri setacciano topper, cuscini, minibar e bagni. Voti segreti, classifica ribaltabile con il punteggio finale dello chef e 5.000 euro da reinvestire in palio.
TV8 — 21:40 — Karate Kid – La leggenda continua. Trasferitosi da Detroit a Pechino, un ragazzo trova in un apparentemente anonimo addetto alla manutenzione (Jackie Chan) il maestro di kung fu che lo aiuterà ad affrontare bulli e paure. Con Jaden Smith e Taraji P. Henson: formazione, disciplina e riscatto.
Cielo — 21:20 — Premonitions. Un profiler (Anthony Hopkins) con doti chiaroveggenti aiuta l’FBI a fronteggiare un killer sfuggente (Colin Farrell): indagine mentale e duello cerebrale in un thriller sovrannaturale. In evidenza Colin Farrell.
Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
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