Stasera in tv (1 ottobre): Luca Argentero torna con DOC, Corrado Formigli sull’attualità rovente Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di giovedì 1 ottobre: Le Iene su Italia 1 sfidano Dritto e rovescio su Rete 4, mentre su TV8 c’è l’action The Equalizer – Il vendicatore.

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Ufficio Stampa

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Se siete indecisi sul programma da scegliere nella serata di 1 ottobre 2026, ecco le proposte più forti di oggi: tra fiction-evento, inchieste, show e sport live, la prima serata promette colpi di scena per ogni gusto.

Argentero riaccende DOC, Daniele scava tra i segreti e la cronaca di Ore 14 si fa in prima serata

Rai 1 — 21:30 — DOC – Nelle tue mani. Il medical drama ispirato alla storia di Pierdante Piccioni torna con Andrea Fanti al centro delle sfide del Policlinico Ambrosiano: nuovi casi clinici e relazioni messe alla prova guidano una stagione che punta dritta all’emozione e all’attualità sanitaria. Nel cast, volti amatissimi come Luca Argentero, Giusy Buscemi, Pierpaolo Spollon, Simona Tabasco, Sara Lazzaro e Giovanni Scifoni.

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Rai 2 — 21:20 — Ore 14. Nato nel 2020, il formato di approfondimento ha trasformato il racconto della cronaca con reportage dal campo, collegamenti live e confronto tra esperti. La versione serale riprende lo stesso impianto giornalistico della daily, con ritmo, casi al centro del dibattito e documenti che fanno luce su indagini e misteri.

Rai 3 — 21:20 — Le cose che non sai. Eleonora Daniele conduce un viaggio immersivo nelle vite di personaggi celebri: ricerche d’archivio, testimonianze dirette, filmati e lettere inedite compongono un mosaico di storie private che si intrecciano con la storia d’Italia, tra rivelazioni e tasselli rimasti nell’ombra.

Del Debbio incalza, il mistero di Mahir su Canale 5 e la zampata delle Iene

Rete 4 — 21:32 — Dritto e rovescio. Il talk di Paolo Del Debbio mette sul tavolo politica, società e attualità: interviste tese, collegamenti e il termometro delle piazze per leggere senza filtri l’umore del Paese. Un’arena che alterna dossier, testimonianze e scontri in studio.

Canale 5 — 21:21 — Racconto di una notte. Venti anni dopo l’omicidio del padre, l’ispettore Mahir torna a Denizli per inseguire giustizia. L’avvicinamento a Canfeza, legata ai vecchi nemici, apre una trama di segreti, rituali antichi e alleanze infrante: l’indagine diventa un viaggio nel passato verso una notte capace di sovvertire ogni equilibrio. Nel cast Burak Deniz, Su Burcu Coskun, Gurkan Uygun e un ampio ensemble.

Italia 1 — 21:11 — Le Iene. Dal 1997 lo show di infotainment firma inchieste scomode, scherzi virali e interviste irriverenti. Stile graffiante, inviati in completo nero e un racconto che mescola satira e giornalismo sui casi caldi dell’attualità, tra esclusivi faccia a faccia e ricostruzioni sul campo.

Formigli all’attacco, invenzioni da "mai più senza" e bisturi sotto i riflettori

La7 — 21:15 — PiazzaPulita. Corrado Formigli orchestra interviste one-to-one, confronti e reportage per passare al setaccio politica, economia e società: un racconto civile che punta su analisi, dati e storie dal Paese reale.

Nove — 21:30 — Buy it now – Mai più senza. Dieci inventori, 90 secondi a testa e un obiettivo: convincere giuria e pubblico che il loro oggetto è destinato a diventare un "mai più senza". Tra idee brillanti, giudizi taglienti e colpi di genio (o di scena), l’intrattenimento incontra il business.

Real Time — 21:40 — Il re del bisturi. Dalla prima visita alla sala operatoria: gli interventi di chirurgia estetica del Prof. Giulio Basoccu tra aspettative, paure, scelte e risultati. Un docu–percorso che segue i pazienti lungo l’intero iter clinico.

X Factor scalda i motori, Washington fa giustizia e Seagal spara adrenalina

Sky Uno — 21:15 — X Factor Stories. In attesa della nuova edizione, una serata–album che ripercorre momenti iconici del talent targato Sky: esibizioni memorabili, voci che hanno lasciato il segno e pagine di musica che hanno cambiato il programma.

TV8 — 21:40 — The equalizer – Il vendicatore. Un ex agente prova a rifarsi una vita, ma quando aiuta una giovane in pericolo finisce nel mirino della mafia russa: action teso firmato Antoine Fuqua con Denzel Washington, tra redenzione, strategia e giustizia privata.

Cielo — 21:20 — A dangerous man – Solo contro tutti. Steven Seagal guida un’azione "hard-boiled" tra criminalità organizzata, complotti e resa dei conti senza sconti: ritmo alto e corpo a corpo in pieno stile Steven Seagal.

Notti di Nazionali e motori: tra Nations League, Eurolega e onde d’altura

Sky Sport 1 — 20:45 — Calcio, UEFA Nations League. La seconda competizione europea per Nazionali accende la prima serata: in campo i grandi match con aggiornamenti continui, highlights e analisi live.

Sky Sport Max — 19:00 — Basket, Eurolega. La massima competizione europea per club: intensità, talento e tattica in un giovedì dedicato ai rimbalzi pesanti.

Sky Sport Max — 21:00 — Uci Cycling World Championship. Le sfide iridate su strada accendono la notte tra scatti, strategie di squadra e finali a tutta, con focus su percorsi e favoriti.

Sky Sport Max — 22:30 — The Boat Show. Prove in mare, storie di cantiere e grandi eventi della nautica: dai motoscafi alla vela, tecnologia e passione navigano fianco a fianco.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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